iPhone के डिलीट मैसेज देख पा रहे दूसरे यूजर्स, बग ने मचाया बवाल; खतरे में इतने सारे मॉडल
iPhone के एक बग ने दुनियाभर के यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। यह बग आईफोन से डिलीट किए जा चुके मैसेज पढ़ने दे रहा है। मामला सामने आने के बाद ऐप्पल ने सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है, ताकि समस्या ठीक की जा सके। आखिर क्या है पूरा मामला, डिटेल में पढ़िए
iPhone यूजर्स सावधान हो जाइए, क्योंकि आईफोन में एक ऐसी खामी का पता चला है, जो दूसरों को आपके मैसेज पढ़ने दे सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि FBI आपके iPhone पर मौजूद मैसेज पढ़ सकती है, भले ही आपने उन्हें डिलीट कर दिया हो। यह दावा तब सामने आया जब अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर एक आईफोन पर डिलीट किए गए सिग्नल मैसेज पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। इस घटना ने दुनियाभर के आईफोन यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है, और यहां तक कि सिग्नल की सीईओ मेरेडिथ व्हिटेकर ने भी इस पर अपनी राय रखी। अब, ऐप्पल ने iPhones और iPads के लिए एक सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है, जिससे संभवतः इस बग को ठीक कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं...
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एक रिलीज में, ऐप्पल ने बताया कि iOS 26.4.2 और iPadOS 26.4.2 अपडेट्स का मकसद एक बग को ठीक करना था, जिसमें "डिलीट करने के लिए मार्क किए गए नोटिफिकेशन्स डिवाइस पर अनजाने में रह सकते थे।" ध्यान दें कि ऐप्पल ने अपनी रिलीज में इस रिपोर्ट का सीधे तौर पर जिक्र नहीं करता है।
iPhone पर डिलीट किए गए मैसेज पढ़ा जा सकते हैं
404 मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई एक मामले में "फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके" एक आईफोन से डिलीट किए गए सिग्नल मैसेज निकालने में कामयाब रही, क्योंकि उस कंटेंट की कॉपी डिवाइस के "पुश नोटिफिकेशन डेटाबेस" में सेव थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह डेटा डिवाइस पर एक महीने तक स्टोर रहा, भले ही ओरिजिनल मैसेज डिलीट कर दिए गए थे।
सिग्नल की सीईओ मेरेडिथ व्हिटेकर ने ब्लूस्काई पर लिखा, “डिलीट किए गए मैसेज के नोटिफिकेशन किसी भी OS नोटिफिकेशन डेटाबेस में नहीं रहने चाहिए।” सिग्नल एक प्राइवेसी-फोकस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो खुद को वॉट्सऐप जैसे ऐप्स के विकल्प के तौर पर पेश करता है।
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ऐप्पल ने क्या एक्शन लिया
ऐप्पल ने आईफोन्स और आईपैड के लिए एक सिक्योरिटी पैच जारी किया है। हालांकि, कंपनी ने FBI से जुड़ी उस घटना का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया है, जिसके बारे में रिपोर्ट आई थी। इस अपडेट के साथ जारी बयान में कहा गया है, “अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, Apple तब तक किसी भी सिक्योरिटी से जुड़े मामले का खुलासा, उस पर चर्चा या उसकी पुष्टि नहीं करता, जब तक कि उसकी जांच पूरी न हो जाए और उसके लिए पैच या अपडेट उपलब्ध न हो जाएं।”
CVE-2026-28950 के रूप में पहचाने गए इस बग को बेहतर डेटा रिडक्शन (data redaction) के जरिए ठीक कर दिया गया है। हालांकि, Apple ने यह नहीं बताया है कि क्या इस कमजोरी का इस्तेमाल किसी हमले में किया गया था, और न ही यह जानकारी दी है कि नोटिफिकेशन डेटा कितने समय तक सुरक्षित रहा या उसे कब तक रिकवर किया जा सकता था।
अपडेट के बाद, सिग्नल ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम ऐप्पल के आभारी हैं कि उन्होंने इस मामले में इतनी तेजी से कार्रवाई की, और इस तरह की समस्या के महत्व को समझा और उस पर कदम उठाया। निजी बातचीत के बुनियादी मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है।" कंपनी ने बताया कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सिग्नल यूजर्स को कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है।
किन iPhones-iPads को नया अपडेट मिलेगा
ऐप्पल ने यूजर्स से नया सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करने का आग्रह किया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, iOS 26.4.2 अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल्स के लिए उपलब्ध है। वहीं, iPadOS 26.4.2 "iPad Pro 12.9-इंच 3rd जेनरेशन और उसके बाद के मॉडल, iPad Pro 11-इंच 1st जेनरेशन और उसके बाद के मॉडल, iPad Air 3rd जेनरेशन और उसके बाद के मॉडल, iPad 8th जेनरेशन और उसके बाद के मॉडल, और iPad mini 5th जेनरेशन और उसके बाद के मॉडल" के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने पुराने iPhone और iPad मॉडल्स के लिए भी iOS 18.7.8 और iPadOS 18.7.8 अपडेट्स के साथ एक फिक्स उपलब्ध कराया है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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