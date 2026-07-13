iPhone 18 Pro लॉन्च में सिर्फ 2 महीने बाकी! जानें भारत में संभावित कीमत, लॉन्च डेट और फीचर्स
ऐपल का नया iPhone 18 Pro अगले दो महीनों में लॉन्च हो सकता है। इसकी संभावित कीमत, लॉन्च डेट, A20 Pro चिपसेट, कैमरा, बैटरी और बाकी फीचर्स से जुड़ी जानकारी हम एकसाथ लेकर आए हैं।
टेक ब्रैंड Apple के नेक्स्ट जेनरेशन के iPhone का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सितंबर 2026 में होने वाले अपने सालाना लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा उठा सकती है। हालांकि Apple ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सप्लाई चेन लीक्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के जरिए फोन की संभावित कीमत, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन सामने आने लगी है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
सितंबर में हो सकता है लॉन्च
हर साल की तरह इस बार भी Apple सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपना लॉन्च इवेंट आयोजित कर सकता है। माना जा रहा है कि इसी इवेंट में iPhone 18 सीरीज को पेश किया जाएगा। लॉन्च के कुछ दिनों बाद प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं, जबकि सेल सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।
भारत में कितनी हो सकती है कीमत?
लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत भारत में करीब 1,39,900 रुपये से 1,49,900 रुपये के बीच हो सकती है। वहीं, iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,64,900 रुपये से 1,79,900 रुपये तक जा सकती है। हालांकि ये केवल अनुमानित कीमतें हैं और आधिकारिक घोषणा के बाद इनमें बदलाव संभव है। ग्लोबल मार्केट के मुकाबले भारत में लगने वाले टैक्स और फीस के चलते डिवाइस महंगा होने की उम्मीद है।
मिल सकता है नया A20 Pro चिपसेट
लीक्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में Apple का नया A20 Pro प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। यह 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है, जिससे फोन पहले के मुकाबले ज्यादा फास्ट और पावर एफिशिएंट होने की उम्मीद है। साथ ही Apple Intelligence से जुड़े AI फीचर्स भी पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
डिस्प्ले और डिजाइन में हो सकते हैं बदलाव
नए फोन में 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार डिस्प्ले के चारों ओर पहले से भी पतले बेजेल देखने को मिल सकते हैं, जिससे स्क्रीन एक्सपीरियंस और बेहतर होगा।
इस बार कैमरा पर रहेगा खास फोकस
Apple इस बार iPhone 18 के कैमरा सिस्टम में भी बड़े सुधार कर सकता है। लीक्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा बेहतर Samsung सेंसर, वेरिएबल अपर्चर तकनीक और लो-लाइट फोटोग्राफी में सुधार देखने को मिल सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग और AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग को भी पहले से ज्यादा एडवांस बनाया जा सकता है।
बैटरी और स्टोरेज में भी सुधार
रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे बैटरी लाइफ बेहतर होगी। वहीं Pro Max मॉडल में अब तक की सबसे बड़ी iPhone बैटरी मिलने की भी चर्चा है। स्टोरेज की बात करें तो फोन में 12GB RAM और 256GB बेस स्टोरेज मिलने की संभावना जताई जा रही है।
iOS 26 और नए AI फीचर्स
iPhone 18 Pro सीरीज के साथ iOS 26 मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा Apple Intelligence के नए फीचर्स, बेहतर Neural Engine, तेज 5G और Wi-Fi कनेक्टिविटी जैसे कई अपग्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यूजर्स के लिए इस डिवाइस को यूज करने का एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले स्मूद रहने वाला है।
बता दें, फिलहाल iPhone 18 Pro से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां लीक्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। Apple ने अभी तक लॉन्च डेट, कीमत या स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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