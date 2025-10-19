बिक्री में कमाल नहीं कर पा रहा यह iPhone, अब 10 लाख यूनिट कम बनाएगी ऐप्पल

संक्षेप: iPhone Air की बिक्री उम्मीद से कम हो रही है और इसी कारण से ऐप्पल इसके प्रोडक्शन में भारी कटौती करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल इस साल आईफोन एयर के प्रोडक्शन में लगभग 10 लाख यूनिट की कटौती कर सकती है।

ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा स्लिम बॉडी वाले सैमसंग और ऐप्पल के फोन, बिक्री के मामले में कंपनी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि Samsung का Galaxy S25 Edge, जो अपनी अल्ट्रा-थिन डिजाइन की पॉपुलर है, कथित तौर पर बिक्री में संघर्ष कर रहा है। नतीजतन, कंपनी ने अगले साल के लाइनअप से Galaxy S26 Edge को हटाकर उसकी जगह गैलेक्सी S26 प्लस को शामिल कर लिया है, जिसके पहले बंद होने की संभावना थी। अब, Apple के लिए भी ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपने स्लीक, अल्ट्रा-थिन फॉर्म फैक्टर और फ्लैगशिप-लेवल स्पेसिफिकेशन्स के बावजूद, iPhone Air की बिक्री भी उम्मीद से कम हो रही है, और इसी कारण से कंपनी ने इसके प्रोडक्शन में भारी कटौती कर दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं क्या हैं पूरा मामला...

iPhone Air की मांग अन्य iPhone 17 मॉडलों से कम रही जापान की मिजुहो सिक्योरिटीज का हवाला देते हुए द इलेक (The Elec) ने अपनी रिपोर्ट में बताया, अनुमान से कम मांग के कारण ऐप्पल द्वारा इस साल आईफोन एयर के प्रोडक्शन में लगभग 10 लाख यूनिट की कटौती किए जाने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि यह कदम ऐप्पल की व्यापक आईफोन रणनीति के विपरीत है, क्योंकि कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max का प्रोडक्शन कुल मिलाकर दो मिलियन (20 लाख) यूनिट तक बढ़ाने की योजना बना रही है। iPhone 17 लाइनअप के लिए कुल प्रोडक्शन पूर्वानुमान को 2026 की शुरुआत में 88 मिलियन से बढ़ाकर 94 मिलियन यूनिट कर दिया गया है, जो इस सीरीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस में विश्वास को दर्शाता है।

हालांकि iPhone Air कथित तौर पर चीन में लॉन्च के दौरान ही तेजी से बिक गया, लेकिन पश्चिमी बाजारों में इसकी प्रतिक्रिया कमजोर रही। विश्लेषकों का मानना ​​है कि इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स ने इसकी अपील को सीमित कर दिया है, क्योंकि उपभोक्ता iPhone 17 को उसकी कीमत के लिए या iPhone 17 Pro मॉडल को उसके बेहतर कैमरा सिस्टम और प्रीमियम फीचर्स के लिए पसंद करते हैं।

आईफोन एयर का निराशाजनक प्रदर्शन स्मार्टफोन बाजार में देखी गई प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है, जहां कम बैटरी कैपेसिटी और कम कैमरा ऑप्शन्स के कारण अल्ट्रा-थिम डिजाइन्स को अक्सर मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है।