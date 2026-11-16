iPhone 18 Launch: भारत में कब लॉन्च होगा, कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स?
Apple iPhone 18 को साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। फोन में 120Hz OLED डिस्प्ले, A20 चिप और 48MP डुअल कैमरा जैसे अपग्रेड मिलने की उम्मीद है।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने इस साल iPhone लॉन्च की अपनी पुरानी स्ट्रेटजी बदल दी है। सितंबर 2026 में कंपनी ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए, लेकिन स्टैंडर्ड iPhone 18 को पेश नहीं किया। Apple की वेबसाइट पर भी फिलहाल iPhone 18 Pro, iPhone Duo, iPhone Air और iPhone 17 जैसे मॉडल उपलब्ध हैं। ऐसे में अब iPhone 18 के 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
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iPhone 18 कब लॉन्च होगा?
मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड iPhone 18 को Apple 2027 के स्प्रिंग सीजन में लॉन्च कर सकता है। संभावित टाइमलाइन फरवरी से अप्रैल के बीच बताया जा रहा है, जबकि मार्च 2027 को सबसे संभावित लॉन्च विंडो माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 के साथ iPhone 18e और दूसरी जनरेशन का iPhone Air भी पेश हो सकता है। Apple ने अभी लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
कितनी हो सकती है कीमत?
भारत में iPhone 18 की शुरुआती कीमत करीब 99,900 रुपये होने का अनुमान है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कीमत को 1 लाख रुपये से ऊपर जाने की संभावना भी है। मौजूदा iPhone 17 की भारत में शुरुआती कीमत 99,900 रुपये है, इसलिए iPhone 18 की कीमत में बड़ा बदलाव होगा या नहीं, यह Apple की लॉन्च स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा।
लीक्स के अनुसार फोन को 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शंस में पेश किया जा सकता है। 1TB स्टोरेज मिलने की संभावना कम है और यह Pro मॉडल तक लिमिटेड रह सकता है।
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6.3 इंच का 120Hz OLED डिस्प्ले
iPhone 18 में करीब 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा अपग्रेड 120Hz रिफ्रेश रेट हो सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद होंगे। Dynamic Island भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि डिस्प्ले कटआउट को थोड़ा छोटा किए जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं।
A20 चिप और बड़ी बैटरी
दमदार परफॉर्मेंस के लिए iPhone 18 में नया A20 चिप मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2nm प्रोसेस पर आधारित हो सकता है, जिससे परफॉर्मेंस के साथ पावर एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। फोन में iPhone 17 की तुलना में बड़ी बैटरी मिलने की भी चर्चा है। हालांकि बैटरी की क्षमता को लेकर अलग-अलग लीक सामने आए हैं।
48MP के दो कैमरे
कैमरा सेटअप में भी अपग्रेड की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 में 48MP मेन कैमरा और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है। फ्रंट कैमरे को लेकर 24MP तक के मिलने सेंसर की चर्चा है, लेकिन इस स्पेसिफिकेशंस पर रिपोर्ट्स एक जैसी नहीं हैं।
C2 मॉडेम और AI पर फोकस
iPhone 18 में Apple का C2 मॉडेम मिलने की उम्मीद है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी और पावर एफिशिएंसी मिल सकती है। RAM को लेकर भी अलग-अलग दावे हैं, इसलिए इसे फिलहाल कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नहीं माना जा सकता। फोन के iOS 27 के साथ आने की उम्मीद है, जिसमें Apple Intelligence और AI से जुड़े नए फीचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
फिलहाल iPhone 18 की लॉन्च डेट, कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर Apple ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। इसलिए मार्च 2027 की लॉन्च टाइमलाइन और करीब 99,900 रुपये की कीमत को संभावित जानकारी के तौर पर ही देखना बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।