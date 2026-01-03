महंगे होंगे iPhone 18 Pro, Air 2; ऐप्पल करेगी कीमत में भारी बढ़ोतरी, सामने आई वजह
ऐप्पल सितंबर 2026 में चार iPhone मॉडल लॉन्च करेगा, जिसमें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air का सक्सेसर, और iPhone Fold 2 शामिल हैं। इनमें 2nm नोड पर बेस्ड चिपसेट होने की वजह से काफी महंगे हो सकते हैं।
अगर आप Apple के नए iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अफवाह है कि ऐप्पल 2026 में 2nm नोड पर बेस्ड अपना नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप मोबाइल चिपसेट पेश करेगा, जो सैमसंग के नक्शेकदम पर चलेगा, जिसने दिसंबर में 2nm एक्सीनॉस 2600 चिपसेट पेश किया था। हालांकि, इस कथित प्रोसेसर के डेवलपमेंट से भविष्य के iPhone मॉडल ज्यादा महंगे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, सिलिकॉन वेफर्स की बढ़ती कीमत के कारण ऐप्पल को अपने चिप सप्लायर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
आईफोन 18 सीरीज के लिए कीमत में बढ़ोतरी
गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि ऐप्पल सितंबर 2026 में चार iPhone मॉडल लॉन्च करेगा, जिसमें iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air का सक्सेसर, और iPhone Fold 2 शामिल हैं। इन हैंडसेट में A20 या A20 Pro प्रोसेसर हो सकता है, जिसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) के 2nm प्रोसेस नोड पर बनाया जाएगा।
ताइवान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, TSMC सिलिकॉन वेफर्स की कीमत बढ़ा रही है, जिनका इस्तेमाल सब्सट्रेट के तौर पर किया जाता है जिस पर मटेरियल प्रिंट किए जाते हैं। एक 2nm नोड में आमतौर पर 12-इंच का वेफर इस्तेमाल होता है, जिसमें 100 अलग-अलग लेयर्स होती हैं, जिसकी कुल अनुमानित कीमत $30,000 (लगभग 27 लाख रुपये) है। जानकारी के लिए बता दें, 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होने वाले वेफर की कीमत लगभग $20,000 (लगभग 18 लाख रुपये) है।
नतीजतन, iPhone बनाने वाली कंपनी को A20/A20 Pro के लिए लगभग $280 (लगभग 25,200 रुपये) तक देने पड़ सकते हैं, जो मौजूदा A19 Pro चिपसेट के लिए ऐप्पल द्वारा दिए गए $150 (लगभग 13,500 रुपये) से 87 प्रतिशत ज्यादा है। रिपोर्ट किया गया यह आंकड़ा $50 (लगभग 4,500 रुपये) के A18 Pro प्रोसेसर की तुलना में छह गुना ज्यादा लगता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple के पास दो ही ऑप्शन होंगे - या तो एक्स्ट्रा कॉस्ट को खुद उठा ले और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर ले या फिर 2026 के iPhone मॉडल की कीमत बढ़ा दे।
TSMC की तुलना में, सैमसंग कथित तौर पर 12-इंच सिलिकॉन वेफर के लिए TSMC से 33 प्रतिशत कम चार्ज कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह 2nm GAA टेक्नोलॉजी के लिए $20,000 (18 लाख) चार्ज करता है, जो TSMC के 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस की कीमत के लगभग बराबर है। हालांकि, माना जाता है कि बाद वाले का यील्ड भी थोड़ा ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।