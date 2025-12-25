Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iPhone 18 series may offer huge camera upgrades and samsung camera sensors
Apple iPhone 18 सीरीज में मिलेगा Samsung का कैमरा सेंसर, हुआ ये बड़ा खुलासा

Apple iPhone 18 सीरीज में मिलेगा Samsung का कैमरा सेंसर, हुआ ये बड़ा खुलासा

संक्षेप:

iPhone 18 के कैमरा टेक में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसमें सैमसंग द्वारा सप्लाई किए जाने वाले नए इमेज सेंसर शामिल होंगे। इसके अलावा A20 प्रोसेसर और बेहतर सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी इसका हिस्सा होंगे।

Dec 25, 2025 02:43 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 18 Fold

Apple iPhone 18 Fold

  • check12 GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check5.8/7.8-inch Display Size

₹199990

और जाने

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

  • check12GB RAM
  • check128GB/512GB/1TB Storage
  • check6.2 inch Display Size

₹143990

और जाने

Apple iPhone 18 Air

Apple iPhone 18 Air

  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹119900

और जाने

IPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max

  • check12GB RAM
  • check512GB/1TB/2TB Storage
  • check6.9-inch Display Size

₹169990

और जाने

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

टेक ब्रैंड Apple अपने अगले iPhone में कैमरा टेक के मामले में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 में सैमसंग एडवांस्ड इमेज सेंसर सप्लाई कर सकता है। यह Apple की लंबे वक्त से चल रही Sony-सेंट्रिक कैमरा सप्लाई चेन में बदलाव का संकेत देता है और फ्यूचर iPhones में फोटोग्राफी और लो-लाइट परफॉर्मेंस में सुधार की उम्मीद जगाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 18 Fold

Apple iPhone 18 Fold

  • check12 GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check5.8/7.8-inch Display Size

₹199990

और जाने

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

  • check12GB RAM
  • check128GB/512GB/1TB Storage
  • check6.2 inch Display Size

₹143990

और जाने

Apple iPhone 18 Air

Apple iPhone 18 Air

  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹119900

और जाने

IPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max

  • check12GB RAM
  • check512GB/1TB/2TB Storage
  • check6.9-inch Display Size

₹169990

और जाने

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung अपने ऑस्टिन, टेक्सास स्थित सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में इन सेंसर्स का प्रोडक्शन करेगा। कंपनी जल्द ही इस प्रोडक्शन के लिए स्पेशल टूल्स लगाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्निशियन, इंजीनियर और मैनेजर के लिए जॉब लिस्टिंग पहले ही जारी की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें:मुड़ने वाले iPhone का इंतजार खत्म! अगले साल हो सकता है लॉन्च, छुपा होगा कैमरा

सैमसंग का नया टेक्नोलॉजी अप्रोच

सेंसर्स में तीन-लेयर वाला स्टैक्ड डिजाइन (Three-Stack Design) मिलने की संभावना है। इसका मतलब है कि सेंसर के कई हिस्सों को वर्टिकली परत-दर-परत रखा जाएगा, जिससे पिक्सल डेंसिटी बढ़ाने के बावजूद सेंसर का साइज नहीं बढ़ेगा। इसका फायदा यह होगा कि लो-लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होगी, इमेज रीडआउट तेज होगा, डायनमिक रेंज सुधरेगी और पावर कंजम्पशन कम होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

Apple के लिए स्ट्रेटजिक बदलाव

सैमसंग ने ऑस्टिन शहर को बताया है कि वह अपने फैक्ट्री में लगभग 19 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। नई इमेज सेंसर प्रोडक्शन लाइन मार्च 2026 तक ऑपरेशनल हो सकती है, हालांकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन धीरे-धीरे बढ़ेगा। ये सेंसर खास तौर से Apple के लिए बनाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि Apple और Samsung ने अगस्त 2025 में सप्लाई एग्रीमेंट फाइनल किया था।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में ये हैं 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

बता दें, अगर यह प्लान सफल होता है, तो iPhone 18 Apple का पहला ऐसा iPhone होगा जिसमें सैमसंग-स्प्लायड इमेज सेंसर लगे होंगे। यह Sony पर निर्भर Apple सप्लाई चैन में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone Samsung अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।