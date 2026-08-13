इस साल नहीं आएगा iPhone 18! अब iPhone 18 Pro बनेगा ‘डिफॉल्ट’ मॉडल
Apple इस साल iPhone लॉन्च स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव कर सकता है, जिसके तहत सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और Pro Max को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि बेस iPhone 18 को 2027 तक टाला जा सकता है।
Apple इस साल iPhone लॉन्च को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कंपनी सितंबर में पूरी iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने के बजाय इसे दो फेज में पेश कर सकती है। ऐसे में iPhone 18 Pro इस साल Apple का नया ‘डिफॉल्ट’ मॉडल बन सकता है। हालांकि, यहां डिफॉल्ट मॉडल का मतलब Apple की ओर से दिया गया कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि सितंबर लॉन्च में बेस iPhone 18 के ना आने से जुड़ा है।
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Apple पिछले कई वर्षों से सितंबर में एक साथ बेस iPhone, Pro और Pro Max मॉडल लॉन्च करता रहा है। लेकिन 2026 में कंपनी इस ट्रेंड को बदल सकती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और Apple का पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च हो सकता है।
इसके उलट बेस iPhone 18 को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। Apple सप्लायर Pegatron के हालिया संकेतों को भी इस बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
Apple की नई लॉन्च स्ट्रेटजी कैसी होगी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple iPhone लॉन्च को दो हिस्सों में बांट सकता है। संभावित टाइमलाइन कुछ इस तरह होगी।
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सितंबर 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, फोल्डेबल iPhone Ultra
स्प्रिंग 2027: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2
इस तरह मार्च 2027 तक Apple के नए iPhone लाइनअप में कुल छह नए मॉडल शामिल हो सकते हैं।
iPhone 18 Pro बनेगा ‘डिफॉल्ट’ मॉडल
अगर Apple सितंबर में सामान्य iPhone 18 को लॉन्च नहीं करता है, तो उस समय नया iPhone खरीदने वाले ग्राहकों के लिए iPhone 18 Pro सबसे सस्ता बेस मॉडल होगा। यही वजह है कि इसे Apple का नया ‘default iPhone’ कहा जा रहा है।
बता दें, यह बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक सितंबर में आने वाला सामान्य iPhone कीमत और फीचर्स के बीच बैलेंस रखने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी का मुख्य मॉडल रहा है। इस बार वही भूमिका Pro मॉडल निभा सकता है।
iPhone 18 Pro में मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड
लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro में कई महत्वपूर्ण हार्डवेयर अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें नया A20 Pro चिपसेट, बेहतर पावर एफिशिएंसी और कैमरा सिस्टम में सुधार शामिल हैं। मुख्य कैमरे में variable aperture दिए जाने की भी चर्चा है। इससे कैमरा सेंसर तक पहुंचने वाली रोशनी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा और कुछ कंडीशंस में फोटो क्वॉलिटी और डेप्थ इफेक्ट बेहतर हो सकता है।
डायनेमिक आइलैंड के आकार को कम करने की संभावना भी रिपोर्ट्स में सामने आई है। हालांकि, Face ID को पूरी तरह डिस्प्ले के नीचे ले जाने जैसी कुछ बातें अभी भी तय नहीं हैं और इन्हें पक्की जानकारी नहीं माना जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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