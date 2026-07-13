iPhone 18 Pro Max की कीमत भारत में पहुंच सकती है ₹1.78 लाख के पार! रिपोर्ट में बड़ा दावा
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का अगला iPhone 18 Pro Max भारत में करीब 1.79 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत या फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
अगर आप ऐपल का अगला फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro Max खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले से ज्यादा बजट तैयार रखना पड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple का अगला फ्लैगशिप iPhone भारत में अब तक का सबसे महंगा स्टैंडर्ड iPhone बन सकता है। हालांकि, कंपनी ने अब तक इसकी कीमत या फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत भारत में करीब 1,78,900 रुपये हो सकती है। बता दें, अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा iPhone 17 Pro Max की तुलना में लगभग 19,000 रुपये महंगा होगा। अमेरिका में भी इसकी शुरुआती कीमत 1,299 से 1,399 डॉलर के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर कंपनी अपग्रेड्स के साथ-साथ कीमत भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
इन वजहों से महंगा हो सकता है iPhone
रिपोर्ट में कीमत बढ़ने के पीछे कई वजहें बताई गई हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण अगली पीढ़ी के हार्डवेयर की बढ़ती लागत है। कहा जा रहा है कि Apple इस बार TSMC की नई 2nm प्रोसेस पर बेस्ड A20 Pro चिप का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट मौजूदा 3nm चिप्स से काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा DRAM (रैम) और NAND (स्टोरेज) चिप्स की कीमतों में बढ़ोतरी भी फोन की कुल लागत को प्रभावित कर सकती है।
बाकी कंपोनेंट्स की भी बढ़ी है कीमत
सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि कैमरा और बाकी हार्डवेयर अपग्रेड भी कीमत बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro Max में 12GB रैम, बड़ी बैटरी, नया C2 मॉडेम, बेहतर कैमरा सिस्टम और Variable Aperture कैमरा जैसी नई तकनीकें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही Dynamic Island पहले से छोटा होने की भी संभावना जताई गई है। इन नए कंपोनेंट्स के चलते भी कीमत में बढ़त देखने को मिल सकती है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट्स पर बढ़ी हुई लागतों का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अगली Pro सीरीज की कीमत मौजूदा मॉडल्स से ज्यादा हो सकती है।
फिलहाल यह पूरी जानकारी सप्लाई चेन रिपोर्ट्स और मार्केट एनालिसिस पर आधारित है। Apple ने अभी तक iPhone 18 सीरीज की कीमत, स्पेसिफिकेशन या लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी सितंबर, 2026 में कंपनी iPhone 18 Pro सीरीज से पर्दा उठा सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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