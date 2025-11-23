जल्द आ सकता है यह अफोर्डेबल iPhone, मिल सकता है 18MP का सेल्फी कैमरा, A19 प्रोसेसर

संक्षेप: iPhone 17e साल 2026 की शुरुआत में iPhone 16e के सक्सेसर के तौर एंट्री कर सकता है। इसका एक बड़ा बदलाव सेंटर स्टेज सपोर्ट वाला 18-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। यह डिवाइस भी A19 चिप से लैस हो सकता है।

Sun, 23 Nov 2025 03:13 PM

आईफोन फैन्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी अपना एक नया आईफोन ला सकती है। इस आईफोन का नाम iPhone 17e हो सकता है। ऐनालिस्ट Jeff Pu ने अपनी नई रिसर्च में ऐपल के साल 2026 की शुरुआत के प्रोडक्ट प्लान्स को बताने के साथ ही बजट आईफोन लाइनअप और एंट्री लेवल डिवाइसेज से जुड़े अपडेट्स को हाइलाइट किया है। पू का दावा इंडस्ट्री सप्लाई चेन सिग्नल पर बेस्ड है। इसमें अगले साल आने वाली अफोर्डेबल लाइनअप को दिखाया गया है।

सेंटर स्टेज सपोर्ट वाला 18-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पू के अनुसार iPhone 17e साल 2026 की शुरुआत में iPhone 16e के सक्सेसर के तौर एंट्री कर सकता है। इसका एक बड़ा बदलाव सेंटर स्टेज सपोर्ट वाला 18-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है, जो iPhone 17 के मेन सेटअप से मेल खाता है। यह डिवाइस भी A19 चिप से लैस हो सकता है, जिससे ऐपल के बजट और फ्लैगशिप डिवाइसों के बीच परफॉर्मेंस का अंतर कम हो जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐपल नॉच की जगह इस फोन में डायनामिक आइलैंड कट-आउट लगा सकता है, जो पहली बार किसी 'e' मॉडल में दिखाई देगा।

C1 मॉडेम और N1 वायरलेस चिप कनेक्टिविटी अपग्रेड में ऐपल का C1 मॉडेम और N1 वायरलेस चिप शामिल हो सकती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर और एनर्जी इफीशिएंसी में सुधार करेगा। ये अपडेट ऐपल के सबसे किफायती iPhone को और भी ज्यादा फीचर्स से लैस बनाते हैं। एक पिछले लीक में कहा गया था कि iPhone 17e में डायनामिक आइलैंड डिजाइन के साथ 6.1 इंच की OLED 60Hz स्क्रीन होगी। इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा पहले की तरह ही रहेगा और इसके डिजाइन में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है।