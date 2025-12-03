Hindustan Hindi News
सस्ते iPhone 17 मॉडल के लिए हो जाओ तैयार, जल्द होगा लॉन्च, सामने आए फीचर्स

सस्ते iPhone 17 मॉडल के लिए हो जाओ तैयार, जल्द होगा लॉन्च, सामने आए फीचर्स

संक्षेप:

Apple के 2026 iPhone लाइनअप में जल्द ही एक नया एडिशन आ सकता है। हम बात कर रहे हैं iPhone 17e की। 2026 की शुरुआत में होने की अफवाह के साथ, इसके लीक्स भी सामने आने लगे हैं। हालांकि ऐप्पल ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है।

Wed, 3 Dec 2025 03:27 PMArpit Soni
Apple के 2026 iPhone लाइनअप में जल्द ही एक नया एडिशन आ सकता है, और अगर शुरुआती बातों पर यकीन करें, तो कंपनी इस साल iPhone 16e का अपग्रेड ला सकती है। बस इस बार, फोकस अगले मॉडल को बाकी iPhone 17 फैमिली के साथ ज्यादा मेल खाने वाला बनाने पर है। जिस डिवाइस की बात हो रही है, वह iPhone 17e है, एक ऐसा फोन जो iPhone 17 जैसा ही एक्सपीरियंस देगा, लेकिन ज्यादा किफायती कीमत पर। इसका लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की अफवाह के साथ, इसके लीक्स भी सामने आने लगे हैं। हालांकि, ऐप्पल ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन शुरुआती लीक्स से तीन बड़े अपग्रेड का हिंट मिलता है, जो इस फोन को iPhone 16e से अलग दिखाने में मदद कर सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Apple जल्द ही कम कीमत पर एक और iPhone 17 मॉडल लॉन्च कर सकता है, 3 बड़े फीचर्स लीक हुए

iPhone 17e में सबसे खास होगा इसका चिपसेट। जो लोग अपने फोन को कई सालों तक इस्तेमाल में रखना चाहते हैं, वे आमतौर पर लेटेस्ट Apple सिलिकॉन वाला मॉडल खरीदना पसंद करते हैं, और कहा जा रहा है कि यह आने वाला डिवाइस इस मामले में भी सही है। 9To5Mac के मुताबिक, 17e में A19 चिप इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जो इसे फ्लैगशिप iPhone 17 के बराबर ले आएगा। जबकि ऐप्पल के A19 के बारे में कहा जा रहा है कि वह A18 के मुकाबले सीपीयू परफॉर्मेंस में थोड़ा बेहतर होगा, असली बढ़त जीपीयू की तरफ से आती है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो गेमिंग या AI-ड्रिवन कामों के लिए अपने फोन पर निर्भर रहते हैं। यह असल में वही हार्डवेयर है जो आपको टॉप-एंड मॉडल में मिलेगा, बस कीमत कम है, जो 17e को उन लोगों के लिए एक आसान रिकमेंडेशन बना सकता है जो फ्लैगशिप पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:हो गया खुलासा, इस दिन आएगा POCO C85 5G, 6000mAh बैटरी के साथ तेज चार्जिंग भी

इस बार डिजाइन की कहानी भी ऐप्पल के मॉडर्न लाइनअप से ज्यादा मिलती-जुलती लग रही है। iPhone 16e की पुराने लुक के लिए बुराई हुई थी, खासकर चौड़े नॉच के लिए जिसने कई यूजर्स को iPhone 14 के जमाने की याद दिला दी थी। अगर लीक सही हैं, तो iPhone 17e आखिरकार नॉच से हटकर डायनामिक आइलैंड अपनाएगा। यह बदलाव न सिर्फ डिस्प्ले पर विजुअल फुटप्रिंट को कम करता है, बल्कि कई सॉफ्टवेयर फीचर्स को भी अनलॉक करता है जिन्हें ऐप्पल जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें लाइव एक्टिविटीज और ज्यादा इंटरैक्टिव अलर्ट शामिल हैं। डायनामिक आइलैंड पहले से ही ऐप्पल के बाकी नए iPhones में स्टैंडर्ड है, इसे 17e में लाने से लाइनअप पूरा हो गया है और पिछले साल का एक अलग फीचर हट गया है।

कैमरे अक्सर वो जगह होती है जहां ऐप्पल अपने प्रीमियम और बजट मॉडल के बीच साफ लाइन खींचता है, लेकिन इस बार कंपनी उन अंतरों को थोड़ा धुंधला करने के लिए तैयार लगती है। iPhone 17 सीरीज के खास फीचर्स में से एक पूरी तरह से नया 18MP सेंटर स्टेज-इनेबल्ड फ्रंट कैमरा है, जो कई लोगों को फ्रेम में रखने के लिए ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाता है, तब भी जब आप फोन को सीधा पकड़ते हैं। एनालिस्ट जेफ पु के अनुसार, ऐप्पल iPhone 17e में भी यही अपग्रेडेड फ्रंट कैमरा शामिल करने की योजना बना रहा है।

अगर ये शुरुआती लीक्स सही साबित होते हैं, तो iPhone 17e, 16e की जगह लेने वाले iPhone 17e से ज्यादा बेहतर और फ्यूचर-प्रूफ ऑप्शन हो सकता है। मॉडर्न डिजाइन, सबसे नए ऐप्पल सिलिकॉन और फ्लैगशिप-ग्रेड फ्रंट कैमरे के साथ, ऐप्पल शायद 17e को बिना किसी आम समझौते के कम कीमत वाले मॉडल के तौर पर पेश करेगा। लेकिन, 17e कब लॉन्च हो सकता है? आइए जानते हैं।

ये भी पढ़ें:SALE में मचेगी लूट, 4590 रुपये में लें वॉशिंग मशीन, 5999 में घर लाएं Smart TV

कब लॉन्च होगा iPhone 17e?

iPhone 16e फरवरी में आया था, और ऐप्पल शायद ही कभी अपने एक साल के रिलीज पैटर्न को तोड़ता है। इसलिए अगर 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की अफवाहें सही हैं, तो iPhone 17e अगले साल लगभग उसी समय आ सकता है।

