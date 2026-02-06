Hindustan Hindi News
iPhone 17e launch in February on this date budget iPhone with A19 chip MagSafe charging check price and all specs
Apple फैन्स के लिए खुशखबरी: सस्ता iPhone इसी महीने होगा लॉन्च, तारीख लीक; फीचर्स भी होंगे शानदार

Apple फैन्स के लिए खुशखबरी: सस्ता iPhone इसी महीने होगा लॉन्च, तारीख लीक; फीचर्स भी होंगे शानदार

संक्षेप:

Apple का नया बजट iPhone यानी iPhone 17e जल्द फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में A19 चिप, MagSafe सपोर्ट, 48MP कैमरा और OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स आने की उम्मीद है।

Feb 06, 2026 06:03 pm IST
Apple के बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन लाइनअप में अगला फोन iPhone 17e होगा। इस फोन के 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन 19 फरवरी 2026 को लॉन्च हो सकता है। बता दें कि पिछले साल इसी तारीख के लगभग में iPhone 16e आया था। लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन A19 चिपसेट, MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, 48MP रियर कैमरा और 18MP के Centre Stage फ्रंट कैमरा के साथ आ सकता है।

iPhone 17e में बड़े बदलावों के बजाय छोटे-मोटे सुधारों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। सबसे बड़े सुधारों में से एक 25W तक की स्पीड को सपोर्ट करने वाली MagSafe वायरलेस चार्जिंग है। फोन में 6.1-इंच की OLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जिससे देखने और इस्तेमाल करने का अनुभव बेहतर रहेगा। हालांकि यह फोन प्रो सीरीज जैसे हाई-एंड मॉडल नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:काम की खबर: जरूर जान लें ये 5 मोबाइल ट्रिक्स जो Emergency में बचा सकती जान

iPhone 17e के संभावित फीचर्स

iPhone 17e में Apple की लेटेस्ट A19 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। यह वही चिप जो iPhone 17 सीरीज में भी दी गई है। इससे फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लीक्स से पता चलता है कि फोन में 48MP का रियर कैमरा और 18MP का Centre Stage फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉल अनुभव बेहतर रहेगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone 17e में MagSafe सपोर्ट भी मिल सकता है, जो वायरलेस चार्जिंग को आसान बनाता है। फोन में लगभग 6.1-इंच की OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। कुछ लीक में Dynamic Island जैसे नए UI एलिमेंट भी हो सकते हैं।

iPhone 17e की संभावित कीमत

Apple ने भारत में iPhone 16e को 128GB बेस मॉडल के साथ 59,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था। News 18 English की रिपोर्ट के मुताबिक Apple अगला मॉडल iPhone 17e थोड़ी ज्यादा कीमत पर उतार सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17e की शुरुआती कीमत करीब 65,000 रुपये हो सकती है। कंपनी की कोशिश होगी कि भारत समेत ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत ज्यादा न बढ़े और यह फोन भी उसी प्राइस रेंज में रखा जाए, जहां आम यूजर्स के लिए iPhone लेना थोड़ा आसान हो।

ये भी पढ़ें:Pixel 10a के लॉन्च से पहले ₹10,540 सस्ता हुआ 48MP कैमरा, 7 साल नया रहने वाला फोन
