iPhone Air और iPhone 17 Pro में ₹15000 का अंतर, एक सबसे पतला-हल्का, दूसरे में धाकड़ कैमरा; जानें कौन सा बेस्ट?

iPhone Air जहां बेहद पतला और हल्का है, वहीं iPhone 17 Pro में प्रो-ग्रेड कैमरा है। दोनों में 120Hz डिस्प्ले और Apple Intelligence फीचर्स हैं। जानिए 15000 रुपये से कम में आईफोन कौनसा बेस्ट ऑप्शन है।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: Apple ने अपने 2025 iPhone “Awe-Dropping” इवेंट में चार नए मॉडल iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया है। इस सीरीज में जो फ़ोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं वो iPhone Air और iPhone 17 Pro हैं के बीच तुलना विशेष रूप से दिलचस्प है। क्योंकि दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं लेकिन अलग-अलग यूजर्स को टार्गेट करते हैं। iPhone Air काफी पतला और हल्का है, जो डिज़ाइन और पोर्टेबिलिटी को प्राथमिकता देता है। वहीं, iPhone 17 Pro पावरफुल परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा सिस्टम और लंबे बैटरी बैकअप के साथ आता है।

भारत में iPhone Air की शुरुआत 1,19,900 रुपये (256GB) से होती है, जबकि iPhone 17 Pro 1,34,900 रुपये (256GB) से शुरू होता है। डिज़ाइन से लेकर कैमरा, परफॉर्मेंस से बैटरी तक दोनों में काफी अंतर हैं। आइए इस कम्पेरिजन में गहराई से समझते हैं कि कौन सा मॉडल आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से बेहतर रहेगा।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro की कीमत और वेरिएंट्स iPhone Air की भारत में शुरुआती कीमत ₹1,19,900 (256GB) है। इसके अन्य वेरिएंट ₹1,39,900 (512GB) और ₹1,59,900 (1TB) हैं। iPhone 17 Pro थोड़ा महंगा है, जिसका बेस मॉडल ₹1,34,900 (256GB) से शुरू होता है और 1TB वेरिएंट ₹1,74,900 तक जाता है। यानी अगर बजट कम है लेकिन प्रीमियम iPhone चाहिए, तो Air बेहतर रहेगा। जबकि हाई-एंड फीचर्स के लिए Pro सही रहेगा।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी iPhone Air: यह iPhone अब तक का सबसे पतला और हल्का है। इसका 5.5mm टाइटेनियम फ्रेम हाथ में पकड़ने में बेहद आरामदायक है। यह खासतौर पर स्टाइल और पोर्टेबिलिटी चाहने वालों के लिए बनाया गया है।

iPhone 17 Pro: इसका डिज़ाइन थोड़ा मोटा है लेकिन ज्यादा मजबूत और प्रीमियम है। एल्यूमिनियम और ग्लास बॉडी इसे टिकाऊ बनाते हैं। स्टाइल और पतलेपन के लिए Air, मजबूती और क्लासिक लुक के लिए Pro।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: डिस्प्ले iPhone Air: इसमें 6.6-इंच का ProMotion OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। धूप में भी विजिबिलिटी शानदार रहती है।

iPhone 17 Pro: इसमें थोड़ा छोटा 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz ProMotion और HDR सपोर्ट करता है। Air का डिस्प्ले बड़ा और ब्राइट है, जबकि Pro कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पसंद करने वालों के लिए सही है।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: कैमरा परफॉर्मेंस iPhone Air: इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा + 12MP टेलीफोटो लेंस और 24MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफी अच्छी है लेकिन यह ज्यादा प्रोफेशनल फीचर्स पर फोकस नहीं करता।

iPhone 17 Pro: इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है 48MP मेन, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस। इसमें प्रो-लेवल फोटो और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सोशल मीडिया और कैज़ुअल यूज के लिए Air, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए Pro।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: परफॉर्मेंस और प्रोसेसर दोनों फोन्स में A19 Pro चिप (3nm टेक्नोलॉजी) और 12GB RAM दी गई है। इससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स बेहद स्मूथ चलते हैं। यानी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बराबर हैं।

iPhone Air vs iPhone 17 Pro: बैटरी और चार्जिंग iPhone Air: इसमें बैटरी बैकअप लगभग 27 घंटे वीडियो प्लेबैक का है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

iPhone 17 Pro: इसमें ज्यादा पावरफुल बैटरी है, जो 31 घंटे वीडियो प्लेबैक देती है। साथ ही इसमें वापर-चेंबर कूलिंग सिस्टम भी है जिससे हेवी यूज़ में गर्म नहीं होता। बैटरी बैकअप और कूलिंग में Pro आगे है।

कौन सा मॉडल किसके लिए बेहतर? iPhone Air: उन लोगों के लिए जो हल्का, स्टाइलिश और प्रीमियम iPhone चाहते हैं लेकिन ज्यादा हाई-एंड कैमरा फीचर्स की जरूरत नहीं।