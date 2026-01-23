iPhone 18 सीरीज होगा सब कुछ नेक्स्ट लेवल! नेक्स्ट-जेन कैमरा, अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी, दमदार बैटरी
Apple जल्द ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक़ नए मॉडल में A20 Pro चिपसेट, under-display Face ID, बेहतर कैमरा, LTPO Plus AMOLED स्क्रीन और नए रंग विकल्प मिल सकते हैं।
प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple का नाम हमेशा से टॉप पर रहा है, और अब खबर है कि कंपनी जल्द iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करने वाली है। लीक और रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple सितंबर 2026 में अपनी अगली फ्लैगशिप iPhone 18 Series को पेश कर सकता है, जिसमें सबसे पहले Pro और Pro Max वेरिएंट्स आएंगे। नई रिपोर्ट्स का कहना है कि iPhone 18 Pro Series में कई बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं जैसे Apple का नया A20 Pro चिपसेट, under-display Face ID, बेहतर कैमरा सिस्टम और LTPO Plus AMOLED डिस्प्ले, जो बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बनाने का वादा करते हैं।
डिजाइन की बात करें तो Apple शायद Dynamic Island को छोटा रखेगा या बदल सकता है, और स्क्रीन के अंदर कैमरा और सेंसर सेटअप के साथ एक अधिक seamless फ्रंटल लुक देगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि Apple नए रंग विकल्पों जैसे पर्पल और बरगंडी (burgundy) को पेश कर सकता है, जो इसे और भी प्रीमियम बनाता है।
