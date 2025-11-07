पहली बार ट्रांसपेरेंट डिजाइन में iPhone, सेल्फी कैमरे के लिए पंच-होल कटआउट, डिटेल लीक

संक्षेप: Apple के iPhone 17 सीरीज के स्मार्टफोन सितंबर में लॉन्च हुए थे, और अगले साल आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स की जानकारी ऑनलाइन सामने आने लगी है। एक टिप्स्टर द्वारा लीक हुई नई जानकारी से पता चलता है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro सीरीज का डिजाइन Nothing से इंस्पायर्ड हो सकता है।

Apple के iPhone 17 सीरीज के स्मार्टफोन सितंबर में लॉन्च हुए थे, और अगले साल आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स की जानकारी ऑनलाइन सामने आने लगी है। एक टिप्स्टर द्वारा लीक हुई नई जानकारी से पता चलता है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro सीरीज का डिजाइन ब्रिटिश स्टार्टअप Nothing और HTC जैसे पुराने OEM से इंस्पायर्ड हो सकता है। बता दें कि नथिंग अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro सीरीज में सेल्फी कैमरे के लिए पंच-होल डिस्प्ले कटआउट होने की उम्मीद है। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ऐप्पल का नेक्स्ट जेनरेशन A20 चिपसेट होने की संभावना है।

iPhone 18 Pro सीरीज में मिल सकता है ट्रांसपेरेंट रियर पैनल चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने दावा किया है कि आईफोन 18 प्रो सीरीज में एक ट्रांसपेरेंट रियर पैनल होगा। आईफोन 18 प्रो मैक्स में स्टील केस वाली बैटरी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि Apple, आईफोन 18 प्रो सीरीज के लिए होल इन एक्टिव एरिया (HIAA) तकनीक की टेस्टिंग कर रही है, जिसका इस्तेमाल OLED स्क्रीन पर कैमरा या फेस आईडी सेंसर जैसे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए किया जाएगा। यह भविष्य के आईफोन मॉडल्स में फुल-स्क्रीन डिजाइन की ओर एक कदम हो सकता है।

आईफोन 18 प्रो मॉडल में फ्रंट-फेसिंग कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिए जाने की बात कही जा रही है। रियर पैनल पर, मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर हो सकता है। हालांकि, ऐप्पल आईफोन 17 प्रो मॉडल में देखे गए बड़े हॉरिजॉन्टल कैमरा आइलैंड डिजाइन को बरकरार रख सकता है। इसी टिप्स्टर ने पहले दावा किया था कि ऐप्पल HIAA तकनीक को अपनाकर सेल्फी कैमरे को एक छोटे से कटआउट में रख सकता है, जबकि पूरे फेस आईडी सेंसर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर सकता है।