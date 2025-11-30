Hindustan Hindi News
iPhone 17e will look like iPhone 17 featuring a notch free display know details
iPhone 17e के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, डिस्प्ले में दिखेगा बड़ा बदलाव

iPhone 17e के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी, डिस्प्ले में दिखेगा बड़ा बदलाव

संक्षेप:

iPhone 17e में iPhone 16e जैसा बड़ा नॉच नहीं होगा।  लेटेस्ट रेंडर्स में iPhone 17e के डिस्प्ले डिजाइन के बारे में पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट इमेज से पता चलता है कि iPhone 17e स्टैंडर्ड iPhone 17 के सिंगल-कैमरा वर्जन जैसा ही होगा

Sun, 30 Nov 2025 01:23 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
iPhone 17 सीरीज का अपकमिंग फोन- iPhone 17e आजकल काफी चर्चा में है। हाल में आई एक लीक में Apple iPhone 17e के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार iPhone 17e में iPhone 16e जैसा बड़ा नॉच नहीं होगा। MyDrivers ने कुछ रेंडर्स शेयर किए हैं, जिससे iPhone 17e के डिस्प्ले डिजाइन के बारे में पता चल रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.1-इंच पैनल

कॉन्सेप्ट इमेज से पता चलता है कि iPhone 17e स्टैंडर्ड iPhone 17 के सिंगल-कैमरा वर्जन जैसा ही होगा। सबसे बड़ा बदलाव डिस्प्ले इंटरफेस में होगा। रेंडर के अनुसार डिवाइस में डाइनैमिक आइलैंड के लिए पुराने नॉच को छोड़कर ऐपल का पूरा पोर्टफोलियो एक जैसा दिखेगा। स्क्रीन में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा और कंपनी इसमें भी स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.1 इंच का पैनल ही ऑफर करेगी।

Photo: Gizmochina

नेक्स्ट जेनरेशन A19 चिप से लैस होगा फोन

परफॉर्मेंस के हिसाब से हैंडसेट नेक्स्ट जेनरेशन A19 चिप से लैस होगा है। हालांति, स्टैंडर्ड मॉडल से अलग करने के लिए इसमें GPU कोर कम हो सकते हैं। यह iPhone 11 जैसे पुराने डिवाइस इस्तेमाल करने वाले उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें विश्वसनीय अपग्रेड की जरूरत है। नए हार्डवेयर और iOS के शानदार फ्लूडिटी के कॉम्बिनेशन से यह डिवाइस कई साल तक स्मूद परफॉर्मंस दे सकता है।

मिल सकता है 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा

एक पिछली रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दूसरा बड़ा अपग्रेड सेल्फी कैमरे में होगा, जो सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ 18 मेगापिक्सल के सेंसर में बदल सकता है। रियर पैनल पर एक 48-मेगापिक्सल का वाइडएंगल कैमरा होने की संभावना है। ऐपल के कस्टम C1 मॉडेम और N1 वायरलेस चिप के शामिल होने से इंटरनल कनेक्टिविटी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसे डेटा ट्रांसफर स्पीड और एनर्जी इफीशिएंसी में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये स्पेसिफिकेशन सही रहते हैं, तो यह फोन ऐपल के बजट और फ्लैगशिप डिवाइसेज के बीच परफॉर्मेंस के अंतर को कम कर देगा।

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
