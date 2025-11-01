पहली बार बरगंडी, कॉफी में iPhone, सामने आई तस्वीर, देखें आपका फेवरेट कौनसा

संक्षेप: अगर आप भी iPhone के फैन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।एक टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro कई नए कलर ऑप्शन्स में आ सकता है। तीन नए कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आई है, जिनमें से दो कलर्स को पहले कभी भी किसी आईफोन मॉडल में नहीं देखा गया है। देखें आपका फेवरेट कौन सा

अगर आप भी iPhone के फैन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सितंबर में ऐप्पल ने iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था, और अब iPhone 18 सीरीज को लेकर अफवाहें सामने आने लगी हैं। एक टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro कई नए कलर ऑप्शन्स में आ सकता है। तीन नए कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आई है, जिनमें से दो कलर्स को पहले कभी भी किसी आईफोन मॉडल में नहीं देखा गया है। गौरतलब है कि इस फोन को सितंबर 2026 में सेकंड जनरेशन के iPhone Air और फर्स्ट जनरेशन के iPhone Fold के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

iPhone 18 Pro के नए कलर ऑप्शन्स मैकरूमर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने वीबो पर एक पोस्ट में iPhone 18 Pro के कलर्स के बारे में जानकारी दी है। दावों के अनुसार, कथित आईफोन इन तीन नए कलर्स में से कम से कम एक में उपलब्ध होगा, जिसमें बरगंडी, कॉफी और पर्पल शामिल हैं।

ऐप्पल, इससे पहले भी पर्पल कलर में कई आईफोन पेश कर चुकी है। iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 और iPhone 14 Pro, सभी पर्पल कलर में उपलब्ध हैं, जिसे अक्सर लैवेंडर के नाम से भी जाना जाता है।

हालांकि, iPhone में बरगंडी और कॉफी बिल्कुल नए कलर ऑप्शन होने की उम्मीद है। बरगंडी कलर, पिछले साल iPhone 16 Pro मॉडल के साथ पेश किए गए डेजर्ट टाइटेनियम कलर का एक डार्क टोन हो सकता है। टिप्स्टर ने आगे कहा कि ऐप्पल अभी भी ब्लैक आईफोन प्रो मॉडल पेश नहीं करेगा।

Phone 18 Pro की डिटेल लीक पिछली रिपोर्ट्स बताती हैं कि iPhone 18 Pro में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.26-इंच एलटीपोओ ओएलईडी पैनल होगा और यह HIAA (होल-इन-एक्टिव-एरिया) तकनीक से लैस होगा। इसमें अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी सेंसर होगा, जिससे केवल सेल्फी कैमरा ही दिखाई देगा।

उम्मीद है कि ऐप्पल अपनी अपमकिंग A20 चिप के लिए TSMC की सेकंड जनरेशन की 2nm (N2) प्रक्रिया का उपयोग करेगा, जिसकी शुरुआत 2026 में iPhone 18 Pro के साथ होगी। यह एक नए वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) डिजाइन का लाभ उठाते हुए बेहतर पावर एफिशियंसी और थर्मल परहफॉर्मेंस प्रदान करेगा, जहां चिपसेट और DRAM ज्यादा पास-पास लगे हुए हैं, और ऐप्पल इंटेलिजेंस कामों के लिए बिजली की खपत को कम करता है।