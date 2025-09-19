iPhone Air नहीं झुकेगा चाहे कितनी भी जोर से दबाएं, सभी कोशिशें की नाकाम; वायरल हो रहा Video iPhone Air will not bend no matter how hard you press it all attempts fail video goes viral, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone Air will not bend no matter how hard you press it all attempts fail video goes viral

iPhone Air नहीं झुकेगा चाहे कितनी भी जोर से दबाएं, सभी कोशिशें की नाकाम; वायरल हो रहा Video

iPhone Air का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि यह फोन कितना भी दबाने पर नहीं झुकता। 5.6mm पतला होने के बावजूद टाइटेनियम फ्रेम और Ceramic Shield 2 की वजह से यह बेहद मजबूत है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:25 PM
share Share
Follow Us on
iPhone Air नहीं झुकेगा चाहे कितनी भी जोर से दबाएं, सभी कोशिशें की नाकाम; वायरल हो रहा Video

Apple का नया फोन iPhone Air लॉन्च होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद पतला डिजाइन है। यह सिर्फ 5.6mm मोटा है, यानी अब तक का सबसे पतला iPhone। लेकिन जैसे ही यह फोन सामने आया, कई लोगों को डर था कि यह कहीं आसानी से मुड़ या टूट न जाए। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले iPhone 6 पर “Bendgate” विवाद हुआ था, जिसमें फोन आसानी से झुक जाता था।

अब इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसने इन सभी डर को खत्म कर दिया। इस वीडियो में एक व्यक्ति iPhone Air को टेबल पर जोर से दबाता है, लेकिन फोन बिल्कुल नहीं झुकता। इसके अलावा एक मशीन से भी टेस्ट किया गया, जहाँ पुराने iPhone 6 तो झुक गए, लेकिन iPhone Air सीधा का सीधा रहा। यह देखकर साफ है कि Apple ने इस बार सिर्फ फोन को पतला ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे बेहद मजबूत भी बनाया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹29,999 में खरीदें Samsung का 50MP OIS कैमरा, AI फीचर्स वाला फ्लैगशिप फोन
ये भी पढ़ें:e-Aadhaar App से घर बैठे होगा Aadhaar अपडेट, मिनटों में बदलें फोन नंबर, एड्रेस

iPhone Air के वायरल टेस्ट की कहानी

एक वीडियो में देखा गया कि एक यूजर ने फोन को टेबल की किनारी पर दबाने की पूरी कोशिश की। चाहे कितना भी जोर लगाया गया, iPhone Air झुका नहीं। बाद में एक मशीन टेस्ट में iPhone 6 और iPhone Air को दबाया गया। iPhone 6 मुड़ गया, लेकिन iPhone Air ने अपना शेप वापस पा लिया।

iPhone Air इतना मजबूत क्यों है?

iPhone Air की मजबूती उसकी खास बिल्ड क्वालिटी और मैटेरियल से आती है। इसमें टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टील से हल्का और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा, इसमें नया Ceramic Shield 2 ग्लास दिया गया है, जो स्क्रीन और बैक को खरोंच और टूट-फूट से बचाता है। फोन का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह दबाव को सह ले और तुरंत अपनी शेप वापस पा ले। पतला (सिर्फ 5.6mm) होने के बावजूद स्मार्ट इंजीनियरिंग और प्रीमियम मैटेरियल के कारण यह रोज़ाना इस्तेमाल में झुकता या टूटता नहीं है। यही वजह है कि iPhone Air पतला होने के साथ-साथ बेहद मजबूत भी है।

Apple Apple Iphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.