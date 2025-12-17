हो जाइए तैयार, नए अंदाज में आ रहा iPhone Air 2, पहले से कम होगी कीमत, मिलेंगे दो रियर कैमरे

संक्षेप: iPhone Air 2: Apple अपने स्लिम स्मार्टफोन के रीडिजाइन किए गए वर्जन पर काम कर रहा है, जो सेकंड जेनरेशन का iPhone Air होगा। इसका नाम अभी iPhone Air 2 रखा गया है, कहा जा रहा है कि इस फोन में दूसरा कैमरा होगा। इसकी कीमत भी कम होगी।

Apple अब नए डिजाइन में iPhone Air को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, ऐप्पल का iPhone Air सितंबर में कंपनी के अब तक के सबसे पतले स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च हुआ था। तब से, हम इसके सक्सेसर, कथित iPhone Air 2 के बारे में अलग-अलग अफवाहें सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल सेकंड जेनरेशन का iPhone Air दूसरे रियर कैमरे के साथ डेवलप कर रहा है। बताया जा रहा है कि ऐप्पल 2027 में iPhone Air 2 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और फर्स्ट जेनरेशन के iPhone Air की उम्मीद से कम डिमांड के कारण इसे रीडिजाइन किया जा रहा है। अपकमिंग एयर मॉडल में क्या होगा खास, चलिए सामने आई डिटेल्स पर नजर डालते हैं...

डुअल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है iPhone Air 2 द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल अपने स्लिम स्मार्टफोन के रीडिजाइन किए गए वर्जन पर काम कर रहा है, जो सेकंड जेनरेशन का iPhone Air होगा। इसका नाम अभी iPhone Air 2 रखा गया है, कहा जा रहा है कि इस फोन में दूसरा कैमरा होगा, जो फर्स्ट जेनरेशन के हैंडसेट में आए 48-मेगापिक्सेल सेंसर के साथ हो सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air 2 भी कम कीमत पर लॉन्च होगा। मौजूदा iPhone Air की कीमत यूएस में $999 (करीब 90 हजार रुपये) और भारत में 1,19,900 रुपये से शुरू होती है। दूसरा लेंस जोड़ने और कीमत कम करने से नया फोन ग्राहकों को ज्यादा पसंद आ सकता है।

रिपोर्ट में ऐप्पल और उसके सप्लायर्स में डिवाइस पर काम करने वाले कुछ अनजान लोगों के हवाले से बताया गया है कि ऐप्पल ने पिछले महीने सेकंड-जेनरेशन iPhone Air का ट्रायल प्रोडक्शन कैंसिल कर दिया था, जिसे असल में 2026 में लॉन्च करने का प्लान था। इंटरनली V62 कोडनेम वाला iPhone Air 2 पहले प्रो और नए फोल्डेबल मॉडल के साथ लॉन्च होने वाला था। अब कंपनी इस मॉडल को 2027 में लॉन्च करने का टारगेट बना रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air की खराब सेल्स के कारण ऐप्पल को iPhone Air 2 को रीडिजाइन करना पड़ा। इस मॉडल का ट्रायल प्रोडक्शन मार्च में फिर से शुरू हो सकता है, जिसे चीन के कुनशान में Luxshare लीड करेगा। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि Apple 2026 और 2027 के बीच रिलीज होने वाले कम से कम आठ नए iPhones पर भी काम कर रहा है।