इतनी होगी iPhone Fold की कीमत, सामने आई लॉन्च, बैटरी और कैमरा डिटेल, यह होगा खास
ऐप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone अब 2026 में आने की उम्मीद है, जो iPhone के इतिहास में सबसे बड़े डिजाइन चेंज में से एक होगा। फोल्डेबल iPhone की कीमत यूएस में 1,800 डॉलर (करीब 1.63 लाख रुपये) से 2,500 डॉलर (करीब 2.26 लाख रुपये) के बीच हो सकती है। देखें आईफोन फोल्ड में और क्या-क्या खास होगा
Apple कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागने में जल्दीबाजी नहीं करता है, और ऐसा लग रहा है कि फोल्डेबल फोन के लिए भी कंपनी अपनी इसी अप्रोच को फॉलो कर रही है। जहां Android ब्रांड्स कस्टमर्स के हाथों में फोल्डिंग स्क्रीन देने के लिए दौड़े, वहीं Apple ने सालों तक किनारे से देखा, चुपचाप आइडियाज को बेहतर बनाया। ऐसा लग रहा है कि अब शायद इंतजार खत्म होने वाला है। बढ़ते सप्लाई-चेन सिग्नल्स और कई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के आधार पर, ऐप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone अब 2026 में आने की उम्मीद है, जो iPhone के इतिहास में सबसे बड़े डिजाइन चेंज में से एक होगा। आने वाले iPhone के बारे में सभी लीक हुई डिटेल्स यहां दी गई हैं।
इसी साल आ सकता है iPhone Fold, देखें क्या होगा खास
डिजाइन
इस डिवाइस को आम तौर पर iPhone Fold कहा जा रहा है, और उम्मीद है कि यह किताब की तरह खुलेगा, और सीधा खुलने के बजाय हॉरिजॉन्टली एक बड़ी स्क्रीन में बदल जाएगा। इस फॉर्म फैक्टर से पता चलता है कि ऐप्पल उन यूजर्स को टारगेट कर रहा है जो एक कॉम्पैक्ट फैशन-फर्स्ट डिवाइस के बजाय एक ऐसा फोन चाहते हैं जो छोटे टैबलेट का भी काम कर सके। प्रोडक्ट को ट्रैक करने वाले एनालिस्ट का कहना है कि फोन फोल्डेबल के लिए काफी पतला रह सकता है, जिसकी मोटाई का अनुमान है कि बंद होने पर यह 10 एमएम से कम और खुलने पर 5 एमएम से कम होगा। बटन की जगह भी बदल रही है, वॉल्यूम कंट्रोल ऊपर किनारे पर आ गए हैं, जबकि पावर बटन साइड में ही रहेगा, यह लेआउट ऐप्पल के हाल के टैबलेट डिजाइन जैसा ही है।
डिस्प्ले, क्रीज, बिल्ड क्वालिटी
उम्मीद है कि स्क्रीन ऐप्पल की फोल्डेबल स्ट्रैटेजी का सेंटरपीस होंगी। फोल्ड होने पर, बाहरी डिस्प्ले 5.3 से 5.5 इंच के आसपास होगी, जिससे यूजर्स को जाना-पहचाना स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मिलेगा। डिवाइस खोलने पर, अंदर का डिस्प्ले 7.7 या 7.8 इंच के करीब फैल सकता है, जिससे iPhone iPad जैसा हो जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐप्पल फोल्डेबल पैनल पर ज्यादा मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा-थिन ग्लास को एडवांस्ड पॉलीमर फिल्मों के साथ मिलाया गया है।
फोल्डेबल फोन के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फोल्ड के साथ दिखने वाली क्रीज रही है। माना जा रहा है कि यहां ऐप्पल एक एग्रेसिव इंजीनियरिंग अप्रोच अपना रहा है। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि कंपनी स्क्रीन के मुड़ने पर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिस्प्ले के नीचे एक मजबूत मेटल प्लेट का इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि हिंज खुद लिक्विड मेटल कंपोनेंट्स पर निर्भर करता है, एक ऐसा मटेरियल जिसे ऐप्पल पहले भी इसकी मजबूती और डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए इस्तेमाल कर चुका है। अगर ये रिपोर्ट्स सच हैं, तो ऐप्पल क्रीज को इतना कम करने की कोशिश कर सकता है कि रोजाना इस्तेमाल के दौरान यह मुश्किल से दिखे।
