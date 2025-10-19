Hindustan Hindi News
ऐपल के सबसे थिन iPhone के फैन हुए यूजर, केवल 5 मिनट में खत्म हुआ स्टॉक

संक्षेप: ऐपल का यह सबसे थिन आईफोन (iPhone Air) शुक्रवार को चीन में लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों बाद सोल्ड आउट (sold out) हो गया। फोन के ऑनलाइन प्री-ऑर्डर रात 8 बजे शुरू हो गए थे और रात 8:05 बजे तक सभी उपलब्ध यूनिट सेल हो चुके थे।

Sun, 19 Oct 2025 07:54 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
iPhone Air ने तहलका मचा दिया है। यूजर्स को यह फोन खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि ऐपल का यह सबसे थिन आईफोन शुक्रवार को चीन में लॉन्च होने के बाद कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट (sold out) हो गया। आईफोन एयर की प्री-सेल चीन में सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी। यह मॉडल केवल ई-सिम सपोर्ट करता है और चीन में इसे ज्यादातर देशों में लॉन्च होने के एक महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद लॉन्च किया गया है। ऐपल की चीनी वेबसाइट, JD.com और Tmall जैसे लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्री-ऑर्डर रात 8 बजे शुरू हो गए थे और रात 8:05 बजे तक सभी उपलब्ध यूनिट सेल हो चुके थे।

फिजिकल ऐपल स्टोर्स पर भी लंबी लाइन

बीजिंग, शंघाई और तियानजिन जैसे बड़े शहरों में फिजिकल ऐपल स्टोर्स पर भी लंबी लाइन देखने को मिली। ऑनलाइन ऑर्डर की शिपिंग में पहले ही एक से दो हफ्ते की देरी हो चुकी है। ऐनालिस्टिस का अनुमान है कि पहली लहर के दौरान लाखों यूनिट्स बिक ​​गई होंगी। हालांकि ऐपल ने फिलहाल आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

सीईओ टिम कुक पहुंचे चीन

यह सफल लॉन्च ऐपल के सीईओ टिम कुक की चीन की रणनीतिक यात्रा के बाद हुआ। अपनी यात्रा के दौरान कुक ने उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग और वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ से मुलाकात की और व्यापारिक संबंधों, ऐपल की विकास योजनाओं और स्थानीय साझेदारों के साथ सहयोग पर चर्चा की।

कुक ने डिवलपर्स, सप्लायर्स और विश्वविद्यालयों का भी दौरा किया, जिनमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्कूल भी शामिल थे, जहां उन्होंने पर्यावरण नेतृत्व कार्यक्रमों के समर्थन के लिए दान की घोषणा की। उनकी इस यात्रा को चीनी सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया, जिससे लॉन्च से पहले ही ऐपल के नए डिवाइस को लेकर हलचल मच गई थी। बताते चलें कि ऐपल के इस सबसे स्लिम फोन की थिकनेस मात्र 5.1mm है। कंपनी का यह सबसे स्लिम फोन A18 चिप से लैस है।

(Photo: Tom's Guide)

