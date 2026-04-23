iPhone के डिलीट मैसेज देख पा रहे दूसरे यूजर्स, बग ने मचाया बवाल; खतरे में इतने सारे मॉडल

iPhone के एक बग ने दुनियाभर के यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। यह बग आईफोन से डिलीट किए जा चुके मैसेज पढ़ने दे रहा है। मामला सामने आने के बाद ऐप्पल ने सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है, ताकि समस्या ठीक की जा सके। आखिर क्या है पूरा मामला, डिटेल में पढ़िए

iPhone यूजर्स सावधान हो जाइए, क्योंकि आईफोन में एक ऐसी खामी का पता चला है, जो दूसरों को आपके मैसेज पढ़ने दे सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि FBI आपके iPhone पर मौजूद मैसेज पढ़ सकती है, भले ही आपने उन्हें डिलीट कर दिया हो। यह दावा तब सामने आया जब अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर एक आईफोन पर डिलीट किए गए सिग्नल मैसेज पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। इस घटना ने दुनियाभर के आईफोन यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है, और यहां तक कि सिग्नल की सीईओ मेरेडिथ व्हिटेकर ने भी इस पर अपनी राय रखी। अब, ऐप्पल ने iPhones और iPads के लिए एक सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है, जिससे संभवतः इस बग को ठीक कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं...

एक रिलीज में, ऐप्पल ने बताया कि iOS 26.4.2 और iPadOS 26.4.2 अपडेट्स का मकसद एक बग को ठीक करना था, जिसमें "डिलीट करने के लिए मार्क किए गए नोटिफिकेशन्स डिवाइस पर अनजाने में रह सकते थे।" ध्यान दें कि ऐप्पल ने अपनी रिलीज में इस रिपोर्ट का सीधे तौर पर जिक्र नहीं करता है।

iPhone पर डिलीट किए गए मैसेज पढ़ा जा सकते हैं 404 मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई एक मामले में "फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके" एक आईफोन से डिलीट किए गए सिग्नल मैसेज निकालने में कामयाब रही, क्योंकि उस कंटेंट की कॉपी डिवाइस के "पुश नोटिफिकेशन डेटाबेस" में सेव थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह डेटा डिवाइस पर एक महीने तक स्टोर रहा, भले ही ओरिजिनल मैसेज डिलीट कर दिए गए थे।

सिग्नल की सीईओ मेरेडिथ व्हिटेकर ने ब्लूस्काई पर लिखा, “डिलीट किए गए मैसेज के नोटिफिकेशन किसी भी OS नोटिफिकेशन डेटाबेस में नहीं रहने चाहिए।” सिग्नल एक प्राइवेसी-फोकस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो खुद को वॉट्सऐप जैसे ऐप्स के विकल्प के तौर पर पेश करता है।

ऐप्पल ने क्या एक्शन लिया ऐप्पल ने आईफोन्स और आईपैड के लिए एक सिक्योरिटी पैच जारी किया है। हालांकि, कंपनी ने FBI से जुड़ी उस घटना का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया है, जिसके बारे में रिपोर्ट आई थी। इस अपडेट के साथ जारी बयान में कहा गया है, “अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, Apple तब तक किसी भी सिक्योरिटी से जुड़े मामले का खुलासा, उस पर चर्चा या उसकी पुष्टि नहीं करता, जब तक कि उसकी जांच पूरी न हो जाए और उसके लिए पैच या अपडेट उपलब्ध न हो जाएं।”

CVE-2026-28950 के रूप में पहचाने गए इस बग को बेहतर डेटा रिडक्शन (data redaction) के जरिए ठीक कर दिया गया है। हालांकि, Apple ने यह नहीं बताया है कि क्या इस कमजोरी का इस्तेमाल किसी हमले में किया गया था, और न ही यह जानकारी दी है कि नोटिफिकेशन डेटा कितने समय तक सुरक्षित रहा या उसे कब तक रिकवर किया जा सकता था।

अपडेट के बाद, सिग्नल ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम ऐप्पल के आभारी हैं कि उन्होंने इस मामले में इतनी तेजी से कार्रवाई की, और इस तरह की समस्या के महत्व को समझा और उस पर कदम उठाया। निजी बातचीत के बुनियादी मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है।" कंपनी ने बताया कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सिग्नल यूजर्स को कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है।