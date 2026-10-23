iPhone Duo की सेल शुरू, ₹2.99 लाख है शुरुआती कीमत; मिलेंगे 7,000 रुपये तक के ऑफर्स
Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की भारत में सेल शुरू हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है और ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।
Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की भारत में सेल 23 अक्टूबर से शुरू हो गई है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ पेश किया था। हालांकि, दूसरे मॉडल्स की सेल पहले ही शुरू हो गई थी, जबकि iPhone Duo के लिए ग्राहकों को इंतजार करना पड़ा। अब ग्राहक इसे Apple के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल पार्टनर्स से खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन फोल्डेबल डिजाइन, बड़ी इनर स्क्रीन और कंपनी के नए A20 Pro चिपसेट के साथ आता है।
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iPhone Duo की कीमत और ऑफर्स
भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। वहीं, 512GB मॉडल की कीमत 3,24,900 रुपये, 1TB मॉडल की कीमत 3,74,900 रुपये और 2TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है। इसे Star White और Night Sky कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।
स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों को Apple के Trade In प्रोग्राम के साथ एलिजिबल पुराने iPhone को एक्सचेंज करने पर 81,500 रुपये तक का क्रेडिट मिल सकता है। यह ऑफर iPhone 13 या इसके बाद के कुछ मॉडल्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा, प्रमुख बैंकों के जरिए 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प दिया जा रहा है। American Express, Axis Bank और ICICI Bank के योग्य कार्ड्स से भुगतान करने पर 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू और बैंक ऑफर की वैल्यू डिवाइस की कंडीशन, कार्ड और लागू शर्तों पर डिपेंड करेगी।
iPhone Duo के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
iPhone Duo में बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन दिया गया है। इसमें 7.6 इंच की Super Retina XDR फोल्डिंग डिस्प्ले और बाहर की तरफ 5.4 इंच की Super Retina XDR कवर डिस्प्ले मिलती है। दोनों स्क्रीन ProMotion टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। बड़ी इनर स्क्रीन पर वीडियो देखने, गेमिंग और एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। Apple के मुताबिक, इसकी इनर डिस्प्ले का आकार iPhone 18 Pro Max की स्क्रीन से 50 प्रतिशत बड़ा है।
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परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2nm प्रोसेस पर बना Apple A20 Pro चिपसेट दिया गया है। फोन iOS 27.1 पर चलता है और Apple Intelligence के फीचर्स सपोर्ट करता है। इसमें Siri AI भी शामिल है, जिसके जरिए यूजर्स को AI बेस्ड सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, Siri AI की उपलब्धता भाषा और क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकती है।
फोटोग्राफी के लिए iPhone Duo में 48 मेगापिक्सल का डुअल Fusion रियर कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसमें मेन और अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का Center Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की इनर स्क्रीन के नीचे एक एक्सट्रा FaceTime कैमरा भी मौजूद है, जिससे डिवाइस को ओपेन करके वीडियो कॉल की जा सकती है।
बैटरी और कनेक्टिविटी
iPhone Duo में डुअल-बैटरी आर्किटेक्चर दिया गया है। Apple का दावा है कि इसकी बैटरी इनर डिस्प्ले पर 31 घंटे तक और आउटर डिस्प्ले पर 44 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट, MagSafe वायरलेस चार्जिंग, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।