बिल्ड क्वालिटी एक और फैक्टर है जहां ऐप्पल कोई कमी नहीं करना चाहता। फोल्डेबल iPhone में टाइटेनियम-बेस्ड फ्रेम का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जिसे कई प्रीमियम मेटल से बने हिंज के साथ जोड़ा जाएगा। एनालिस्ट के अनुसार, इसका मकसद फ्लेक्सिंग और लंबे समय में होने वाली दिक्कतों से बचना है, जो दूसरे ब्रांड के कुछ शुरुआती फोल्डेबल डिवाइस में देखने को मिली हैं।
कैमरा
iPhone Fold पर कैमरा हार्डवेयर शायद ऐप्पल की मौजूदा सोच के हिसाब से ही रहेगा, जैसे कम सेंसर, जिन्हें बेहतर तरीके से ट्यून किया गया हो। लीक्स से पता चला है कि इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें दोनों लेंस में कथित तौर पर 48-मेगापिक्सेल सेंसर का इस्तेमाल होगा। फ्रंट में, ऐप्पल फोल्ड और अनफोल्ड इस्तेमाल के लिए अलग-अलग कैमरे दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंदर की स्क्रीन डिस्प्ले के नीचे कैमरा छिपा सकती है, जबकि बाहर की स्क्रीन में एक छोटा पंच-होल कटआउट हो सकता है।
हट सकता है फेस आईडी
फोल्डिंग मैकेनिज्म और बड़ी बैटरी के लिए जगह बनाने के लिए, ऐप्पल इस मॉडल में Face ID को भी छोड़ सकता है। इसके बजाय, साइड बटन में बना Touch ID वापस आ सकता है, जो अंदर ज्यादा जगह लिए बिना बायोमेट्रिक सिक्योरिटी देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो, फोन ऐप्पल के इन-हाउस C2 मॉडेम पर निर्भर करेगा, जिससे कंपनी क्वालकॉम चिप्स से दूर जा रही है। डिवाइस के सिर्फ ईसिम सपोर्ट होने की भी उम्मीद है, जिसमें कोई फिजिकल सिम ट्रे नहीं होगी।
बैटरी में क्या होगा खास
बैटरी लाइफ एक बड़ी बात हो सकती है। सप्लाई चेन की रिपोर्ट्स का दावा है कि ऐप्पल हाई-डेंसिटी बैटरी सेल्स और पतले इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहा है ताकि चेसिस के अंदर ज्यादा कैपेसिटी फिट हो सके। अगर यह सही है, तो iPhone Fold में iPhone में इस्तेमाल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है, जो एक बड़े फोल्डिंग डिस्प्ले की पावर डिमांड को देखते हुए एक जरूरी कदम है।
कलर और कीमत (लीक के अनुसार)
लुक्स के मामले में, कहा जा रहा है कि ऐप्पल कम से कम शुरुआत में चीजों को सिंपल रखेगा। अभी की टेस्टिंग में ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन पर फोकस है, और बोल्ड फिनिश के बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि, कीमत बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। अंदाजे के मुताबिक, फोल्डेबल iPhone की कीमत यूएस में 1,800 डॉलर (करीब 1.63 लाख रुपये) से 2,500 डॉलर (करीब 2.26 लाख रुपये) के बीच हो सकती है, जो इसे अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी में रखता है और इसे अब तक का सबसे महंगा iPhone बनाता है।
iPhone Fold: कब होगा लॉन्च
लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो, लीक के मुताबिक, डिवाइस सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है। माना जा रहा है कि यह फॉक्सकॉन में एडवांस्ड डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच गया है, और 2026 के दूसरे हाफ में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का टारगेट है। हालांकि अगर ऐप्पल हिंज जैसे खास पार्ट्स को ठीक करता है तो 2027 तक देरी हो सकती है, लेकिन ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर्स को उम्मीद है कि ऐप्पल अपने ट्रेडिशनल लॉन्च विंडो के हिसाब से 2026 के आखिर में लॉन्च करने का टारगेट रखेगा।
