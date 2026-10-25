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iPhone Duo बना 'सिरदर्द', 20 बार भी नहीं मोड़ा और Crack हो गई स्क्रीन; टेंशन में ग्राहक

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone Duo खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस फोन के कुछ खरीदारों ने इनर स्क्रीन क्रैक होने की शिकायत की है। एक यूजर ने लिखा कि खरीदने के 6 घंटे के अंदर ही स्क्रीन चटक गई। आप भी जानिए आखिर क्यों टूट रही है आईफोन डुओ की स्क्रीन

iPhone Duo screen cracked
iPhone Duo के ग्राहक रेडिट पर इसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह नुकसान साफ-साफ दिख रहा है।

iPhone Duo वैसे तो अपने कीमत को लेकर दुनियाभर में चर्चा में है, लेकिन अब यह अपनी स्क्रीन के कारण भी सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में इसकी बिक्री भारत समेत अन्य बाजारों में शुरू हुई है। ऐसी खबरें भी सामने आईं कि यूनिट्स की किल्लत होने के चलते दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा 1 लाख रुपये तक ज्यादा वसूल रहे थे। अब ऐप्पल का पहला मुड़ने वाला फोन अपनी मेन स्क्रीन के क्रैक होन की वजह से सुर्खियों में आ गया है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। खबरों के अनुसार, कुछ ग्राहकों ने इसकी स्क्रीन टूटने की शिकायत की हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उसने 20 से भी फोन फोल्ड नहीं किया होगा और उससे पहले ही स्क्रीन क्रैक हो गई। ये मामले सामने आने से आईफोन डुओ के ग्राहक टेंशन में आ गए हैं। रेडिट और मैकरूमर्स फोरम पर शेयर की गई तस्वीरों में भी यह नुकसान साफ-साफ दिख रहा है, जिसमें स्क्रीन पर चमकदार लाइनें नजर आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने फोल्डेबल फोन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह समस्या कितने बड़े पैमाने पर है। ईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी मैकरूमर्स और द वर्ज के हवाले से दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर क्या है मामला...

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क्रैक हो रही नए iPhone Duo की स्क्रीन

रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राहक ने कहा कि उसका आईफोन डुओ इस्तेमाल शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद ही चटक गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिवाइस को 20 से भी कम बार खोला था और इतने में ही उन्हें इंटरनल हिंज के पास कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी।

उन्होंने रेडिट पोस्ट में उस पल का जिक्र किया: “मेरे पास iPhone Duo करीब 6 घंटे से था और मैंने इसे 20 से भी कम बार खोला होगा। मैं इसे एक दोस्त को दिखा रहा था। जैसे ही मैंने खोला, स्क्रीन के नीचे इंटरनल हिंज के आसपास कुछ महसूस हुआ।”

iphone duo screen reportedly crack

"जैसे ही मैं इसे और खोलता गया, मुझे चटकने की साफ आवाज सुनाई दी और स्क्रीन हिंज के पास से टूट गई। इनर स्क्रीन की सतह या बाहरी हिंज पर कोई निशान या नुकसान नहीं था, जिससे लगे कि कुछ फंसा या डैमेज हुआ हो।" हालांकि, बाद में वे एक ऐप्पल स्टोर गए, जहां डिवाइस को तुरंत एक नई यूनिट से बदल दिया गया।

ऑनलाइन शेयर की गई अन्य तस्वीरों में भी हिंज के पास इसी तरह का डैमेज दिखाई दे रहा है, जिसमें इनर डिस्प्ले पर चमकदार लाइनें नजर आ रही हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हैं और एक्सीडेंटल डैमेज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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क्या ज्यादा iPhone Duo यूजर्स स्क्रीन टूटने की शिकायत कर रहे हैं?

iphone duo screen reportedly crack

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में, जहां iPhone Duo को अमेरिका में लॉन्च होने से पहले ही बिक्री के लिए उतार दिया गया था, वहां से भी डैमेज डिस्प्ले यूनिट्स की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ शुरुआती रिव्यूअर्स ने यह देखने के लिए कि क्या स्क्रीन में कोई समस्या आती है, डिवाइस को कई बार मोड़कर देखा।

iphone duo screen reportedly crack

उन टेस्ट में कोई खराबी सामने नहीं आई, लेकिन इनमें शामिल डिवाइस की संख्या कम थी। अब जैसे-जैसे ज्यादा ग्राहकों को उनके फोन मिल रहे हैं, सामने आने वाली और रिपोर्ट्स से यह पता चल सकता है कि क्या यह कोई बड़ी समस्या है। फिलहाल, इन दरारों के पीछे क्या कारण है, इसका कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है। ऐप्पल खराब डिवाइस को इकट्ठा कर सकता है ताकि यह चेक किया जा सके खराबी कहां आई है और क्या मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव करने की जरूरत है।

अगर आपके iPhone Duo की स्क्रीन टूट जाए तो क्या होगा?

रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, नॉर्मल इस्तेमाल से होने वाली हिंज की खराबी ऐप्पल की एक साल की वारंटी में कवर होनी चाहिए। खरीदारों के पास डिवाइस वापस करने के लिए दो हफ्ते का समय भी होता है। जब तक और मामले सामने नहीं आते, तब तक यह साफ नहीं है कि ये क्रैक कोई अलग समस्या हैं या फिर फोन की मजबूती से जुड़ी कोई बड़ी चिंता। क्रैक का एक ही जगह होना ध्यान खींच रहा है। हालांकि, कारण पता लगाने के लिए और सबूत की जरूरत है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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