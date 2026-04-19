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पहली बार चेरी कलर में आ रहा iPhone, सामने आया फर्स्ट लुक, बस इन मॉडल में मिलेगा

Apr 19, 2026 09:21 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone 18 Pro मॉडल्स में 'डार्क चेरी' नाम का एक नया सिग्नेचर कलर पेश किए जाने की उम्मीद है। यह डार्क, वाइन जैसा कलर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए सबसे खास फिनिश होने की संभावना है। साथ में और कौन-कौन से कलर ऑप्शन मिलेंगे, चलिए बताते हैं

पहली बार चेरी कलर में आ रहा iPhone, सामने आया फर्स्ट लुक, बस इन मॉडल में मिलेगा

पिछले साल iPhone 17 Pro मॉडल में आया ऑरेंज कलर वेरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। अब ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल आने वाले प्रो मॉडल में और भी यूनिक कलर ऑप्शन लाने पर विचार कर रही है। ऐप्पल के नेक्स्ट जेनरेशन iPhones लंबे समय से सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि ऐप्पल नए आईफोन सितंबर में लॉन्च कर सकती है। अफवाहों का बाजार अभी से गर्म है, और अगर शुरुआती चर्चाओं पर यकीन किया जाए, तो iPhone 18 Pro में कुछ ऐसे रोमांचक अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं जिनका इंतजार करना बनता है। और सबसे पहले, इसमें एक नया कलर देखने को मिल सकता है, जो iPhone 17 Pro के 'कॉस्मिक ऑरेंज' के फंकी अंदाज को छोड़कर, एक ज्यादा रिच और डार्क 'चेरी' टोन अपनाएगा।

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इस बार चेरी कलर जोड़ी सकती है ऐप्पल (रिपोर्ट के अनुसार)

ऐप्पल की सप्लाई चेन से परिचित एक सूत्र के हवाले से मैकवर्ल्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, iPhone 18 Pro मॉडल्स में 'डार्क चेरी' नाम का एक नया सिग्नेचर कलर पेश किए जाने की उम्मीद है। यह डार्क, वाइन जैसा कलर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए सबसे खास फिनिश होने की संभावना है, जो पिछले साल के चमकीले 'कॉस्मिक ऑरेंज' की जगह लेगा। हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में 'डार्क रेड' ऑप्शन की ओर इशारा किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि 'डार्क चेरी' कलर ज्यादा सौम्य और सुंदर होगा।

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डार्क चेरी के अलावा, ऐप्पल कथित तौर पर iPhone 18 Pro लाइनअप के लिए दूसरे कलर ऑप्शन्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इनमें Light Blue कलर शामिल है, जो बेस iPhone 17 के मौजूदा Mist Blue की याद दिलाता है, साथ ही ग्रे का एक डार्क शेड भी है। मौजूदा पीढ़ी जैसा ही एक सिल्वर वेरिएंट भी अभी डेवलपमेंट में है। हालांकि, चूंकि iPhone 18 Pro अभी तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में नहीं गया है, इसलिए ये कलर ऑप्शन्स अभी भी बदल सकते हैं।

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डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव की उम्मीद

डिजाइन के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में सूत्रों का कहना है कि iPhone 18 Pro मॉडल अपने पिछले मॉडलों से काफी मिलते-जुलते होंगे, जिनमें बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जाएंगे। खास बात यह है कि Dynamic Island के आकार में कमी आने की उम्मीद है, जिससे जब यह Live Activities नहीं दिखा रहा होगा, तब स्क्रीन पर इस्तेमाल के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। पीछे के ग्लास कटआउट और कैमरा बंप के बीच की दूरी में भी थोड़ी कमी आ सकती है, हालांकि इस बदलाव की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है।

प्रो मॉडल में A20 Pro मिलने की भी उम्मीद

इंटरनल हार्डवेयर की बात करें तो, ऐप्पल एक बड़ा कदम उठाता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है कि iPhone 18 Pro, ऐप्पल की A20 Pro चिप पर चलेगा, जो TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनी ऐप्पल की पहली चिप है, और इसके साथ ऐप्पल का नया C2 मॉडेम भी होगा, जिससे 5G कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी और बैटरी की क्षमता भी बेहतर होगी। फोन के अंदर, Pro Max मॉडल में एक बड़ी बैटरी होगी, जिसके लगभग 5,200mAh होने की खबर है।

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पहले से और एडवांस हो जाएगा कैमरा

हर साल की तरह, नई पीढ़ी के iPhones के साथ ऐप्पल से इस बार भी उम्मीद है कि वह अपने कैमरा क्षमताओं को और आगे बढ़ाएगा यानी और बेहतर करेगा। इस बार सबसे बड़ी अफवाह यह है कि मेन 48 मेगापिक्सेल कैमरे में 'वेरिएबल अपर्चर' (variable aperture) होगा, संभवतः दोनों 'Pro' मॉडल्स में, हालांकि इसके सबसे पहले 'Pro Max' मॉडल में आने की ज्यादा संभावना है।

इससे यूजर्स यह कंट्रोल कर पाएंगे कि सेंसर में कितनी रोशनी अंदर जाए, जिससे उन्हें ज्यादा क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा, खासकर तेज रोशनी वाली स्थितियों में। सेल्फी के लिए प्रो मॉडल में 24 मेगापिक्सेल के फ्रंट कैमरे मिलने की उम्मीद है।

कब लॉन्च होंगे नए आईफोन मॉडल

फोल्डेबल iPhone, जिसका नाम iPhone Ultra होने की उम्मीद है, के भी सितंबर 2026 में Pro मॉडल्स (iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max) के साथ लॉन्च होने की संभावना है। जहां तक स्टैंडर्ड iPhone 18 की बात है, तो कहा जा रहा है कि यह 2027 में आएगा। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल बेस मॉडल और iPhone 18e को 2027 के वसंत तक आगे बढ़ा रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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