सबसे पतले आईफोन में पावरफुल कैमरा, सामने आई iPhone Air 2 की तस्वीरें, यह होगा खास

संक्षेप: Apple अपने सबसे पतले आईफोन का अपग्रेड मॉडल लाने की तैयारी में है, जिसे iPhone Air 2 या iPhone 18 Air के नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कथित iPhone Air 2 का एक रेंडर ऑनलाइन सामने आया है, जिससे इसके डिजाइन का खुलासा हुआ है।

Apple अपने सबसे पतले आईफोन का अपग्रेड मॉडल लाने की तैयारी में है, जिसे iPhone Air 2 या iPhone 18 Air के नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। यह iPhone Air का सक्सेसर होगा, जिसे सितंबर में ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले iPhone के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि, ऐप्पल ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि वह नए iPhone Air मॉडल पर काम कर रही है या नहीं, लेकिन कथित iPhone Air 2 का एक रेंडर ऑनलाइन सामने आया है, जिससे इसके डिजाइन का खुलासा हुआ है। एक टिप्स्टर ने इस कथित पतले और हल्के हैंडसेट के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी शेयर किए हैं। iPhone Air 2 में अपने पिछले मॉडल के समान साइज का डिस्प्ले हो सकता है। हालांकि, इसमें कई नए अपग्रेड मिलने की उम्मीद है, लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है।

सामने आया iPhone Air 2 का डिजाइन (संभावित) वीबो पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने कथित iPhone Air 2 का एक रेंडर शेयर किया है, जिससे हमें इसका डिजाइन दिखाई देता है। यह फोन अपने पिछले मॉडल की तरह ही सफेद रंग में दिखाई देता है। हालांकि, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में देखा जा सकता है, iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। अगर यह सच है, तो यह इस साल के iPhone Air, जिसमें एक 48-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है, की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है। टिप्स्टर ने बताया कि इसमें 48 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस हो सकता है।

अन्य डिजाइन एलिमेंट्स iPhone Air जैसे ही लगते हैं। हैंडसेट के लेफ्ट साइड वॉल्यूम कंट्रोल और एक्शन बटन दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड, कैमरा कंट्रोल के ऊपर एक पावर बटन भी दिखाई दे रहा है। रियर पैनल पर भी एक पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल हो सकता है, जिसमें दो कैमरा लेंस, एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन और एक एलईडी फ्लैश हो सकता है।

टिप्स्टर का मानना ​​है कि iPhone Air 2 स्पेसिफिकेशन्स के मामले में केवल थोड़े-बहुत अपग्रेड ही देगा। इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले होने की बात कही गई है, जो इसके पिछले मॉडल के साइज के बराबर ही है। iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जिसमें 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, यह पहले जैसा ही पतला और हल्का डिजाइन बरकरार रख सकता है।

iPhone Air की कीमत और खासियत जैसा कि पहले बताया गया है, iPhone Air को सितंबर में ग्लोबली 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसमें 6.5-इंच सुपर रेटिना XDR OLED प्रोमोशन डिस्प्ले है, जिसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और सेरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। इसकी मोटाई 5.6 एमएम है और इसमें टाइटेनियम फ्रेम है।