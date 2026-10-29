iPhone Air 2 की डिटेल लीक, दावा- डुअल रियर कैमरे के साथ बड़ी बैटरी मिलेगी

iPhone Air 2 की डिटेल्स सामने आने लगी है, जिससे हिंट मिलता है कि ऐप्पल इस फोन पर जोर-शोर से काम कर रही है। एक लीक के अनुसार, iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा मिलेगा और इसमें पहले से बड़ी बैटरी होगी। अपकमिंग मॉडल में और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

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Apple का सबसे पतला फोन iPhone Air, कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक है। हाल में इसे मुकेश अंबानी के हाथों में देखा गया और कुछ समय विराट कोहली भी अपने जिम में इसी फोन से अपनी तस्वीर लेते स्पॉट हुए थे। कंपनी ने इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया था। हालांकि, लॉन्च के बाद इसकी दो शिकायतें सामने आईं, पहली यह कि इसकी बैटरी बाकी मॉडल्स के मुकाबले कम चलती थी और दूसरी यह कि स्टैंडर्ड आईफोन से ज्यादा कीमत होने के बावजूद इसमें सिर्फ एक ही रियर कैमरा था। अब एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी iPhone Air 2 में इन कमियों को दूर कर सकती है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने इसकी कुछ खास डिटेल्स लीक की हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

iPhone Air 2 iPhone Air 2 में 1.5K+ रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज LTPO पैनल वाला 6.55-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले हो सकता है।

iPhone Air 2 की खासियत (लीक के अनुसार) गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल चैट स्टेशन के हवाले से बताया कि, अपकमिंग आईफोन एयर 2 में दो कैमरे होंगे और इसमें पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ी बैटरी होगी। कहा जा रहा है कि अपकमिंग iPhone Air 2 में 1.5K+ रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज LTPO पैनल वाला 6.55-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले होगा। इससे पहले सामने आई एक लीक रिपोर्ट में भी इसी स्क्रीन साइज का जिक्र किया गया था।

फोन के अंदर 2nm प्रोसेस पर बनी A20 सीरीज की चिप होने की उम्मीद है। इसमें 3500mAh की बैटरी होने की बात कही जा रही है, जो मौजूदा iPhone Air की 3149mAh बैटरी से बड़ी है। यह लगभग 11% ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है, और जिन लोगों को पुराने मॉडल की बैटरी लाइफ कम लगी थी, उनके लिए यह अच्छी खबर होगी। हालांकि, असल इस्तेमाल में कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐप्पल ने फोन को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया है।

इसके अलावा, इसके पिछले हिस्से में अब दो कैमरे होंगे, एक 48 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और एक नया अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा। इससे कैमरों की संख्या स्टैंडर्ड आईफोन के बराबर हो जाती है। और इसमें फोन अनलॉक करने के लिए फेस आईडी की सुविधा भी मिलेगी।

अपकमिंग iPhone Air 2 की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Air 2 स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e के साथ 2027 में लॉन्च हो सकता है। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि iPhone Air 2, 2027 में आने वाला एकमात्र अल्ट्रा-थिन फ्लैगशिप फोन हो सकता है। फिलहाल इसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बैटरी और एक एडिशनल कैमरे के साथ, इसकी कीमत मौजूदा iPhone Air की तुलना में ज्यादा ही होगी।

चलिए अब एक नजर मौजूद iPhone Air की कीमत और खासियत पर भी डाल लेते हैं: iPhone Air को भारत में तीन मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के समय इसके 256GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये थी। इसे क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में बाजार में उतारा गया था। यह अब तक का सबसे पतला आईफोन मॉडल है, जिसका प्रोफाइल 5.6 एमएम है और इसका वजन 165 ग्राम है। ऐप्पल ने डिवाइस के आगे और पीछे दोनों तरफ सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है।

iPhone Air: डिस्प्ले और प्रोसेसर आईफोन एयर एक ई-सिम ओनली डिवाइस है जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और प्रोमोशन जैसे फीचर्स का सपोर्ट है। यह बिन्ड A19 प्रो चिप से लैस है जिसमें छह-कोर सीपीयू, पांच-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन है, साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए सपोर्ट भी है।

iPhone Air: कैमरा और बैटरी लाइफ ऐप्पल का सबसे पतला स्मार्टफोन 48-मेगापिक्सेल फ्यूजन मेन कैमरे के साथ आता है। सामने की तरफ, इसमें 18-मेगापिक्सेल का सेंटर स्टेज कैमरा है, जो बाकी आईफोन 17 लाइनअप जैसा ही है। कनेक्टिविटी को ऐप्पल की नई N1 चिप से अपग्रेड किया गया है, जो वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करती है, साथ ही तेज नेटवर्किंग के लिए ज्यादा बेहतर C1X मॉडेम भी है। ऐप्पल का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे दिन चलेगी।

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