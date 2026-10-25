iPhone Duo बना 'सिरदर्द', 20 बार भी नहीं मोड़ा और Crack हो गई स्क्रीन; टेंशन में ग्राहक

iPhone Duo खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस फोन के कुछ खरीदारों ने इनर स्क्रीन क्रैक होने की शिकायत की है। एक यूजर ने लिखा कि खरीदने के 6 घंटे के अंदर ही स्क्रीन चटक गई। आप भी जानिए आखिर क्यों टूट रही है आईफोन डुओ की स्क्रीन

iPhone Duo के ग्राहक रेडिट पर इसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह नुकसान साफ-साफ दिख रहा है।

iPhone Duo वैसे तो अपने कीमत को लेकर दुनियाभर में चर्चा में है, लेकिन अब यह अपनी स्क्रीन के कारण भी सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में इसकी बिक्री भारत समेत अन्य बाजारों में शुरू हुई है। ऐसी खबरें भी सामने आईं कि यूनिट्स की किल्लत होने के चलते दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा 1 लाख रुपये तक ज्यादा वसूल रहे थे। अब ऐप्पल का पहला मुड़ने वाला फोन अपनी मेन स्क्रीन के क्रैक होन की वजह से सुर्खियों में आ गया है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। खबरों के अनुसार, कुछ ग्राहकों ने इसकी स्क्रीन टूटने की शिकायत की हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उसने 20 से भी फोन फोल्ड नहीं किया होगा और उससे पहले ही स्क्रीन क्रैक हो गई। ये मामले सामने आने से आईफोन डुओ के ग्राहक टेंशन में आ गए हैं। रेडिट और मैकरूमर्स फोरम पर शेयर की गई तस्वीरों में भी यह नुकसान साफ-साफ दिख रहा है, जिसमें स्क्रीन पर चमकदार लाइनें नजर आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने फोल्डेबल फोन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह समस्या कितने बड़े पैमाने पर है। ईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी मैकरूमर्स और द वर्ज के हवाले से दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर क्या है मामला...

क्रैक हो रही नए iPhone Duo की स्क्रीन रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राहक ने कहा कि उसका आईफोन डुओ इस्तेमाल शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद ही चटक गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिवाइस को 20 से भी कम बार खोला था और इतने में ही उन्हें इंटरनल हिंज के पास कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी।

उन्होंने रेडिट पोस्ट में उस पल का जिक्र किया: “मेरे पास iPhone Duo करीब 6 घंटे से था और मैंने इसे 20 से भी कम बार खोला होगा। मैं इसे एक दोस्त को दिखा रहा था। जैसे ही मैंने खोला, स्क्रीन के नीचे इंटरनल हिंज के आसपास कुछ महसूस हुआ।”

"जैसे ही मैं इसे और खोलता गया, मुझे चटकने की साफ आवाज सुनाई दी और स्क्रीन हिंज के पास से टूट गई। इनर स्क्रीन की सतह या बाहरी हिंज पर कोई निशान या नुकसान नहीं था, जिससे लगे कि कुछ फंसा या डैमेज हुआ हो।" हालांकि, बाद में वे एक ऐप्पल स्टोर गए, जहां डिवाइस को तुरंत एक नई यूनिट से बदल दिया गया।

ऑनलाइन शेयर की गई अन्य तस्वीरों में भी हिंज के पास इसी तरह का डैमेज दिखाई दे रहा है, जिसमें इनर डिस्प्ले पर चमकदार लाइनें नजर आ रही हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हैं और एक्सीडेंटल डैमेज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या ज्यादा iPhone Duo यूजर्स स्क्रीन टूटने की शिकायत कर रहे हैं?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में, जहां iPhone Duo को अमेरिका में लॉन्च होने से पहले ही बिक्री के लिए उतार दिया गया था, वहां से भी डैमेज डिस्प्ले यूनिट्स की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ शुरुआती रिव्यूअर्स ने यह देखने के लिए कि क्या स्क्रीन में कोई समस्या आती है, डिवाइस को कई बार मोड़कर देखा।

उन टेस्ट में कोई खराबी सामने नहीं आई, लेकिन इनमें शामिल डिवाइस की संख्या कम थी। अब जैसे-जैसे ज्यादा ग्राहकों को उनके फोन मिल रहे हैं, सामने आने वाली और रिपोर्ट्स से यह पता चल सकता है कि क्या यह कोई बड़ी समस्या है। फिलहाल, इन दरारों के पीछे क्या कारण है, इसका कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है। ऐप्पल खराब डिवाइस को इकट्ठा कर सकता है ताकि यह चेक किया जा सके खराबी कहां आई है और क्या मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव करने की जरूरत है।