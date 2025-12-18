Hindustan Hindi News
आते ही छा जाएगा iPhone 18 Pro, अलग होगा कैमरा डिजाइन, चिप भी तेजतर्रार, सामने आई डिटेल

आते ही छा जाएगा iPhone 18 Pro, अलग होगा कैमरा डिजाइन, चिप भी तेजतर्रार, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

iPhone फैन्स के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro के अगले साल सितंबर में लॉन्च होने की संभावना है। वैसे तो हम अगले बड़े ऐप्पल इवेंट से काफी दूर हैं, लेकिन अपकमिंग iPhones के बारे में लीक ऑनलाइन सामने आने लगे हैं।

Dec 18, 2025 04:50 pm IST
iPhone फैन्स के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro के अगले साल सितंबर में लॉन्च होने की संभावना है। वैसे तो हम अगले बड़े ऐप्पल इवेंट से काफी दूर हैं, लेकिन अपकमिंग iPhones के बारे में लीक ऑनलाइन सामने आने लगे हैं। अगर हम एक नए लीक पर विश्वास करें, तो हम iPhone 18 सीरीज के लॉन्च के साथ सबसे बड़े डिजाइन चेंज में से एक देख सकते हैं। दरअसल, प्रो वर्जन में बड़े कैमरा अपग्रेड और निश्चित रूप से, एक नया चिपसेट भी मिलने की उम्मीद है। अगर आप यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आईफोन 18 प्रो ज्यादा बेहतर रहेगा या आपको आईफोन 17 प्रो मॉडल लेना चाहिए, तो यह स्टोरी आपके लिए है। नेक्स्ट जेनरेशन के आईफोन 18 प्रो स्मार्टफोन के बारे में वह सब कुछ यहां है जो आप जानना चाहते हैं।

आईफोन 18 प्रो की डिटेल लीक: डिजाइन में मिलेगा चेंज

ऐप्पल का अगला बड़ा आईफोन रीडिजाइन चुपचाप आएगा, लेकिन शुरुआती लीक से पता चलता है कि आईफोन 18 प्रो सीरीज इस लाइनअप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। ऐप्पल के 2026 प्रो मॉडल के बारे में सामने आ रही डिटेल्स फ्रंट पर हल्के डिजाइन इम्प्रूवमेंट्स, मोबाइल फोटोग्राफी के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षी अप्रोच और चिप इंजीनियरिंग में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं, जो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

द इन्फॉर्मेशन ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाले देते हुए बताया कि, ऐप्पल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में फेस आईडी को डिस्प्ले के नीचे लाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह बदलाव प्लान के मुताबिक होता है, तो इससे जाना-पहचाना पिल-शेप वाला डायनामिक आइलैंड कटआउट खत्म हो जाएगा, जो हाल के आईफोन्स की पहचान बन गया है। यह एक बड़ा डिजाइन चेंज होगा क्योंकि आईफोन में आखिरकार एक छोटा नॉच होगा, जिससे देखने का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन, इसका यह भी मतलब है कि आईफोन आखिरकार सामने से एंड्रॉयड फोन जैसा दिखेगा।

आगे बात करें तो, फ्रंट-फेसिंग कैमरा स्क्रीन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटे से छेद में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे डिस्प्ले ज्यादा साफ और बिना रुकावट वाला दिखेगा। इस अंदरूनी बदलाव के बावजूद, ओवरऑल डिजाइन ऐप्पल के आईफोन 17 प्रो मॉडल के जैसा ही रहने की उम्मीद है, जो पूरे विजुअल चेंज के बजाय केवल हल्के इम्प्रूवमेंट का हिंट देता है।

ये भी पढ़ें:अब Pixel फोन चलाने में आएगा डबल मजा, इन पुराने मॉडल्स में आ रहा नया अपडेट

कैमरे में होगा बड़ा बदलाव

हालांकि, फोन का फ्रंट हिस्सा सिंपल दिख सकता है, लेकिन ऐप्पल पीछे के कैमरा सिस्टम पर काफी ध्यान दे रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईफोन 18 प्रो मॉडल में कम से कम एक रियर कैमरे में मैकेनिकल आइरिस होगा, जिससे वेरिएबल अपर्चर कंट्रोल मिलेगा। ऐप्पल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने पहले भी इसी तरफ इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि मेन 48-मेगापिक्सेल कैमरा यूजर्स को यह एडजस्ट करने देगा कि लेंस में कितनी रोशनी जाए। यह iPhone 14 Pro के बाद से Pro iPhones में इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड /1.78 अपर्चर से एक बड़ा बदलाव होगा।

प्रैक्टिकल तौर पर, वेरिएबल अपर्चर यूजर्स को ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल दे सकता है, खासकर मुश्किल लाइटिंग कंडीशन में डेप्थ ऑफ फील्ड और एक्सपोजर पर। फोटोग्राफर तेज धूप में बैकग्राउंड ब्लर को कम कर सकते हैं या कम रोशनी वाले सीन में सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना ज्यादा रोशनी अंदर आने दे सकते हैं। हालांकि, इसका असर अभी भी स्मार्टफोन कैमरा सेंसर की फिजिकल सीमाओं से सीमित हो सकता है, जो डेडिकेटेड कैमरों में पाए जाने वाले सेंसर से बहुत छोटे होते हैं। यूजर्स को असल में कितना फर्क महसूस होगा, यह अभी कह पाना मुश्किल है।

ये भी पढ़ें:आ गया OnePlus 15R, सबसे बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा, FREE मिलेंगे ईयरबड्स

नए चिपसेट के साथ आएंगे प्रो मॉडल

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव शायद इस बात से आएगा कि आईफोन 18 प्रो को कौन सी चीज पावर देगी। उम्मीद है कि ये डिवाइस ऐप्पल के नए A20 Pro चिपसेट के साथ आएंगे, जिसे TSMC के आने वाले 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। छोटे प्रोसेस नोड के अलावा, रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐप्पल TSMC की वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस तरीके में रैम को चिप के बगल में रखने के बजाय, सीधे CPU, GPU और न्यूरल इंजन वाले उसी वेफर पर इंटीग्रेट किया जाता है।

इस बदलाव से एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं। बेहतर इंटीग्रेशन से आमतौर पर डेटा एक्सेस तेज होता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ-साथ ऐप्पल इंटेलिजेंस के तहत ऑन-डिवाइस AI टास्क भी बेहतर हो सकते हैं। इससे पावर कंजंप्शन कम करने और थर्मल एफिशिएंसी बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है, ये दोनों ही बातें तब जरूरी हैं जब आईफोन्स ज्यादा डिमांडिंग वर्कलोड संभालते हैं। एक और फायदा जगह का है। छोटे चिप फुटप्रिंट से दूसरे कंपोनेंट्स के लिए अंदर ज्यादा जगह मिल सकती है, जिससे बैटरी डिजाइन या थर्मल सॉल्यूशन में मदद मिल सकती है।

iPhone 18, 18 Pro, Pro Max: इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो, ऐप्पल से उम्मीद है कि वह अपने नॉर्मल लॉन्च शेड्यूल पर ही चलेगा। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है, ठीक वैसे ही जैसे ऐप्पल का लंबे समय से चला आ रहा फॉल रिलीज साइकिल है। कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल 2027 में आएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। इसलिए, यूजर्स को इन डिटेल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन, आप आईफोन से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं।

