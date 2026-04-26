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iPhone 18 Pro और 18 Pro Max खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट, देखें कीमत और खासियत

Apr 26, 2026 03:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Apple फैन्स को अब नई iPhone 18 Series के लॉन्च होने का इंतजार है। खबरे हैं कि ऐप्पल पहले सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी और साथ में ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन भी आ सकता है। अपकमिंग प्रो मॉडल्स में क्या खास होगा, चलिए बताते हैं...

iPhone 18 Pro और 18 Pro Max खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट, देखें कीमत और खासियत

ऐप्पल फैन्स अब नई आईफोन 18 सीरीज के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐप्पल इस साल के आखिर में iPhones की नई सीरीज लॉन्च करेगा। 2026 के स्प्रिंग में होने वाले ऐप्पल इवेंट में, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ-साथ, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वह फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च हो सकता है। हालांकि, ऐप्पल ने अभी तक कोई भी जानकारी जारी नहीं की है। लेकिन लीक और अफवाहों की बदौलत, हमें कुछ हद तक अंदाजा है कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। यहां हम यह बता रहे हैं कि अपकमिंग iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के बीच क्या अंतर हो सकता है और इनकी कीमत कितनी हो सकती है।

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डिस्प्ले में क्या होगा अंतर

जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आईफोन 18 प्रो Max, आईफोन 18 प्रो का "मैक्स" वर्जन है, खास तौर पर स्क्रीन साइज के मामले में। जहां हमें उम्मीद है कि आईफोन 18 प्रो में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, वहीं दूसरी ओर, आईफोन 18 प्रो Max में शायद वही 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा जो हमने पिछले साल iPhone 17 Pro Max में देखा था। बाकी मामलों में ये दोनों डिस्प्ले लगभग एक जैसे ही होंगे, इनमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की संभावित पीक ब्राइटनेस और शायद एक छोटा डायनामिक आईलैंड भी होगा। लेकिन स्क्रीन के इस साइज का मतलब यह भी है कि आईफोन 18 प्रो Max का केसिंग बड़ा होगा, जिससे यह अपने छोटे भाई (iPhone 18 Pro) के मुकाबले ज्यादा भारी होगा।

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प्रो मॉडल में दमदार कैमरा सेटअप

आमतौर पर, ऐप्पल अपने दो Pro iPhones के कैमरे लगभग एक जैसा ही रखता है। लेकिन इस बार इसमें बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल सैमसंग के एक नए तीन-लेयर वाले स्टैक्ड इमेज सेंसर की टेस्टिंग कर रहा है, जो कम से कम एक आईफोन 18 प्रो मॉडल में शामिल हो सकता है। उम्मीद है कि यह सेंसर डायनामिक रेंज को बेहतर बनाएगा और नॉइज को कम करेगा, जिससे कैमरा ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। हालांकि, यह भी मुमकिन है कि दोनों डिवाइस में यह सेंसर दिया जाए। इसके अलावा, ऐप्पल से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह दोनों आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में वेरिएबल अपर्चर की सुविधा देगा। इससे यूजर्स को इस बात पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा कि सेंसर तक कितनी रोशनी पहुंचे। हालांकि, कैमरा सेटअप शायद पिछले साल जैसा ही रहेगा, जिसमें तीन 48-मेगापिक्सल सेंसर (एक मेन, एक अल्ट्रावाइड और एक 4x टेलीफोटो) हैं।

कितनी पावरफुल होगी बैटरी

आईफोन 18 प्रो Max का बड़ा केसिंग शायद ऐप्पल को फोन के अंदर एक बड़ी बैटरी लगाने की भी सुविधा देगा, जैसा कि Pro Max iPhones के मामले में होता है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि iPhone 17 Pro के उस वेरिएंट में 3,988mAh की बैटरी थी जिसमें फिजिकल SIM स्लॉट था, वहीं iPhone 17 Pro Max के उसी वेरिएंट में 4,823mAh की बैटरी थी। हम आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के लिए भी इसी तरह के अंतर की उम्मीद कर सकते हैं। यह भी संभावना है कि ऐप्पल पिछले साल की तुलना में बैटरी की क्षमता भी बढ़ाएगा।

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इतनी हो सकती है कीमत

आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो Max के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी कीमत हो सकता है। हालांकि, इन दोनों फोन की कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि ऐप्पल पिछले साल वाली कीमत ही बनाए रखेगा। आपको थोड़ा अंदाजा देने के लिए बता दें कि भारत में iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है, जबकि iPhone 17 Pro Max को 1,49,900 रुपये में लॉन्च किया गया था। हालाँकि, मेमोरी की बढ़ती लागत को देखते हुए, अभी कीमत में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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