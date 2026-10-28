iPhone Duo की स्क्रीन खराब होने पर सप्लायर की धमकी, गलत जानकारी फैलाने वालों पर करेगा केस!
iPhone Duo की इनर स्क्रीन में दरार और चमकदार लाइन आने की शिकायतों के बीच सप्लायर FineMTEC ने अपने पार्ट्स में खराबी होने से इनकार किया है। कंपनी ने गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की इनर स्क्रीन में खराबी की शिकायतों के बीच मामला कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक पहुंच गया है। फोन के हिंज और डिस्प्ले से जुड़े कंपोनेंट बनाने वाली साउथ कोरियाई कंपनी FineMTEC ने अपने पार्ट्स में खराबी होने के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा है कि उसकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।
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हालांकि, कंपनी ने अभी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की पुष्टि नहीं की है। Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक, FineMTEC ने 26 अक्टूबर को इस मामले में अपना आधिकारिक बयान जारी किया था।
सप्लायर ने क्यों दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी?
FineMTEC ने अपने बयान में कहा कि कुछ फोल्डेबल फोन में सामने आई क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं उसके सप्लाई किए गए कंपोनेंट में खराबी के कारण नहीं हुई हैं। कंपनी का कहना है कि किसी तैयार डिवाइस में आई समस्या के लिए किसी एक पार्ट को जिम्मेदार ठहराने से पहले तकनीकी जांच जरूरी है।
कंपनी फोल्डेबल OLED डिस्प्ले को सपोर्ट देने वाली मेटल प्लेट और हिंज से जुड़े पार्ट्स बनाती है। मार्केट की रिपोर्ट्स में उसका नाम iPhone Duo की सप्लाई चेन के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, FineMTEC ने अपने बयान में सीधे Apple या iPhone Duo का नाम नहीं लिया। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके कंपोनेंट ग्राहकों की तकनीकी जरूरतों और क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किए जाते हैं।
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iPhone Duo की स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है?
Apple का फोल्डेबल फोन मार्केट में आने के कुछ ही समय बाद चर्चा में आ गया, जब कुछ यूजर्स ने इसकी अंदरूनी स्क्रीन पर क्रैक और चमकदार ग्रीन लाइनें दिखाई देने की शिकायत की। कई मामलों में नुकसान स्क्रीन के बीच मौजूद फोल्डिंग क्रीज के आसपास देखा गया। कुछ यूजर्स ने फोन खोलते समय असामान्य रुकावट और आवाज आने की बात भी कही है।
डिवाइस की शुरुआती जांच में हिंज के अंदरूनी मैकेनिज्म और स्क्रीन को सपोर्ट देने वाले हिस्सों पर सवाल उठे हैं। हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि खराबी की असली वजह कोई खास कंपोनेंट है या डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दूसरी समस्या।
Apple ने क्या कदम उठाया?
Apple ने माना है कि iPhone Duo की कुछ यूनिट्स की इनर स्क्रीन में समस्या सामने आई है। कंपनी ने प्रभावित ग्राहकों को AppleCare से संपर्क करके फोन बदलवाने की सलाह दी है। हालांकि, Apple ने प्रभावित डिवाइस की कुल संख्या या खराबी की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है।
फिलहाल इस विवाद में दो अहम सवाल हैं कि क्या स्क्रीन की खराबी किसी तकनीकी खामी का नतीजा है और क्या गलत दावों के खिलाफ सप्लायर वास्तव में कानूनी कदम उठाएगा? जांच पूरी होने तक किसी एक कंपनी को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।