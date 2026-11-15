iPhone 18, 18e और Air 2 के हो जाओ तैयार, सामने आई लॉन्च और कीमत की डिटेल; देखें कितना रखना होगा बजट

iPhone 18, iPhone 18e या फिर iPhone Air 2 खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए है। ऐप्पल अब इन फोन्स को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। एक लीक से इनके संभावित फीचर्स और भारतीय कीमत की जानकारी सामने आई है। देखें आपके बजट में है या नहीं...

स्टैंडर्ड iPhone 18 में कई इंटरनल अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं, जबकि इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है।

iPhone 18, iPhone 18e या फिर iPhone Air 2 खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए है। खबर है कि ऐप्पल 2027 की शुरुआत में अपने नए आईफोन मॉडल लॉन्च कर सकता है और आने वाली लाइनअप में स्टैंडर्ड आईफोन 18, किफायती आईफोन 18e और सेकंड जेनरेशन का आईफोन एयर 2 शामिल हो सकते हैं। ऐप्पल ने सितंबर 2026 में ही अपनी प्रीमियम आईफोन लाइनअप पेश कर दी है, जिसमें iPhone 18 Pro मॉडल और उसका पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन, 'iPhone Duo' शामिल हैं। अब, कंपनी का ध्यान बाकी मॉडल्स पर है, जिन्हें फरवरी और अप्रैल 2027 के बीच स्प्रिंग सीजन में होने वाले एक अलग लॉन्च इवेंट में पेश किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि लॉन्च मार्च में हो सकता है।

यहां एक नजर डालते हैं कि iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 में क्या-क्या हो सकता है और भारत में इनकी कीमत कितनी हो सकती है... iPhone 18 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड iPhone 18 में कई इंटरनल अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं, जबकि इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। इस स्मार्टफोन में 6.3-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज प्रोमोशन (ProMotion) रिफ्रेश रेट मिलेगा। ऐप्पल इसमें पतले बेजल और बेहतर स्क्रीन ब्राइटनेस भी दे सकता है।

हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल में वह छोटा 'डायनामिक आइलैंड' नहीं मिलेगा, जो कथित तौर पर प्रो वेरिएंट्स के लिए प्लान किया गया है। iPhone 18 में ऐप्पल का नेक्स्ट जेनरेशन का A20 चिपसेट हो सकता है, जिसे TSMC की 2nm प्रोसेस तकनीक से बनाए जाने की उम्मीद है। यह नया प्रोसेसर A19 चिप की तुलना में तेज परफॉर्मेंस और 30% तक बेहतर पावर एफिशिएंसी दे सकता है। मेमोरी कॉन्फिगरेशन को लेकर अभी जानाकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 9GB या 12GB RAM हो सकती है।

इस स्मार्टफोन में ऐप्पल का C2 मॉडेम भी शामिल हो सकता है और इसमें 256GB तथा 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी में भी एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। टिप्स्टर 'फिक्स्ड फोकस डिजिटल' के अनुसार, iPhone 18 में 4430mAh की बैटरी हो सकती है, जबकि iPhone 17 में 3692mAh की बैटरी होने की बात कही गई थी। यानी इसमें लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐप्पल कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स को फिर से डिजाइन कर सकता है और बैटरी के लिए अतिरिक्त जगह बनाने के लिए कुछ बाजारों में फिजिकल SIM ट्रे को भी हटा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए, iPhone 18 में डुअल रियर कैमरा सेटअप बरकरार रहने की उम्मीद है, जिसमें वाइड और अल्ट्रा-वाइड फोटोग्राफी के लिए दो 48-मेगापिक्सल सेंसर होंगे। फ्रंट कैमरे में 18-मेगापिक्सल या 24-मेगापिक्सल का सेंसर हो सकता है (यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी लीक डिटेल सही साबित होती है)। अन्य संभावित फीचर्स में अपडेटेड 'कैमरा कंट्रोल' बटन, IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस बिल्ड, और ऐप्पल का आने वाला iOS 27 सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा दमदार 'सिरी' देखने को मिल सकती है; रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल इसके बातचीत करने के तरीके को बेहतर बनाने और अलग-अलग ऐप्स में काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए गूगल की 'Gemini' तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है।

