iPhone Air नहीं झुकेगा चाहे कितनी भी जोर से दबाएं, सभी कोशिशें की नाकाम; वायरल हो रहा Video

iPhone Air का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि यह फोन कितना भी दबाने पर नहीं झुकता। 5.6mm पतला होने के बावजूद टाइटेनियम फ्रेम और Ceramic Shield 2 की वजह से यह बेहद मजबूत है।

Apple का नया फोन iPhone Air लॉन्च होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद पतला डिजाइन है। यह सिर्फ 5.6mm मोटा है, यानी अब तक का सबसे पतला iPhone। लेकिन जैसे ही यह फोन सामने आया, कई लोगों को डर था कि यह कहीं आसानी से मुड़ या टूट न जाए। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले iPhone 6 पर “Bendgate” विवाद हुआ था, जिसमें फोन आसानी से झुक जाता था।

अब इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसने इन सभी डर को खत्म कर दिया। इस वीडियो में एक व्यक्ति iPhone Air को टेबल पर जोर से दबाता है, लेकिन फोन बिल्कुल नहीं झुकता। इसके अलावा एक मशीन से भी टेस्ट किया गया, जहाँ पुराने iPhone 6 तो झुक गए, लेकिन iPhone Air सीधा का सीधा रहा। यह देखकर साफ है कि Apple ने इस बार सिर्फ फोन को पतला ही नहीं बनाया है, बल्कि उसे बेहद मजबूत भी बनाया है।

iPhone Air के वायरल टेस्ट की कहानी एक वीडियो में देखा गया कि एक यूजर ने फोन को टेबल की किनारी पर दबाने की पूरी कोशिश की। चाहे कितना भी जोर लगाया गया, iPhone Air झुका नहीं। बाद में एक मशीन टेस्ट में iPhone 6 और iPhone Air को दबाया गया। iPhone 6 मुड़ गया, लेकिन iPhone Air ने अपना शेप वापस पा लिया।