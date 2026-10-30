iPhone 18 में देखने को मिल सकते हैं ये 6 बड़े अपग्रेड, देखें बजट में है या नहीं

अगर आप भी Apple का iPhone 18 खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इसके जल्द लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम बता रहे हैं आने वाले स्टैंडर्ड iPhone 18 में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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Apple अब स्टैंडर्ड iPhone 18 को बाजार में लाने की तैयारी में जुट गया है। कहा जा रहा है कि इसे 2027 में मार्च के आसपास लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, खुद कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। एक लीक से पता चलता है कि अपकमिंग iPhone 18 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक नया प्रोसेसर, ज्यादा रैम और एक नए डिजाइन वाला कैमरा लेआउट शामिल है।

iPhone 18 में वही 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर बरकरार रहेगा, जो इसके पिछले मॉडल में था।

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि आईफोन 18 में ज्यादातर हार्डवेयर आईफोन 17 जैसे ही रहेंगे, लेकिन ऐप्पल की नई जेनरेशन की चिप होने से इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशियंसी में सुधार देखने को मिल सकता है। फोन में एक नया कैमरा कंट्रोल बटन और थोड़े पतले बेजेल्स भी मिलने की उम्मीद है।

यहां हम लीक के आधार पर 6 ऐसे बदलाव बता रहे हैं, जो अपकमिंग आईफोन 18 में देखने को मिल सकते हैं: 1. नई चिप सबसे बड़ा संभावित अपग्रेड ऐप्पल का A20 प्रोसेसर है, जिसे कथित तौर पर TSMC की 2nm प्रोसेस का उपयोग करके बनाया जा रहा है। यह आईफोन 17 में A19 चिप से एक कदम ऊपर होगा। नए प्रोसेसर से कम बिजली की खपत करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बेहतर पावर एफिशियंसी प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से फोन की बैटरी ज्यादा चलने में मदद मिलेगी।

2. नया कैमरा लेआउट आईफोन 18 में Pro मॉडल से लिया गया कोई डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकता है। लीक के अनुसार, ऐप्पल इसके पिछले हिस्से के ऊपरी भाग में एक चौड़ा कैमरा मॉड्यूल दे सकता है। हालांकि, कैमरा हार्डवेयर में कोई बड़ा अपग्रेड होने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि स्टैंडर्ड मॉडल में वही 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर बरकरार रहेगा, जो इसके पिछले मॉडल में था।

3. कैमरा कंट्रोल बटन ऐप्पल, कैमरा कंट्रोल बटन को पूरी तरह से हटाने के बजाय उसमें बदलाव कर सकता है। माना जा रहा है कि इसके नए वर्जन में मौजूदा टच-बेस्ड सिस्टम की जगह प्रेशर-सेंसिटिव (यानी दबाव के प्रति संवेदनशील) मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यूजर्स अलग-अलग स्तर का दबाव डालकर अलग-अलग फंक्शन्स को एक्टिवेट कर सकेंगे।

4. रैम अपग्रेड ऐप्पल स्टैंडर्ड आईफोन 18 में रैम भी बढ़ा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 12GB रैम होने की बात कही गई है, जबकि एनालिस्ट मिंग-ची कुओ का सुझाव है कि फोन में 9GB रैम हो सकती है। जो भी हो, यह iPhone 17 की 8GB रैम से ज्यादा होगी। यह एडिशनल मेमोरी मल्टीटास्किंग और ऐप्पल के ऑन-डिवाइस AI फीचर्स में मददगार साबित हो सकती है।

5. डिस्प्ले बेजेल्स उम्मीद है कि आईफोन 18 में वही 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जिसे आईफोन 17 के साथ पेश किया गया था। हालांकि, ऐप्पल स्क्रीन के चारों ओर के बेजेल्स को थोड़ा और पतला कर सकता है, जिससे फोन का लुक और भी साफ-सुथरा लगेगा। साथ ही, इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ProMotion सपोर्ट भी बना रहने की उम्मीद है। पहले के लीक्स में एक छोटे 'डायनामिक आइलैंड' की चर्चा थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल में ऐसा होने की संभावना कम है।

6. सिरी AI उम्मीद है कि आईफोन 18, iOS 27 के साथ आएगा। इस सॉफ्टवेयर में ऐप्पल का अपग्रेडेड सिरी AI शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि यह असिस्टेंट बातचीत के जरिए दिए गए निर्देशों को समझ सकेगा, स्क्रीन पर दिख रही जानकारी का इस्तेमाल कर सकेगा और अलग-अलग ऐप्स में काम पूरे कर सकेगा। इसके अलावा, 'ऐप्पल इंटेलिजेंस' के फीचर्स में भी सुधार किए जा सकते हैं, जो फोटोज, मेल, सफारी और शॉर्टकट्स जैसे ऐप्स में देखने को मिल सकते हैं।

कह आएगा iPhone 18 और कितनी होगी कीमत ऐसी चर्चा है कि ऐप्पल 2027 के स्प्रिंग सीजन (यानी मार्च से मई के बीच) में स्टैंडर्ड आईफोन 18 की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि यह डिवाइस मार्च के आसपास (पहले या बाद में) पेश किया जाएगा। इसके साथ ही, दूसरी पीढ़ी का iPhone Air और कम कीमत वाला iPhone 18e भी आ सकता है।

कंपनी ने अभी तक इसकी कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, स्टैंडर्ड आईफोन 18 की कीमत लगभग 1 लाख रुपये हो सकती है, जो कि आईफोन 17 की रीवाइज्ड कीमत के समान है। वहीं, कुछ चर्चाएं यह भी हैं कि ऐप्पल, आईफोन 18 को आईफोन 17 की लॉन्च कीमत, यानी 79,900 रुपये पर ही पेश करने की योजना बना सकता है। ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट्स और भी महंगे हो सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि चिप और मेमोरी की बढ़ती लागत स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव डाल रही है।

उम्मीद है कि Apple अपने iPhone 18 के बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज देना ही जारी रखेगा। कंपनी ने iPhone 17 के साथ 128GB वाले एंट्री-लेवल वेरिएंट को हटा दिया था, और फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि कंपनी इसे वापस लाने की योजना बना रही है। इसके टॉप वेरिएंट में स्टोरेज 512GB तक ही सीमित रह सकता है। कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल में 1TB वाला वेरिएंट आने की कोई उम्मीद नहीं है।

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