इतनी तगड़ी रैम के साथ आएगा iPhone 18, तेजी से होगा काम; साथ लॉन्च होगा आईफोन 18e, सामने आई डिटेल

अगर आप भी iPhone 18 खरीदने का प्लान क रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले आईफोन 18 की रैम डिटेल सामने आ गई है। खबर है कि इसमें पिछले मॉडल की तुलना में बड़ी रैम मिलेगी। कहा जा रहा है कि इसमें 9GB रैम होगी।

Apple के बारे में लंबे समय से अफवाह है कि वह iPhone 18 के लॉन्च को स्थगित कर देगा और इसे अगले साल iPhone 18e के साथ लाएगा। हालांकि, एक नई रिपोर्ट ने हमें एक झलक दी है कि बेस ऐप्पल फ्लैगशिप में क्या बड़े अपडेट आ सकते हैं। पॉपुलर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के अनुसार, ऐप्पल अगले स्प्रिंग में iPhone 18 और iPhone 18e लॉन्च करेगा। हालांकि, कुओ से बड़ी खबर यह है कि दोनों फोन रैम अपग्रेड पाने के लिए तैयार हैं और 1.5GB × 6-डाई कॉन्फिगरेशन का उपयोग करके 9GB रैम के साथ आ सकते हैं, जो पिछले मॉडल में मिलने वाली 8GB (2GB × 4 डाई) से ज्यादा है।

A20 चिपसेट पर चलेंगे दोनों आईफोन हालांकि रैम का यह तरीका कुछ अलग लग रहा है, लेकिन अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो भी यह iPhone 18 और iPhone 18e के लिए एक अपग्रेड होगा, जिससे दोनों डिवाइस Apple Intelligence के काम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये फोन 2nm प्रोसेस पर बेस्ड A20 चिपसेट पर चलेंगे।

कुओ ने यह भी बताया कि सितंबर में लॉन्च होने वाले तीनों आईफोन - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Ultra/Fold - में A20 Pro चिपसेट होगा। पिछली लीक से पता चलता है कि यह चिपसेट 15 प्रतिशत तक तेज परफॉर्मेंस और 30 प्रतिशत बेहतर पावर एफिशिएंसी दे सकता है।

इसके अलावा, कुओ ने बताया कि iOS 27 में "Apple Intelligence के साथ सिस्टम-लेवल पर बेहतर इंटीग्रेशन" मिलेगा। गौरतलब है कि ऐप्पल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी WWDC 2026 कॉन्फ्रेंस में iOS का लेटेस्ट वर्जन पेश किया था। इसके साथ ही कई बड़े अपग्रेड भी लाए गए, जिनमें नए सिरे से तैयार Siri, कैमरा और फोटो ऐप्स में AI-पावर्ड फीचर्स, एक डेडिकेटेड Siri चैटबॉट ऐप और बहुत कुछ शामिल है।

कई नए AI फीचर डिवाइस पर ही चलते हैं, जिसके लिए न सिर्फ एक पावरफुल प्रोसेसर बल्कि काफी रैम की भी जरूरत होती है। WWDC कीनोट के बाद Apple ने कन्फर्म किया कि कुछ एडवांस्ड ऑन-डिवाइस AI फीचर के लिए कम से कम 12GB रैम की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि जहां ये फीचर iPhone 17 Pro मॉडल और सितंबर में लॉन्च होने वाले नए आईफोन पर ठीक से चलेंगे, वहीं स्टैंडर्ड iPhone 17 इन्हें सपोर्ट नहीं करता है, और हो सकता है कि इसका अगला मॉडल भी इन्हें सपोर्ट न करे।

iPhone 18 में क्या-क्या खास हो सकता है (संभावित) iPhone 18 अपने पिछले मॉडल के समान डिस्प्ले साइज के साथ आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल को एक पतला डायनेमिक आइलैंड मिल सकता है, जिसे हम पहली बार सितंबर में iPhone 18 Pro मॉडल पर देख सकते हैं। इसके अलावा, ऐप्पल को iPhone 18 में एक शानदार डिस्प्ले लाने की भी उम्मीद है। अफवाह है कि iPhone 18 लाइनअप में तेज mmWave 5G कनेक्टिविटी के लिए Apple का सेकंड जनरेशन C2 मॉडेम की सुविधा होगी। मॉडेम से कंपनी के प्राइवेसी फोकस्ड लिमिट-प्रिसाइज लोकेशन फीचर का सपोर्ट करने की भी उम्मीद है, जिससे यूजर्स मोबाइल कंपनियों के साथ शेयर की गई लोकेशन डिटेल की मात्रा को कम कर सकेंगे।

कैमरा की बात करें तो, ऐप्पल iPhone 18 के सेल्फी कैमरे को 24MP सेंसर में अपग्रेड कर सकता है। साथ ही, ऐप्पल स्टैंडर्ड iPhone 18 पर 'कैमरा कंट्रोल' बटन को आसान बना सकता है; इसके लिए वह कैपेसिटिव टच सपोर्ट हटाकर सिर्फ प्रेशर सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए iPhone 18 में कम-स्पेसिफिकेशन वाला डिस्प्ले और कम GPU कोर वाला A20 चिप वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें iPhone 18e के साथ ज्यादा कॉम्पोनेंट्स शेयर किए जा सकते हैं।

ऐप्पल ने भारत में 1 लाख रुपये तक बढ़ाए मैकबुक के दाम Apple ने भारत समेत दुनियाभर के ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। ऐप्पल ने वैश्विक बाजारों में MacBook और iPad की कीमतें 25% तक बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, ऐप्पल ने भारत में भी अपने MacBook और iPad लाइनअप की कीमतें बढ़ाई हैं, जिसमें कुछ मॉडल्स की कीमत में 1 लाख रुपये तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह ग्लोबल सप्लाई चेन में मेमोरी की बढ़ती लागत को माना जा सकता है। अच्छी बात यह है कि iPhones की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

एक नजर में देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट: - MacBook Air 13-inch (M5): लॉन्च की कीमत - 1,19,900 रुपये, नई कीमत 1,49,900 रुपये (कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Air 15-inch: 1,44,900 रुपये से बढ़कर अब 1,79,900 रुपये (कीमत में 35,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Pro 14-inch (M5, 16GB RAM): 1,69,900 रुपये से बढ़कर अब 2,39,900 रुपये (कीमत में 70,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Neo: 69,900 रुपये से 79,900 रुपये, अब कीमत 10,000 रुपये ज्यादा है

- MacBook Pro 14-inch (M5 Max वेरिएंट): कीमत में 1,00,000 रुपये की बढ़ोतरी

- iPad Air 11-inch (M4): 64,900 रुपये से बढ़कर अब 89,900 रुपये (कीमत में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी)