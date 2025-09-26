बड़ा खुलासा: सेकेंड-हैंड मार्केट में भी iPhone का दबदबा, भारतीय यूजर्स की पहली पसंद हैं पुराने आईफोन iPhone dominates second-hand market with older iPhones top choice for Indian users study claims, Gadgets Hindi News - Hindustan
बड़ा खुलासा: सेकेंड-हैंड मार्केट में भी iPhone का दबदबा, भारतीय यूजर्स की पहली पसंद हैं पुराने आईफोन

Cashify सर्वे के अनुसार 2025 में भारत में सेकेंड-हैंड स्मार्टफोन खरीदारों में लगभग 63% लोग iPhone पसंद करते हैं। ड्रॉवर इकॉनमी और प्रीमियम डिवाइस की बढ़ती मांग बढ़ा रही है ये ट्रेंड।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:26 AM
बड़ा खुलासा: सेकेंड-हैंड मार्केट में भी iPhone का दबदबा, भारतीय यूजर्स की पहली पसंद हैं पुराने आईफोन

भारत में सेकेंड-हैंड स्मार्टफोन खरीदना अब सिर्फ बजट का मामला नहीं रहा प्रीमियम ब्रांडों की चाहत भी बढ़ रही है। Cashify के “User Behaviour Survey 2025” की रिपोर्ट बताती है कि पुराने फोन बाजार में iPhone की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के पहले आधे वर्ष में refurbished स्मार्टफोन सेल का लगभग 62.9% हिस्सा iPhones का है।

एक और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय यूजर्स सिर्फ सस्ते फोन की ओर ही नहीं देख रहे हैं। बजट से मिड-रेंज (₹15,000-30,000) और प्रीमियम कैटेगरी (₹60,000 से ऊपर) के फोन्स की मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में “Drawer Economy” का जिक्र है जिसका मतलब है कि लगभग 70% भारतीयों के पास 2-3 मोबाइल फोन बेकार पड़े रहते हैं, जिन्हें बेचा न गया हो या इस्तेमाल न हो रहा हो।

ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ नई डिवाइस खरीदने का ट्रेंड नहीं है, बल्कि पुराने डिवाइस की सेल और महत्व बढ़ा है। लोग अब फोन को अपग्रेड करने की बजाय पुराने फोन बेचने या उसे उपयोग में लाने की संभावना पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स और refurbished डिवाइस मार्केट को नई डिमांड मिल रही है।

ये भी पढ़ें:7000 रुपए में खरीदें 50MP AI कैमरा, 3 साल बिना हैंग हुए चलने वाले ये 4 तगड़े फोन

5 पॉइंट में जानें रिपोर्ट के दिलचस्प फैक्ट्स

1. iPhone सबसे पसंदीदा सेकेंड-हैंड फोन

Cashify की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सेकेंड-हैंड फोन खरीदने वालों की पहली पसंद iPhone है। 2025 की पहली छमाही में लगभग 62.9% लोगों ने iPhone खरीदा, जबकि बाकी हिस्से में Android ब्रांड्स आए। लोग मानते हैं कि iPhone टिकाऊ, भरोसेमंद और resale value में बेहतर होते हैं, इसलिए थोड़े महंगे होने के बावजूद इन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है।

2. लोग अब सस्ते नहीं, मिड-रेंज और प्रीमियम फोन चाहते हैं

पहले जब लोग सेकेंड-हैंड फोन खरीदते थे, तो उनकी नज़र सिर्फ कम दाम पर होती थी। लेकिन अब यह ट्रेंड बदल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग ₹15,000 से ₹30,000 की मिड-रेंज कैटेगरी और ₹60,000 से ऊपर वाले प्रीमियम सेक्शन में फोन लेना चाहते हैं। मतलब साफ है कि सेकेंड-हैंड हो लेकिन फोन फीचर्स और ब्रांड प्रीमियम होना चाहिए।

3. Drawer Economy (घर में बेकार पड़े फोन)

रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया जिसे “Drawer Economy” कहा गया। इसका मतलब है कि भारत में करीब 70% लोग 2 से 3 पुराने फोन घर में बिना इस्तेमाल के रखे रहते हैं। ये फोन ड्रॉवर या अलमारी में पड़े रहते हैं, जिनसे न तो फायदा होता है और न ही पैसा मिलता है। जबकि अगर इन्हें बेचा जाए तो अच्छी कीमत मिल सकती है, जिसे लोग नए या बेहतर फोन खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. iPhone की ब्रांड वैल्यू और भरोसा

लोग सेकेंड-हैंड फोन खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं देखते, बल्कि ब्रांड की वैल्यू और भरोसे को भी महत्व देते हैं। iPhone लंबे समय तक अच्छे से चलता है, इसकी परफॉर्मेंस भरोसेमंद होती है और resale value भी ज़्यादा मिलती है। यही वजह है कि Android के मुकाबले iPhone सेकेंड-हैंड मार्केट में ज्यादा डिमांड में रहता है।

5. सेकेंड-हैंड मार्केट का बढ़ता महत्व

रिपोर्ट से साफ है कि भारत में सेकेंड-हैंड स्मार्टफोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग अब नए फोन की बजाय refurbished या used phone लेना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें प्रीमियम ब्रांड्स कम कीमत पर मिल जाते हैं। कंपनियां भी अब इस ट्रेंड को समझ कर नए-नए ऑफर्स और प्रोग्राम लेकर आ रही हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon-Flipkart पर शॉपिंग कर रहे तो जरूर जान लें 6 बातें, वरना हो जाएंगे कंगाल
