लो आ गया Video, सबसे पहले देखें iPhone 20 का पूरा लुक, पहला जिसमें कर्व्ड डिस्प्ले

वैसे तो iPhone 18 आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शायद हमें iPhone 20 की झलक पहले ही देखने को मिल गई है। एक यूट्यूबर ने अपकमिंग iPhone 20 का वीडियो पोस्ट किया है। आप भी देखें कैसा है ऐप्पल का कॉन्सैप्ट फोन...

iPhone फैन्स खुशी से झूम उठेंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले वाले पहले आईफोन का पूरा वीडियो सामने आ रहा है। वैसे तो iPhone 18 आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शायद हमें iPhone 20 की झलक पहले ही देखने को मिल गई है। हाल ही में जारी एक रेंडर वीडियो, जिसमें कथित तौर पर "iPhone 20" को दिखाया गया है, यह हिंट देता है कि इस सीरीज में आईफोन के इतिहास के सबसे बड़े डिजाइन चेंज में से एक देखने को मिल सकता है।

यह वीडियो यूट्यूब चैनल fpt. ने पब्लिश किया है, जिसका दावा है कि यह डिवाइस पहले से ही प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में है। हालांकि Apple ने अभी तक इस बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इस रेंडर में उन कई अफवाहों को एक साथ दिखाया गया है जो पिछले कई महीनों से चल रही हैं, जिनमें सप्लाई चेन की रिपोर्ट्स और मार्क गुरमन जैसे एनालिस्ट्स की जानकारी शामिल है।

लगभग बेजल लेस होगा iPhone 20 वीडियो में दिखाए गए रेंडर्स में iPhone 20 एक लगभग बेजल-फ्री डिवाइस के तौर पर नजर आता है, जिसके चारों किनारों पर ग्लास लगा हुआ है। इसकी बैकप्लेट पूरी तरह से ग्लास की बनी है, सामने की तरफ अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी दी गई है, और किनारों पर कोई भी फिजिकल बटन मौजूद नहीं है। एक चीज जो शायद आपको कन्फ्यूज कर सकती है, वह है इसका नाम। अगर ऐप्पल इस साल iPhone 18 लॉन्च कर रहा है, तो उम्मीद यही है कि 2027 के मॉडल को iPhone 19 कहा जाएगा। लेकिन अफवाहों के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन की 20वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए सीधे iPhone 20 पर जा सकता है।

ऐप्पल ने पहले भी कुछ ऐसा ही किया था। 2017 में, कंपनी ने iPhone की दसवीं सालगिरह मनाने के लिए iPhone 9 को छोड़ दिया और उसकी जगह iPhone X लॉन्च किया। इसने फेस आईडी और लगभग किनारे-से-किनारे तक फैली डिस्प्ले जैसे बड़े बदलाव पेश किए, जिससे भविष्य के iPhones की दिशा तय हुई। रूमर्ड iPhone 20 भी इसी रणनीति का पालन कर सकता है।

iPhone 20 में तीन बड़े डिजाइन बदलाव वीडियो में दावा किया गया है कि iPhone 20 सीरीज में तीन बड़े डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे:

- पहला बदलाव है क्वाड-कर्व्ड स्क्रीन का आना। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल सैमसंग के साथ मिलकर एक कस्टम OLED पैनल पर काम कर रहा है, जो चारों तरफ से थोड़ा-सा मुड़ा हुआ होगा।

- दूसरा बड़ा बदलाव Dynamic Island को हटाना हो सकता है। लीक हुई जानकारियों के अनुसार, फ्रंट कैमरा और फेस आईडी सिस्टम, दोनों ही डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे लगे हो सकते हैं।

- तीसरा बदलाव फिजिकल बटनों को हटाना है। पारंपरिक पावर और वॉल्यूम बटनों की जगह, ऐप्पल वाइब्रेशन फीडबैक वाले सॉलिड-स्टेट टच कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर सकता है।

इस नए डिजाइन के साथ-साथ हार्डवेयर में भी बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं उम्मीद है कि इस फोन में ऐप्पल की नई 2nm A21 चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। और iPhone 20 में बेहतर HDR टेक्नोलॉजी के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर भी हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐप्पल iPhone 20 में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल अभी क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए Samsung और LG, दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक बड़ी समस्या स्क्रीन के घुमावदार किनारों के आस-पास चमक का कम होना है। अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी इस ब्रांड के लिए एक और चुनौती है। ऐप्पल को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेंसर तेज अनलॉकिंग स्पीड और अच्छी सेल्फी कैमरा क्वालिटी बनाए रखते हुए काम करे।