Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone can now ask unknown callers about the reason for calling you

किस काम से आ रहा कॉल, पहले ही चल जाएगा पता; iPhones यूजर्स के लिए आया यूनिक फीचर

iPhone call screening: अब कॉल आने पर पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला किस काम के लिए कॉल कर रहा है। ऐप्पल एक ऐसे ही काम के फीचर पर काम कर रहा है, जिसे खासतौर से अननोन नंबर से आने वाले स्पैम कॉल से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:12 PM
किस काम से आ रहा कॉल, पहले ही चल जाएगा पता; iPhones यूजर्स के लिए आया यूनिक फीचर

अब कॉल आने पर पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला किस काम के लिए कॉल कर रहा है। ऐप्पल एक ऐसे ही काम के फीचर पर काम कर रहा है, जिसे खासतौर से अननोन नंबर से आने वाले स्पैम कॉल से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पैम कॉल्स बहुत परेशान करने वाले होते हैं। हम सभी को अक्सर दिनभर में कई स्पैम कॉल्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हों, लोन के लिए हों या फिर किसी अन्य काम के लिए। हालांकि ऐप्पल एक कॉल स्क्रीनिंग फीचर लेकर आया था जिससे सभी अनजान कॉल्स वॉइसमेल पर चली जाती थीं, अब उसने एक नया 'Ask Reason for Calling' यानी कॉल करने का कारण पूछने वाला फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स जान सकते हैं कि उन्हें किसी अनजान नंबर से कॉल क्यों आ रही है।

रिंग होने से पहले ही आईफोन पूछेगा कॉलर का नाम और कारण

ऐप्पल की वेबसाइट के अनुसार, यह नया फीचर कॉल स्क्रीनिंग टैब में एक ऑप्शन होगा। इनेबल होने पर, आपका आईफोन अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स को उठाएगा और आपको बिना बताए, कॉल करने का कारण अपने आप पूछेगा। कॉल करने वाले के द्वारा अपना नाम और कारण बताने के बाद, आपका आईफोन रिंग करेगा और जानकारी दिखाएगा। अब, यह आप पर निर्भर है कि आप कॉल उठाना चाहते हैं या नहीं।

iPhone का नया फीचर क्यों मायने रखता है

यह फीचर तब काम आ सकती है जब आप स्पैम कॉल से बचना चाहते हों, लेकिन साथ ही किसी उपयोगी कॉल, जैसे कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के कॉल से चूकना भी नहीं चाहते। और चूंकि आपका आईफोन यह सब बैकग्राउंड में करता है, इसलिए आपको तभी सूचना मिलती है जब आप जान पाते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको कॉल क्यों किया है।

पहले, साइलेंस कॉल फीचर सभी स्पैम कॉल्स को वॉइसमेल पर भेजने का काम करता था। हालांकि, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल न होने वाले लोगों के जरूरी कॉल भी साइलेंट हो जाते थे। कॉल करने का कारण पूछने की सुविधा से, आप कोई भी जरूरी कॉल मिस नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें:दुनियाभर में 'मेड इन इंडिया' iPhones की धूम , ₹88,000 करोड़ के iPhone एक्सपोर्ट

कॉल साइलेंस फीचर की तरह, कॉल करने का कारण पूछना भी आईफोन यूजर्स के लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है। यूजर्स फोन की सेटिंग में 'Never' ऑप्शन के साथ कॉल स्क्रीनिंग का पूरी तरह से उपयोग न करने का विकल्प चुन सकते हैं, या अपनी इच्छानुसार कॉल करने का कारण पूछें या साइलेंस विकल्प चुन सकते हैं।

आईफोन कॉल स्क्रीनिंग कैसे एक्टिवेट करें

अपने आईफोन पर कॉल स्क्रीनिंग इनेबल करने के लिए, आपको सबसे पहले सेटिंग्स ऐप में ऐप्स सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद, फोन ऐप पर टैप करें। यहां आपको 'Screen Unknown Callers' सेक्शन दिखाई देगा। बस यहां से 'Ask Reason for Calling' ऑप्शन चुनें।

कौन से iPhone आईफोन कॉल स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हैं?

कॉल करने का कारण पूछने का फीचर iOS 26 पर चलने वाले सभी आईफोन्स के लिए उपलब्ध है। यहां उन आईफोन्स की लिस्ट दी गई है जो iOS 26 अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं।

iOS 26 को सपोर्ट करने वाले आईफोन्स

2019 या उसके बाद रिलीज होने वाले सभी आईफोन्स में iOS 26 का सपोर्ट मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

iPhone 17 सीरीज

iPhone 17 Air

iPhone 16 सीरीज

iPhone 15 सीरीज

iPhone 14 सीरीज

iPhone 13 सीरीज

iPhone 12 सीरीज

iPhone 11 सीरीज

iPhone SE (2nd जेन और उसके बाद के मॉडल)

इस बीच, ऐप्पल 2018 में पेश किए गए iPhone XR, XS और XS Max तथा पुराने iPhones के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी नहीं करेगा।

