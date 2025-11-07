Hindustan Hindi News
Apple अगले साल करेगा सबसे बड़ा धमाका! ला रहा 5 नए डिवाइस, Foldable iPhone से लेकर सस्ता MacBook

Apple अगले साल करेगा सबसे बड़ा धमाका! ला रहा 5 नए डिवाइस, Foldable iPhone से लेकर सस्ता MacBook

संक्षेप: Apple अगले साल 2026 में अपने फैंस को खुश खरने के लिए कम-से-कम 5 नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है। इस लिस्ट में फोल्डेबल iPhone, iPhones 17e, Macs और Smart Home गैजेट्स शामिल हैं। जानिए पूरी डिटेल।

Fri, 7 Nov 2025 08:10 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Apple एक बार फिर 2026 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाका करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगले साल सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 5 नए और धांसू डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें आने वाला है पहला Foldable iPhone, नया AI से लैस iPhone 18, और अगली पीढ़ी का MacBook, iPad Pro OLED व Smart Home Hub यानी अब सिर्फ फोन नहीं, बल्कि पूरा “Apple Ecosystem” और भी स्मार्ट और कनेक्टेड होने वाला है।

Apple हमेशा अपनी इनोवेशन और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन 2026 कंपनी के लिए और भी खास होने वाला है क्योंकि यह उसका 50वां साल होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Apple अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाएगा जो टेक्नोलॉजी की परिभाषा ही बदल देंगे। इन 5 डिवाइसों में AI, Foldable Display, Smart Control और Ultra Performance जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

