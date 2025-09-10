किस देश में कितनी है iPhone 17 सीरीज की कीमत? यहां मिलेगा सबसे सस्ता; लिस्ट

ऐपल आईफोन की कीमत अलग-अलग मार्केट्स में अलग-अलग होती है। अब iPhone 17 Series लॉन्च हुई है और आइए बताएं कि इसकी कीमत किस देश में सबसे कम है और कहां कितनी है।

Wed, 10 Sep 2025 12:37 PM

Apple iPhone 17 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और नए लाइनअप में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। इनके साथ कंपनी स्लिम फॉर्म फैक्टर वाला iPhone Air भी लेकर आई है। भारत में iPhone 17 लाइनअप की कीमत 82,900 रुपये से शुरू होकर 229,900 रुपये तक जाती है। आइए आपको बताएं कि किस देश में नए आईफोन्स की कीमतें क्या हैं और iPhone 17 मॉडल्स कहां सबसे सस्ते मिल रहे हैं।

भारत में इतनी है कीमत iPhone 17- 82,900 रुपये

iPhone Air- 119,900 रुपये

iPhone 17 Pro- 134,900 रुपये

iPhone 17 Pro Max- 149,900 रुपये

अमेरिका में इतनी है कीमत iPhone 17- 799 डॉलर (करीब 66,716 रुपये)

iPhone Air- 999 डॉलर (करीब 83,416 रुपये)

iPhone 17 Pro- 1099 डॉलर (करीब 91,766 रुपये)

iPhone 17 Pro Max- 1199 डॉलर (करीब 100,116 रुपये)

वियतनाम में इतनी है कीमत iPhone 17- 985 डॉलर (करीब 82,298 रुपये)

iPhone Air- 1260 डॉलर (करीब 105,210 रुपये)

iPhone 17 Pro- 1380 डॉलर (करीब 115,230 रुपये)

iPhone 17 Pro Max- 1500 डॉलर (करीब 125,250 रुपये)

हांगकांग में इतनी है कीमत iPhone 17- 6899 हांगकांग डॉलर (करीब 73,019 रुपये)

iPhone Air- 8599 हांगकांग डॉलर (करीब 92,009 रुपये)

iPhone 17 Pro- 9399 हांगकांग डॉलर (करीब 100,569 रुपये)

iPhone 17 Pro Max- 10199 हांगकांग डॉलर (करीब 109,129 रुपये)

सिंगापुर में इतनी है कीमत iPhone 17- 1299 सिंगापुर डॉलर (करीब 80,538 रुपये)

iPhone Air- 1599 सिंगापुर डॉलर (करीब 99,138 रुपये)

iPhone 17 Pro- 1749 सिंगापुर डॉलर (करीब 108,438 रुपये)

iPhone 17 Pro Max- 1899 सिंगापुर डॉलर (करीब 117,738 रुपये)

दुबई में इतनी है कीमत iPhone 17- 3399 दिरहम (करीब 77,147 रुपये)

iPhone Air- 4299 दिरहम (करीब 97,607 रुपये)

iPhone 17 Pro- 4699 दिरहम (करीब 106,687 रुपये)

iPhone 17 Pro Max- 5099 दिरहम (करीब 115,767 रुपये)