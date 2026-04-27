iPhone Fold Leak: खुलते ही बन जाएगा मिनी टैबलेट, मिलेगी 7.8 इंच की क्रीज-फ्री डिस्प्ले, प्रीमियम बिल्ड; ₹2 लाख पार होगी

Apr 27, 2026 09:22 am IST

Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Fold जल्द लॉन्च हो सकता है, जो iPhone और iPad का शानदार कॉम्बिनेशन होगा। यह फोन 7.8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, 5.5 इंच का कवर स्क्रीन, एडवांस हिंज के साथ आने वाला है।

iPhone Fold: Apple का पहला फोल्डेबल iPhone यानी iPhone Fold अब सिर्फ अफवाह नहीं रहा है। कई सालों के इंतज़ार के बाद, Apple इस साल फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्किट में एंट्री कर सकता है। इस फोन को लेकर काफी चर्चा है क्योंकि Apple ने अब तक एक भी फोल्डेबल फोन लॉन्च नहीं किया है, जबकि Samsung और अन्य कंपनियां इस सेगमेंट में काफी आगे निकल चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Fold, 2026 में ही लॉन्च होगा और इसकी कीमत काफी प्रीमियम रहने वाली है। यह फोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि iPhone और iPad का कॉम्बिनेशन होगा। यानी जब आप इसे खोलेंगे तो यह एक बड़े टैबलेट जैसा अनुभव देगा।

iPhone Fold एक ऐसा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जिसमें crease यानी फोल्ड की लाइन लगभग नजर नहीं आएगी। हालांकि अभी तक Apple ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन लीक्स से काफी तस्वीर साफ हो चुकी है।

iPhone Fold की संभावित कीमत अगर आप iPhone Fold खरीदने का सोच रहे हैं, तो पहले इसकी कीमत जान लीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत $2000 से $2500 के बीच हो सकती है, यानी भारत में करीब 1.7 लाख से 2.2 रुपए लाख के बीच। इस कीमत के साथ यह Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone होने वाला है। इस बात से साफ है कि कंपनी इसे प्रीमियम सेगमेंट के यूजर्स के लिए ही डिजाइन कर रही है।

iPhone Fold डिजाइन खुलते ही बदल जाएगा पूरा एक्सपीरियंस iPhone Fold का डिजाइन बुक-स्टाइल हो सकता है, जैसा कि अभी Samsung के Galaxy Fold सीरीज में देखने को मिलता है। इसमें बाहर की तरफ लगभग 5.5 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जबकि अंदर की तरफ करीब 7.8 इंच का बड़ा स्क्रीन होगा। यानी जब आप इसे खोलेंगे, तो आपको एक टैबलेट जैसा अनुभव मिलेगा। सबसे खास बात इसकी हिंज टेक्नोलॉजी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple एक नया मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकता है जिससे स्क्रीन पर क्रीज बहुत कम दिखे या लगभग गायब हो जाए।

iPhone Fold के संभावित फीचर्स Apple का नया फोल्ड परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन काफी दमदार होने वाला है। इसमें Apple का अगला-gen चिपसेट, संभवतः A19 या A20 Pro, दिया जा सकता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी इस फोन को खास बना सकता है। iPhone Fold में iPad जैसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है, जिससे यूजर्स एक साथ कई ऐप्स चला सकेंगे। split-screen, drag-and-drop और बेहतर मल्टीटास्किंग जैसी सुविधाएं इसे काम करने के लिए भी काफी उपयोगी बना देंगी। यानी यह फोन उन लोगों के लिए खास होगा जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों का काम एक ही डिवाइस में करना चाहते हैं।