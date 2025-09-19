iPhone Air नहीं झुकेगा चाहे कितनी भी जोर से दबाएं, सभी कोशिशें की नाकाम; वायरल हो रहा Video
iPhone Air का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि यह फोन कितना भी दबाने पर नहीं झुकता। 5.6mm पतला होने के बावजूद टाइटेनियम फ्रेम और Ceramic Shield 2 की वजह से यह बेहद मजबूत है।
Apple का नया फोन iPhone Air लॉन्च होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद पतला डिजाइन है। यह सिर्फ 5.6mm मोटा है, यानी अब तक का सबसे पतला iPhone। लेकिन जैसे ही यह फोन सामने आया, कई लोगों को डर था कि यह कहीं आसानी से मुड़ या टूट न जाए। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले iPhone 6 पर “Bendgate” विवाद हुआ था, जिसमें फोन आसानी से झुक जाता था।
अब इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसने इन सभी डर को खत्म कर दिया। इस वीडियो में एक व्यक्ति iPhone Air को टेबल पर जोर से दबाता है, लेकिन फोन बिल्कुल नहीं झुकता। इसके अलावा एक मशीन से भी टेस्ट किया गया, जहाँ पुराने iPhone 6 तो झुक गए, लेकिन iPhone Air सीधा का सीधा रहा। यह देखकर साफ है कि Apple ने इस बार सिर्फ फोन को पतला ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे बेहद मजबूत भी बनाया है।
iPhone Air के वायरल टेस्ट की कहानी
एक वीडियो में देखा गया कि एक यूजर ने फोन को टेबल की किनारी पर दबाने की पूरी कोशिश की। चाहे कितना भी जोर लगाया गया, iPhone Air झुका नहीं। बाद में एक मशीन टेस्ट में iPhone 6 और iPhone Air को दबाया गया। iPhone 6 मुड़ गया, लेकिन iPhone Air ने अपना शेप वापस पा लिया।
iPhone Air इतना मजबूत क्यों है?
iPhone Air की मजबूती उसकी खास बिल्ड क्वालिटी और मैटेरियल से आती है। इसमें टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टील से हल्का और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा, इसमें नया Ceramic Shield 2 ग्लास दिया गया है, जो स्क्रीन और बैक को खरोंच और टूट-फूट से बचाता है। फोन का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह दबाव को सह ले और तुरंत अपनी शेप वापस पा ले। पतला (सिर्फ 5.6mm) होने के बावजूद स्मार्ट इंजीनियरिंग और प्रीमियम मैटेरियल के कारण यह रोज़ाना इस्तेमाल में झुकता या टूटता नहीं है। यही वजह है कि iPhone Air पतला होने के साथ-साथ बेहद मजबूत भी है।