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Apple सितंबर इवेंट में कर सकता है बड़ा धमाका! आ सकते हैं कैमरा वाले AirPods

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Apple अगले महीने iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी कैमरा से लैस नए AirPods भी लॉन्च कर सकती है, जो AI और विजुअल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ आ सकते हैं।

AirPods with Camera
Apple की कोशिश AI क्षमताएं बेहतर करने पर रहने वाली है।

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple का अगला बड़ा लॉन्च इवेंट अब ज्यादा दूर नहीं है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सितंबर 2026 में अपनी बहुप्रतीक्षित iPhone 18 Pro सीरीज पेश कर सकती है। खास बात यह है कि इस बार iPhone के साथ Apple पहली बार कैमरा से लैस AirPods भी लॉन्च कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह Apple के ऑडियो प्रोडक्ट्स में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।

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रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का फोकस केवल नए iPhone पर नहीं होगा, बल्कि वह अपने AI इकोसिस्टम को भी मजबूत करने की तैयारी में है। कैमरा वाले AirPods इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकते हैं। इन वायरलेस ईयरबड्स में छोटे कैमरा सेंसर दिए जाने की चर्चा है, जिनकी मदद से यूजर के आसपास के इनवायरमेंट को समझकर AI बेस्ड फीचर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

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AI एक्सपीरियंस के साथ नया बेंचमार्क

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन कैमरा-इंटीग्रेटेड AirPods में मिलने वाले कैमरा सेंसर्स फोटो नहीं क्लिक करेंगे। इसके बजाय कैमरे का इस्तेमाल विजुअल डाटा को पहचानने और Apple Intelligence फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूजर किसी चीज की ओर देख रहा हो तो AirPods और iPhone मिलकर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं या रिफरेंस के हिसाब से स्मार्ट सजेशंस का विकल्प दे सकते हैं।

iPhone 18 Pro से क्या है उम्मीद?

हालांकि Apple ने अभी तक आधिकारिक तौर पर iPhone 18 Pro के फीचर्स की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लीक्स में इसके बेहतर कैमरा सिस्टम, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और एडवांस्ड AI कैपेबिलिटीज के साथ मार्केट में आने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि इस साल कंपनी अपनी लॉन्च स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकती है और प्रीमियम मॉडल्स पर ज्यादा फोकस रख सकती है।

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संकेत यह भी मिले हैं कि इस साल कंपनी प्रो मॉडल्स की कीमत पिछले लॉन्च के मुकाबले बढ़ा सकती है। भारत में तो पिछले मॉडल्स के मुकाबले नए प्रो डिवाइस 26 हजार रुपये तक महंगे होने की संभावना है।

सितंबर इवेंट पर रहेंगी नजरें

हर साल की तरह इस बार भी Apple का सितंबर इवेंट टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर कैमरा वाले AirPods की एंट्री होती है, तो यह Apple के वियरेबल पोर्टफोलियो के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल कंपनी की ओर से इन डिवाइसेज को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सभी जानकारियों को फिलहाल रिपोर्ट्स और लीक्स के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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