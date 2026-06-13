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iPhone 18 Pro Max के कलर्स लीक, देखते ही हो जाओगे फैन, डार्क चेरी सबसे धांसू

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone 18 Pro Max को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले, फोन की पहली झलक सामने आ गई है। तस्वीरों में यह फोन तीन खूबसूरत कलर्स में दिखाई दे रहा है। देखें आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है।

iPhone 18 Pro Max के कलर्स लीक, देखते ही हो जाओगे फैन, डार्क चेरी सबसे धांसू

iPhone फैन्स के लिए अच्छी खबर है। इस साल के आखिर में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro Max की पहली झलक सामने आ गई है। एक लीक में ऑनलाइन शेयर की गई नई तस्वीरों में यह फोन तीन कलर्स में दिख रहा है और वाकई में यह फोन काफी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप भी नए आईफोन मॉडल्स को खरीदने का प्लान कर रहे हैं और जानने चाहते हैं कि ऐप्पल इस बार कौन से कलर्स में नए मॉडल ला रहा है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। देखें आपको कौन सा कलर ऑप्शन पसंद आ रहा है।

सामने आई iPhone 18 Pro Max की तस्वीरें (लीक के अनुसार)

टेक जर्नलिस्ट जॉन रेटिंगर (@Jon4Lakers) ने एक्स पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें कथित आईफोन 18 प्रो मैक्स को डार्क चेरी, लाइट ब्लू और ब्लैक फिनिश में दिखाया गया है। तस्वीरें अलग-अलग एंगल में फोन के डिजाइन और तीन कलर्स को दिखाती हैं।

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लीक हुए कलर्स में से, डार्क चेरी सबसे दिलचस्प लग रहा है। कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro लाइनअप के लिए एक्सक्लूसिव होगा जैसे पिछली बार ऑरेंज कलर था। यानी ऐप्पल इसे इस साल के प्रो मॉडल के लिए सिग्नेचर फिनिश के रूप में पेश कर सकता है।

iphone 18 pro max blue

कथित iPhone 18 Pro Max का ब्लू कलर ऐप्पल के पिछले कुछ ब्लू प्रो मॉडल की तुलना में थोड़ा गहरा दिखाई देता है। इसके अलावा, ब्लैक फिनिश एक डुअल टोन डिजाइन का उपयोग करता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रियर पैनल मैट है, जबकि कैमरा आईलैंड को डार्क किया गया है। लेटेस्ट लीक में सिल्वर वेरिएंट शामिल नहीं है जो पहले की डमी यूनिट तस्वीरों में दिखाई दिया था।

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iphone 18 pro max

इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ने iPhone 18 Pro सीरीज को ऐप्पल के अपकमिंग A20 Pro बायोनिक चिप और एक नए C2 मॉडेम से जोड़ा है। ऐप्पल बैटरी कैपेसिटी को मोटे तौर पर मौजूदा मॉडल के तरह रखते हुए, प्रो मॉडल पर डायनेमिक आइलैंड को छोटा कर सकती है।

खबरें है कि ऐप्पल अपकमिंग आईफोन की कीमत को मौजूद सीरीज की प्राइसिंग की तरह ही रख सकता है। नए स्मार्टफोन के सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद है, साथ ही अफवाहें इस बात की ओर भी इशारा कर रही हैं कि ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन उसी इवेंट में आ सकता है।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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