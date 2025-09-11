कल से सिर्फ ₹2000 में बुक करें iPhone 17 और iPhone Air, मिलेंगे धमाकेदार ऑफर्स, जानें बुकिंग का पूरा प्रोसेस iPhone 17 series start from tomorrow Croma announces pre-booking for iPhone Air iPhone 17 and iPhone 17 Pro check offers, Gadgets Hindi News - Hindustan
कल से सिर्फ ₹2000 में बुक करें iPhone 17 और iPhone Air, मिलेंगे धमाकेदार ऑफर्स, जानें बुकिंग का पूरा प्रोसेस

iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की प्री-बुकिंग कल 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। यह ऑफर 574 स्टोर्स और ऑनलाइन croma.com पर उपलब्ध होगा। जानें ऑफर्स, कीमत और कैसे करें बुक:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:08 AM
Apple ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है और अब Croma ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह सुविधा 574 स्टोर्स में 206 शहरों में उपलब्ध होगी, साथ ही croma.com पर ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। प्री-बुकिंग शेड्यूल के अनुसार, ग्राहक 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे के बाद आईफोन को प्री-बुक कर पाएंगे। वहीं iPhone 17 सीरीज की पहली सेल सेल 19 सितंबर (सुबह 8:00 बजे) से शुरू होगी। iPhone और iPhone Air दोनों मॉडल्स के लिए मात्र 2,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट की आवश्यकता होगी, जबकि Pro और Pro Max वेरिएंट्स के लिए यह अमाउंट 17,000 रुपये होगा।

साथ में, Croma ने Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 के प्री-ऑर्डर भी शुरू कर दिए हैं इनकी सेल भी 19 सितंबर से शुरू होगी, और उनमें भी 2,000 रुपये बुकिंग अमाउंट लिया जाएगा।

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

प्री-बुकिंग कैसे करें?

Step 1- Croma स्टोर पर जाएं: नजदीकी 574 Croma स्टोर्स में जाकर सीधे प्री-बुकिंग कर सकते हैं।

Step 2- ऑनलाइन प्री-बुकिंग: croma.com पर जाएं और iPhone 17 सीरीज़ का मॉडल चुनकर ‘Pre-Book Now’ पर क्लिक करें।

Step 3- प्री-बुकिंग अमाउंट जमा करें: iPhone 17 / iPhone Air के लिए 2,000 रुपये और iPhone 17 Pro / Pro Max के लिए 17,000 रुपये लिए जाएंगे।

Step 4- कन्फर्मेशन पाएं: पेमेंट के बाद आपको ईमेल और SMS के जरिए बुकिंग कन्फर्मेशन मिलेगा।

Step 5- सेल स्टार्ट पर डिवाइस पाएं: 19 सितंबर से स्टोर विजिट या ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए आपको आपका iPhone 17 मिल जाएगा।

iPhone 17 सीरीज की कीमतें

कीमतों पर नजर डालें तो iPhone 17 (256GB) की शुरुआती कीमत ₹82,900 है, जबकि इसका 512GB वेरिएंट ₹1,02,900 में मिलेगा। iPhone Air का बेस वेरिएंट ₹1,19,900 से शुरू होता है और यह 1TB तक जाता है। iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 है, जबकि iPhone 17 Pro Max का टॉप वेरिएंट (2TB) ₹2,29,900 का है। Apple ने इस बार सभी मॉडल्स में 256GB बेस स्टोरेज स्टैंडर्ड बना दिया है, जो एक बड़ा बदलाव है।

फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 सीरीज़ में 48MP Fusion कैमरा, बेहतर नाइट मोड, 18MP का Centre Stage फ्रंट कैमरा, और Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। Pro मॉडल्स में पावरफुल A19 Pro चिपसेट, बेहतर थर्मल सिस्टम और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ टाइटेनियम फ्रेम भी मिलता है।

