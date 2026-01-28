खुशी से झूम उठेंगे iPhone फैन्स, इतनी होगी आईफोन 18 की कीमत, सामने आई डिटेल

संक्षेप: अगर आप भी iPhone 18 खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक लीक के अनुसार, अपकमिंग iPhone 18 की कीमत पुराने मॉडल जितनी ही होने की उम्मीद है।

अगर आप भी iPhone 18 खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक लीक के अनुसार, अपकमिंग iPhone 18 की कीमत पुराने मॉडल जितनी ही होने की उम्मीद है। ऐप्पल ने iPhone की कीमतों को काफी हद तक अनुमानित रखने के लिए अपनी पहचान बनाई है, भले ही फोन हर साल ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। iPhone 18 सीरीज आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन कीमतों को लेकर चर्चा पहले ही तेज हो गई है, खासकर कंपोनेंट की बढ़ती लागत की रिपोर्ट्स की वजह से। हालांकि, पॉपुलर ऐप्पल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के एक नए नोट से पता चलता है कि स्थिति खरीदारों के लिए उतनी चिंताजनक नहीं हो सकती जितनी शुरू में आशंका थी।

पुराने मॉडल जितनी हो सकती है कीमत कुओ के अनुसार, 2026 की दूसरी छमाही में अपकमिंग iPhone 18 लाइनअप के लिए ऐप्पल की मौजूदा सोच यह है कि कीमतों को जितना हो सके उतना न बढ़ाया जाए। असल में, कंपनी कथित तौर पर शुरुआती कीमत को अपरिवर्तित रखने, या मौजूदा लेवल के बहुत करीब रखने का लक्ष्य बना रही है। कुओ ने एक्स पर शेयर किया कि शुरुआती कीमत को स्थिर बनाए रखने से ऐप्पल को मार्केटिंग के नजरिए से भी मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब स्मार्टफोन खरीदने वाले कीमत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब कई रिपोर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण iPhone 18 महंगा हो सकता है। इसका एक मुख्य कारण नेक्स्ट-जेनरेशन A20 चिप है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में ऐप्पल को काफी ज्यादा खर्च आने की उम्मीद है। TSMC, जो ऐप्पल का लंबे समय से चिप बनाने वाला पार्टनर है, एडवांस्ड चिप्स की भारी डिमांड का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण AI और GPU-हेवी वर्कलोड की तेजी से बढ़ती ग्रोथ है। कई नए कस्टमर्स लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप्पल अपनी जरूरत के वॉल्यूम को सिक्योर करने के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है।

मेमोरी की कीमतें भी एक और चिंता का विषय हैं। इंडस्ट्री में कमी के कारण मेमोरी कंपोनेंट्स की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं, और ऐप्पल भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं है। कुओ का दावा है कि ऐप्पल ने अपने सप्लायर्स के साथ तिमाही कीमत बातचीत शुरू कर दी है, और 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ बढ़ोतरी 2025 के लेवल की तुलना में 10 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है। स्वाभाविक रूप से, इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐप्पल इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डालेगा।

बढ़ी हुई कीमत का बोझ खुद उठाएगी कंपनी इन दबावों के बावजूद, कुओ का मानना ​​है कि ऐप्पल ज्यादा आक्रामक तरीका अपनाएगा। iPhone की कीमतें तुरंत बढ़ाने के बजाय, कंपनी बढ़ी हुई लागत का ज्यादातर हिस्सा खुद उठाने का फैसला कर सकती है। एनालिस्ट के अनुसार, इसका मकसद मौजूदा सप्लाई चेन की गड़बड़ी का फायदा उठाना है। जरूरी कंपोनेंट्स को लॉक करके, मार्जिन पर थोड़े समय के लिए नुकसान उठाकर, और कीमतें स्थिर रखकर, ऐप्पल अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और ज्यादा खरीदारों को आकर्षित कर सकता है।

ज्यादा पैसा कमाने की ऐप्पल की स्ट्रैटजी कुओ यह भी कहते हैं कि ऐप्पल इस स्ट्रैटेजी से खुश है क्योंकि उसके पास खोए हुए मार्जिन को रिकवर करने के दूसरे तरीके हैं। सर्विसेज कंपनी के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बनी हुई हैं, और ऐप्पल चीजों को बैलेंस करने के लिए सब्सक्रिप्शन और डिजिटल सर्विसेज से होने वाले लॉन्ग-टर्म फायदों पर निर्भर रह सकता है। आसान शब्दों में कहें तो, ऐप्पल आज हार्डवेयर पर थोड़ा कम कमाने को तैयार हो सकता है ताकि बाद में अपने इकोसिस्टम के जरिए ज्यादा पैसे कमा सके।

फिर भी, यह उम्मीद करना अवास्तविक होगा कि हर iPhone 18 मॉडल की कीमत पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेगी। ऐप्पल ने अतीत में अपने ग्राहकों को नाराज किए बिना कीमतों में बदलाव करने के लिए सूक्ष्म तरीके खोजे हैं। एक संभावित कदम यह हो सकता है कि बेस मॉडल को उसी शुरुआती कीमत पर रखा जाए, जबकि ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ज्यादा कीमत ली जाए। यह तरीका समझ में आता है क्योंकि कीमत के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील खरीदार आमतौर पर बेस वर्जन ही लेते हैं, जबकि जो यूजर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहते हैं, वे अक्सर ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं।

इतनी है मौजूदा मॉडल की कीमत हाल के इतिहास को देखें तो ऐप्पल ने हार्डवेयर बेहतर करने के बावजूद iPhone की कीमतें स्थिर रखी हैं। उदाहरण के लिए, iPhone 17 की कीमत US में $799 और भारत में 82,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि इसमें पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा बेस स्टोरेज मिलता है। अगर Apple iPhone 18 के साथ भी ऐसा ही करता है, तो एंट्री-लेवल कीमत iPhone 17 के बहुत करीब हो सकती है, जो कई खरीदारों के लिए अच्छी खबर होगी।