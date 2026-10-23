iPhone Duo 2 में मिल सकती है 9 इंच तक स्क्रीन, एक्शन बटन, फेस ID; ऐप्पल कर रहा टेस्टिंग

iPhone Duo बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है और अबे खबर आई है कि ऐप्प्ल इसके नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल की टेक्टिंग करने में जुट गया है, जो iPhone Duo 2 नाम से आ सकता है। इसमें कई हार्डवेयर चेंज देखने को भी मिल सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

iPhone Duo की बिक्री शुरू हो गई है और ग्राहक इसे खरीदने के लिए काफी उत्सुक हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस फोन की शॉर्टेज होने की वजह से कई दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा 1 लाख रुपये तक ज्यादा वसूल रहे हैं। अब खबर है कि ऐप्पल इसका नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल लाने की तैयारी भी कर रही है। इस बात की जानकारी मार्क गुरमैन ने दी है। मार्क की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती प्रोटोटाइप से पता चलता है कि कंपनी इसके हार्डवेयर में भी कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। कंपनी पहले से ही इसके अगले वर्जन की इंटरनल टेस्टिंग कर रही है, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि फाइनल डिवाइस में कौन-कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी ने अभी तक अपने अगले फोल्डेबल आईफोन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चलिए तब तक एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

iPhone Duo 2 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें आउटर डिस्प्ले के अंदर ही फेस आईडी है।

iPhone Duo 2 के फीचर और अपग्रेड ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमैन ने अपने 'पावर ऑन' पॉडकास्ट में इस डिवाइस के बारे में बात करते हुए बताया कि, ऐप्पल पहले से ही 'iPhone Duo 2' के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें आउटर डिस्प्ले के अंदर ही 'फेस आईडी' दी गई है। इससे यूजर्स को मौजूदा मॉडल के साइड बटन पर मौजूद 'टच आईडी' सेंसर की जगह, चेहरे से पहचान करने (फेशियल रिकग्निशन) का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि, इतने पतले डिवाइस में 'फेस आईडी' को काम करने लायक बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ऐप्पल को डॉट प्रोजेक्टर और इन्फ्रारेड कैमरे जैसे कंपोनेंट्स को और भी छोटा करना होगा।

एक्शन बटन में मिल सकता है ऐप्पल अपने एक्शन बटन को अगले फोल्डेबल में भी ला सकता है। यह कस्टमाइजेबल बटन पहले से ही आईफोन के प्रो मॉडल पर उपलब्ध है, जो यूजर्स को कैमरा खोलने या फ्लैशलाइट चालू करने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए शॉर्टकट सेट करने देता है। मौजूदा iPhone Duo में यह सुविधा नहीं है।

कैमरा सेटअप में भी अपग्रेड देखने को मिल सकता है। गुरमन ने बताया कि ऐप्पल फ्यूचर आईफोन मॉडल में टेलीफोटो कैमरा जोड़ने पर विचार कर रहा है, हालांकि यह साफ नहीं है कि ऐसा कब होगा। मौजूदा मॉडल में 48-मेगापिक्सल का 'डुअल फ्यूजन' रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें मेन और अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरे शामिल हैं।

9 इंच तक की स्क्रीन भी मिल सकती है हो सकता है कि ऐप्पल आने वाले मॉडल के लिए एक बड़ी इनर डिस्प्ले पर विचार कर रहा हो। मौजूदा आईफोन डुओ में 7.6 इंच की फोल्डिंग स्क्रीन है, लेकिन नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल्स में 8.5 से 9 इंच की स्क्रीन हो सकती है। गुरमन ने बताया कि ये बदलाव शायद सेकंड या फिर थर्ड जेनरेशन मॉडल में देखने को मिलें, न कि ये सभी एक साथ iPhone Duo 2 में आ जाएं।

हालांकि, इनमें से किसी भी डिटेल को लेकर ऐप्पल ने कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए रिपोर्ट को एकदम सही नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि खुद कंपनी इसे बारे में जानकारी न दे दे।

Amazon पर मिल रहे इन iPhones पर भी विचार किया जा सकता है