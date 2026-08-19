iPhone 18 Pro Max में मिल सकते हैं दो खास कैमरा फीचर्स, Pro मॉडल से होगा बड़ा अंतर
लीक के अनुसार iPhone 18 Pro Max में 6x ऑप्टिकल जूम और एडवांस्ड प्रिज्म टेक्नोलॉजी जैसे कैमरा अपग्रेड मिल सकते हैं, जो इसे iPhone 18 Pro से अलग बनाएंगे। आइए आपको इस बारे में बताते हैं।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple की अगली iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब एक नई लीक में दावा किया गया है कि iPhone 18 Pro Max को कैमरा के मामले में iPhone 18 Pro से अलग रखा जा सकता है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो इस साल दोनों Pro मॉडल्स के बीच कैमरा फीचर्स में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।
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अब तक सामने आई रिपोर्ट्स में उम्मीद की जा रही थी कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कैमरा सिस्टम लगभग एक जैसा होगा। लेकिन जाने-माने लीकर Ice Universe की जानकारी ने इस संभावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में टेलीफोटो कैमरा से जुड़े दो ऐसे अपग्रेड मिल सकते हैं, जो छोटे स्क्रीन साइज वाले Pro मॉडल में उपलब्ध नहीं होंगे।
6x ऑप्टिकल जूम का मिल सकता है सपोर्ट
लीक के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में 6x ऑप्टिकल जूम दिया जा सकता है। वहीं iPhone 18 Pro में 5x से 6x के बीच का जूम सिस्टम मिलने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि Pro Max मॉडल दूर की चीजों की फोटो खींचने के मामले में ज्यादा बेहतर हो सकता है। यह बदलाव खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बड़ा होगा जो iPhone के टेलीफोटो कैमरा का इस्तेमाल पोर्ट्रेट, ट्रैवल फोटोग्राफी, स्टेज इवेंट या दूर के सब्जेक्ट की तस्वीरें लेने के लिए करते हैं। ज्यादा ऑप्टिकल जूम का फायदा यह है कि डिजिटल जूम की तुलना में तस्वीर की डिटेल और क्वॉलिटी बेहतर बनी रह सकती है।
नया प्रिज्म टेक्नोलॉजी सिस्टम भी हो सकता है खास
iPhone 18 Pro Max में अधिक एडवांस्ड five-refraction prism technology मिलने की भी बात कही गई है। इस तकनीक का इस्तेमाल टेलीफोटो कैमरा के ऑप्टिकल डिजाइन में किया जा सकता है, जिससे ज्यादा जूम क्षमता को फोन के सीमित स्पेस में फिट करने में मदद मिलती है। अगर Apple वास्तव में Pro Max में इस तरह का कैमरा सिस्टम देता है, तो यह पहली बार नहीं होगा जब कंपनी अपने बड़े Pro मॉडल को कैमरा क्षमताओं के मामले में अलग पहचान देने की कोशिश करेगी। हालांकि, मौजूदा जानकारी अभी लीक पर आधारित है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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iPhone 18 Pro में क्या मिलेगा?
मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro और Pro Max दोनों में कैमरा सिस्टम को कई स्तर पर अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है। इनमें variable aperture main camera और ज्यादा बड़े अपर्चर वाला टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकते हैं। बड़े अपर्चर वाले टेलीफोटो कैमरे से खासतौर पर कम रोशनी में फोटो क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि variable aperture को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे दोनों Pro मॉडल्स में दिए जाने की बात कही गई है, जबकि अन्य रिपोर्ट्स इसे Pro Max तक सीमित बता रही हैं। इसलिए लॉन्च से पहले इन फीचर्स को पक्की जानकारी मानना जल्दबाजी होगी।
iPhone 17 Pro सीरीज से कितना अलग होगा कैमरा?
मौजूदा iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में कैमरा स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। दोनों मॉडल्स में तीनों रियर कैमरों में 48-मेगापिक्सल सेंसर दिए गए हैं। टेलीफोटो कैमरा 4x ऑप्टिकल जूम और क्रॉप के जरिए 8x तक ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम उपलब्ध कराता है। ऐसे में iPhone 18 Pro Max में 6x ऑप्टिकल जूम और नया प्रिज्म सिस्टम मिलने की स्थिति में यह पिछली पीढ़ी की तुलना में टेलीफोटो फोटोग्राफी में बड़ा बदलाव होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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