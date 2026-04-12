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iPhone 18 की भारतीय कीमत लीक, इतना रखना होगा बजट; आईफोन 18e के साथ आएगा फोन

Apr 12, 2026 04:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone 18 Price In India leak: अगर आप भी iPhone 18 के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। खबरें हैं कि यह फोन सितंबर में नहीं बल्कि 2027 में iPhone 18e के साथ लॉन्च हो सकता है। फोन के 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत भारत में 89,900 रुपये होगी।

iPhone 18 की भारतीय कीमत लीक, इतना रखना होगा बजट; आईफोन 18e के साथ आएगा फोन

iPhone 18 Price In India leak: iPhone फैन्स अब बेसब्री से iPhone 18 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। फैन्स लॉन्च से पहले ही अपकमिंग आईफोन के बारे में सबकुछ जानना चाहते हैं और इसलिए लॉन्च से पहले ही अपकमिंग आईफोन्स से जुड़ी लीक की खबरें जोरों पर हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि आईफोन 18 सितंबर में डेब्यू करेगा, उन्हें निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि iPhone 18 का बेस वेरिएंट 2027 में लॉन्च हो सकता है। अगर आप भी लॉन्च से पहले ही आईफोन 18 के बारे में सबकुछ जानना चाहते हैं, तो यहां हमने अब तक सामने आ चुकी सारी जानकारी इकट्ठा कर दी है, जिसमें इसकी संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन्स, लॉन्च की तारीख और भी बहुत कुछ शामिल है। आप भी इन डिटेल्स पर नजर डालते हैं और तय करें कि यह फोन आपके लिए फिट रहेगा या नहीं...

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कब आएगा iPhone 18, कितनी होगी कीमत (लीक के अनुसार)

अफवाहों के मुताबिक, ऐप्पल अपनी लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव कर रहा है और सितंबर 2026 में, हमें सिर्फ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, और iPhone Ultra (Fold वेरिएंट) ही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि बेस वेरिएंट मार्च 2027 में iPhone 18e के साथ लॉन्च होगा। कीमत की बात करें तो, उम्मीद है कि 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला 12GB रैम वेरिएंट भारत में 89,900 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। बता दें कि ऐप्पल इंडिया की वेबसाइट पर इस समय iPhone 17 का 256GB वेरिएंटच 82,900 रुपये में, 512GB वेरिएंट 1,02,900 रुपये में लिस्टेड हैं।

ये भी पढ़ें:अपडेट करते ही बेकार हो रहा फोन, इस कंपनी के ग्राहक परेशान; यह है मामला

iPhone 18 की खासियत (लीक के अनुसार)

ऐसी खबरें हैं कि iPhone 18 में Apple A20 प्रोसेसर के साथ कम से कम 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज हो सकती है। अफवाहों के मुताबिक, इस डिवाइस में 6.3-इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। यह आईफोन iOS 27 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होगा और इसमें Google Gemini द्वारा पावर्ड Siri होगी, जो यूजर्स को बेहतरीन AI अनुभव देगी।

फोटोग्राफी की बात करें, तो iPhone 18 में डुअल रियर कैमरा सिस्टम होगा, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 48 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर शामिल होगा। इस फोन में सेल्फी लेने और वीडियो कॉल करने के लिए 18 मेगापिक्सेल का फ्रंट सेंसर हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इसके पिछले मॉडल में था।

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फोन से जुड़ी बाकी सभी डिटेल्स अभी भी सीक्रेट हैं, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि इसके लॉन्च में अभी काफी समय बाकी है। ऊपर बताई डिटेल्स लीक पर आधारित हैं ऐसे में अभी इन पर पूरा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। हां, इनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपकमिंग फोन में हममें क्या-क्या देखने को मिल सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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