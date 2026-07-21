बड़ा खुलासा! इतनी होगी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत, मिलेगी A20 Pro चिप, नया कैमरा कंट्रोल, AI फीचर भरमार

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की संभावित कीमत, A20 Pro चिप, Apple Intelligence, iOS 27, छोटा Dynamic Island, कैमरा और बैटरी से जुड़े कई बड़े फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हुए हैं। जानिए पूरी डिटेल।

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Price: Apple की अगली फ्लैगशिप iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है लेकिन कई लीक में इसके डिजाइन, संभावित कीमत और फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। इस बार Apple डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव करने की बजाय परफॉर्मेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कैमरा और डिस्प्ले एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा है। कंपनी नए A20 Pro प्रोसेसर, iOS 27, Apple Intelligence, छोटे Dynamic Island और कैमरे में नए अपग्रेड के साथ अपने प्रीमियम स्मार्टफोन को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकती है। iPhone 18 Pro की कीमत पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है।

भारत में इतनी हो सकती है iPhone 18 Pro की कीमत फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत भारत में करीब 1,39,900 रुपये हो सकती है। यह कीमत बेस स्टोरेज वेरिएंट की बताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो यह iPhone 17 Pro के मुकाबले लगभग 5,000 रुपये ज्यादा होगी। वहीं, 256GB स्टोरेज मॉडल की संभावित कीमत 1,44,900 रुपये तक जा सकती है। दूसरी ओर, iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत करीब 1,54,900 रुपये होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमत और AI हार्डवेयर की बढ़ती मांग की वजह से Apple कीमतों में इजाफा कर सकता है।

अमेरिका में इतनी हो सकती कीमत नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर (लगभग 94,000 रुपए) हो सकती है, जबकि iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,499 डॉलर (करीब 1.28 लाख रुपए) तक जा सकती है। फिलहाल Apple ने कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।

iPhone 18 Pro के फीचर्स (लीक) डिस्प्ले: iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की डिस्प्ले बरकरार रह सकती है। सबसे बड़ा बदलाव Dynamic Island में देखने को मिल सकता है। इससे स्क्रीन पर कंटेंट देखने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी और फोन पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा।

प्रोसेसर: iPhone 18 Pro सीरीज में Apple का नया A20 Pro प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। यह चिप TSMC की 2nm तकनीक पर आधारित हो सकती है। नया A20 Pro चिपसेट सिर्फ तेज परफॉर्मेंस ही नहीं देगा, बल्कि AI प्रोसेसिंग, गेमिंग और बैटरी एफिशिएंसी में भी बड़ा सुधार ला सकता है। 2nm प्रोसेस पर बनने वाली यह चिप Apple Intelligence के नए फीचर्स को पहले से ज्यादा स्मूद तरीके से चलाने में मदद कर सकती है।

AI फीचर्स: इसका मतलब है कि यूजर्स को गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टास्क और मल्टीटास्किंग के दौरान ज्यादा स्मूद अनुभव मिल सकता है। बेहतर पावर एफिशिएंसी की वजह से बैटरी बैकअप में भी सुधार देखने को मिल सकता है। Apple इस बार सॉफ्टवेयर पर भी खास ध्यान दे सकता है। iPhone 18 Pro सीरीज के साथ iOS 27 मिलने की उम्मीद है, जिसमें Apple Intelligence के नए फीचर्स शामिल हो सकते हैं। Siri को अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड मिल सकता है। इसके अलावा AI बेस्ड राइटिंग टूल्स, स्मार्ट समरी, फोटो एडिटिंग, ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग और कई नए स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

कैमरा: कैमरा लवर्स के लिए भी iPhone 18 Pro कुछ खास लेकर आ सकता है। हालांकि कैमरा डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन Apple मैनुअल वैरिएबल अपर्चर (Variable Aperture) तकनीक पर काम कर रहा है। इससे कम रोशनी में बेहतर तस्वीरें लेने, बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करने और प्रोफेशनल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है।