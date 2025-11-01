Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone 18 pro tipped to come in burgundy coffee colour first time ever check details
पहली बार बरगंडी, कॉफी में iPhone, सामने आई तस्वीर, देखें आपका फेवरेट कौनसा

पहली बार बरगंडी, कॉफी में iPhone, सामने आई तस्वीर, देखें आपका फेवरेट कौनसा

संक्षेप: अगर आप भी iPhone के फैन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।एक टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro कई नए कलर ऑप्शन्स में आ सकता है। तीन नए कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आई है, जिनमें से दो कलर्स को पहले कभी भी किसी आईफोन मॉडल में नहीं देखा गया है। देखें आपका फेवरेट कौन सा

Sat, 1 Nov 2025 12:30 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप भी iPhone के फैन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सितंबर में ऐप्पल ने iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था, और अब iPhone 18 सीरीज को लेकर अफवाहें सामने आने लगी हैं। एक टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro कई नए कलर ऑप्शन्स में आ सकता है। तीन नए कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आई है, जिनमें से दो कलर्स को पहले कभी भी किसी आईफोन मॉडल में नहीं देखा गया है। गौरतलब है कि इस फोन को सितंबर 2026 में सेकंड जनरेशन के iPhone Air और फर्स्ट जनरेशन के iPhone Fold के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

iPhone 18 Pro के नए कलर ऑप्शन्स

मैकरूमर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने वीबो पर एक पोस्ट में iPhone 18 Pro के कलर्स के बारे में जानकारी दी है। दावों के अनुसार, कथित आईफोन इन तीन नए कलर्स में से कम से कम एक में उपलब्ध होगा, जिसमें बरगंडी, कॉफी और पर्पल शामिल हैं।

iPhone 18 Pro
ये भी पढ़ें:मोटोरोला लाया 7000mAh बैटरी वाला सस्ता फोन, इसमें 50MP कैमरा भी, कीमत ₹12500

ऐप्पल, इससे पहले भी पर्पल कलर में कई आईफोन पेश कर चुकी है। iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 और iPhone 14 Pro, सभी पर्पल कलर में उपलब्ध हैं, जिसे अक्सर लैवेंडर के नाम से भी जाना जाता है।

हालांकि, iPhone में बरगंडी और कॉफी बिल्कुल नए कलर ऑप्शन होने की उम्मीद है। बरगंडी कलर, पिछले साल iPhone 16 Pro मॉडल के साथ पेश किए गए डेजर्ट टाइटेनियम कलर का एक डार्क टोन हो सकता है। टिप्स्टर ने आगे कहा कि ऐप्पल अभी भी ब्लैक आईफोन प्रो मॉडल पेश नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें:OnePlus 15 के साथ मिलेंगे ₹4000 के फ्री गिफ्ट्स, पहली सेल इस दिन; यह है खास

Phone 18 Pro की डिटेल लीक

पिछली रिपोर्ट्स बताती हैं कि iPhone 18 Pro में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.26-इंच एलटीपोओ ओएलईडी पैनल होगा और यह HIAA (होल-इन-एक्टिव-एरिया) तकनीक से लैस होगा। इसमें अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी सेंसर होगा, जिससे केवल सेल्फी कैमरा ही दिखाई देगा।

उम्मीद है कि ऐप्पल अपनी अपमकिंग A20 चिप के लिए TSMC की सेकंड जनरेशन की 2nm (N2) प्रक्रिया का उपयोग करेगा, जिसकी शुरुआत 2026 में iPhone 18 Pro के साथ होगी। यह एक नए वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) डिजाइन का लाभ उठाते हुए बेहतर पावर एफिशियंसी और थर्मल परहफॉर्मेंस प्रदान करेगा, जहां चिपसेट और DRAM ज्यादा पास-पास लगे हुए हैं, और ऐप्पल इंटेलिजेंस कामों के लिए बिजली की खपत को कम करता है।

ये भी पढ़ें:OnePlus 15 के साथ मिलेंगे ₹4000 के फ्री गिफ्ट्स, पहली सेल इस दिन; यह है खास

अलग-अलग समय पर लॉन्च होंगे मॉडल

हालांकि लॉन्च की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple iPhone 18 सीरीज को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro मॉडल, iPhone Air के सक्सेसर और iPhone Fold के साथ, 2026 की शरद ऋतु में लॉन्च हो सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e 2027 की वसंत ऋतु में लॉन्च हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऐप्पल ऐसा करके सप्लाई चेन को मैनेज करेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple Apple Iphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।