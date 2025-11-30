iPhone 17e के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, डिस्प्ले में दिखेगा बड़ा बदलाव

संक्षेप: iPhone 17e में iPhone 16e जैसा बड़ा नॉच नहीं होगा। लेटेस्ट रेंडर्स में iPhone 17e के डिस्प्ले डिजाइन के बारे में पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट इमेज से पता चलता है कि iPhone 17e स्टैंडर्ड iPhone 17 के सिंगल-कैमरा वर्जन जैसा ही होगा

Sun, 30 Nov 2025 01:23 PM

iPhone 17 सीरीज का अपकमिंग फोन- iPhone 17e आजकल काफी चर्चा में है। हाल में आई एक लीक में Apple iPhone 17e के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार iPhone 17e में iPhone 16e जैसा बड़ा नॉच नहीं होगा। MyDrivers ने कुछ रेंडर्स शेयर किए हैं, जिससे iPhone 17e के डिस्प्ले डिजाइन के बारे में पता चल रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.1-इंच पैनल कॉन्सेप्ट इमेज से पता चलता है कि iPhone 17e स्टैंडर्ड iPhone 17 के सिंगल-कैमरा वर्जन जैसा ही होगा। सबसे बड़ा बदलाव डिस्प्ले इंटरफेस में होगा। रेंडर के अनुसार डिवाइस में डाइनैमिक आइलैंड के लिए पुराने नॉच को छोड़कर ऐपल का पूरा पोर्टफोलियो एक जैसा दिखेगा। स्क्रीन में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा और कंपनी इसमें भी स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.1 इंच का पैनल ही ऑफर करेगी।

नेक्स्ट जेनरेशन A19 चिप से लैस होगा फोन परफॉर्मेंस के हिसाब से हैंडसेट नेक्स्ट जेनरेशन A19 चिप से लैस होगा है। हालांति, स्टैंडर्ड मॉडल से अलग करने के लिए इसमें GPU कोर कम हो सकते हैं। यह iPhone 11 जैसे पुराने डिवाइस इस्तेमाल करने वाले उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें विश्वसनीय अपग्रेड की जरूरत है। नए हार्डवेयर और iOS के शानदार फ्लूडिटी के कॉम्बिनेशन से यह डिवाइस कई साल तक स्मूद परफॉर्मंस दे सकता है।