iPhone 18e के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स माना जा रहा है कि iPhone 18e उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा, जो बहुत अधिक कीमत चुकाए बिना ऐप्पल के इकोसिस्टम और नए प्रोसेसिंग हार्डवेयर का अनुभव लेना चाहते हैं। डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव करने के बजाय, नेक्स्ट जेनरेशन का यह किफायती iPhone मुख्य रूप से परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने पर फोकस्ड हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस में ऐप्पल का A20 प्रोसेसर होगा, वही चिपसेट जो स्टैंडर्ड iPhone 18 में भी देखने को मिल सकता है।

इसमें ऐप्पल का C2 मॉडेम और 8GB से 9GB तक की RAM हो सकती है। डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन्स अभी साफ नहीं हैं। जहां ज्यादातर रिपोर्ट्स 6.1-इंच के OLED पैनल की ओर इशारा करती हैं, वहीं Weibo पर लीक हुए एक डायग्राम से पता चलता है कि ऐप्पल स्क्रीन का साइज बढ़ाकर 6.3 इंच कर सकता है। डिस्प्ले में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि इस किफायती मॉडल में शायद 'प्रोमोशन' (ProMotion) तकनीक न मिले।

कैमरे की बात करें तो, ऐप्पल इसमें 48-मेगापिक्सल का सिंगल रियर सेंसर ही रख सकता है, जबकि फ्रंट कैमरे को अपग्रेड करके 24-मेगापिक्सल का किया जा सकता है। बैटरी लाइफ में भी सुधार हो सकता है; रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18e में वही 4,430mAh की बैटरी हो सकती है, जिसके स्टैंडर्ड iPhone 18 में होने की चर्चा है। अभी यह भी साफ नहीं है कि ऐप्पल अपने इस किफायती 'e-सीरीज' स्मार्टफोन में पारंपरिक 'नॉच' को बरकरार रखेगा या इसमें 'डायनामिक आइलैंड' पेश करेगा।

iPhone Air 2 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स सेकंड जेनरेशन के आईफोन एयर में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर इसके कैमरा सिस्टम और बैटरी परफॉर्मेंस में। सबसे अहम बदलावों में से एक है - 48-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेकेंडरी कैमरा। इससे मौजूदा आईफोन एयर के सिंगल-कैमरा सेटअप की एक बड़ी कमी दूर हो जाएगी।

इस डिवाइस में बेहतर बैटरी, छोटा 'डायनामिक आइलैंड' और ऐप्पल का A20 प्रो चिपसेट भी मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो, आईफोन एयर 2 में 6.5-इंच की डिस्प्ले और टाइटेनियम बॉडी बरकरार रहने की उम्मीद है। इसमें 12GB RAM और 18-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, बेहतर बैटरी कैपेसिटी और एक एडिशनल रियर कैमरा होने के बावजूद, ऐप्पल सेकंड जेनरेशन के एयर 2 मॉडल को लगभग 0.4mm और पतला बना सकता है। हालांकि, इस डिवाइस के बारे में अभी शुरुआती जानकारी ही सामने आई है, और यह साफ नहीं है कि ऐप्पल इतने पतले डिजाइन के साथ इन हार्डवेयर अपग्रेड्स को कैसे बैलेंस करेगा।

iPhone 18, iPhone 18e और Air 2: भारत में संभावित कीमतें भारत में ऐप्पल के नेक्स्ट जेनरेशन के स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपने मौजूदा लाइनअप की कीमतों में बदलाव किया है।

मौजूदा लीक और अनुमानों के अनुसार, iPhone 18 की शुरुआती कीमत लगभग 99,900 रुपये हो सकती है। iPhone 18e की शुरुआती कीमत, iPhone 17e की नई कीमत (जो हाल ही में बढ़कर 79,900 रुपये हो गई है) के समान ही रह सकती है। वहीं, iPhone Air 2 की शुरुआती कीमत लगभग 1,49,900 रुपये हो सकती है।