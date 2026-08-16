आते ही छा जाएगा iPhone 18 Pro Max, इतनी होगी कीमत; लॉन्च से पहले जानें सबकुछ
खबर है कि अपकमिंग ऐप्पल iPhone 18 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जिसमें 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 48 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा।
Apple iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro और iPhone Ultra (कंपनी का पहला फोल्डेबल) के साथ डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Pro Max वेरिएंट की बात करें तो, यह अपने पिछले मॉडल की तरह ही एक पावरफुल डिवाइस होगा और इसमें शायद A20 Pro चिपसेट और भी बहुत कुछ होगा। अगर आप भी इस बार प्रो मैक्स वेरिएंट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए सामने आए लीक्स और अफवाहों के आधार पर जानते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या खास होने वाला है...
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iPhone 18 Pro Max: डिजाइन, कैमरा
मौजूदा ऐप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स एक बड़े डिजाइन अपग्रेड से गुजरा और एक नया कैमरा आइलैंड डिजाइन लेकर आया। अब, यह ध्यान में रखते हुए कि ऐप्पल कितनी बार डिजाइन बदलता है, हम आईफोन 18 प्रो मैक्स में कोई नया डिजाइन एलिमेंट मिलने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और सबसे अधिक संभावना है, यह अपने पिछले मॉडल के डिजाइन को बरकरार रखेगा।
कैमरे की बात करें तो, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मैक्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जिसमें 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 48 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 24 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा हो सकता है।
आईफोन 18 प्रो मैक्स 6.9-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकता है। इसमें 2nm प्रोसेस पर बेस्ड ऐप्पल A20 प्रो चिपसेट हो सकता है, जिसे ऐप्पल सिक्स कोर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के साथ जोड़ा गया है। फोन में 25W वायरलेस MagSafe चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5400mAh की बैटरी भी हो सकती है।
कब आएगा आईफोन 18 प्रो मैक्स, कितनी होगी कीमत
Apple iPhone 18 को iPhone Fold और iPhone 18 Pro के साथ सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अफवाह है कि लॉन्च 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच होगा। कीमत की बात करें तो, लीक्स के अनुसार, इसका 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मार्केट में 1,52,900 रुपये की कीमत पर मिलेगा।
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जो लोग नए आईफोन का इंतजार नहीं करना चाहते और तुरंत आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो Flipkart पर चल रही Freedom Sale से मौजूदा आईफोन मॉडल्स सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। नीचे देखें लिस्ट...
iPhone 16, iPhone 17
सेल में 69,900 रुपये कीमत वाला iPhone 16 मॉडल 64,900 रुपये की प्रभावी कीमत में, जबकि 82,900 रुपये कीमत का iPhone 17 मॉडल 79,900 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
सेल में 1,34,900 रुपये कीमत वाला 17 Pro मॉडल 1,22,900 रुपये की प्रभावी कीमत में, जबकि 1,49,900 रुपये कीमत का iPhone 17 Pro Max मॉडल 1,37,900 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।
iPhone 15,16 Plus, 17e, 16e
सेल में 59,900 रुपये का iPhone 15 मॉडल 53,900 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है। जबकि, 79,900 रुपये का iPhone 16 Plus मॉडल 77,900 रुपये की प्रभावी कीमत में और 1,19,900 रुपये कीमत का iPhone Air 17e मॉडल 97,900 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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