iPhone 17 सीरीज पर पहली सेल में ₹10,000 की छूट, ऑफर्स की लिस्ट देखकर खुश हो जाएंगे

ऐपल आईफोन 17 सीरीज के लेटेस्ट डिवाइसेज की पहली सेल शुक्रवार से शुरू हो रही है। इस दौरान ग्राहकों को खास ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ प्रीमियम फोन खरीदने का मौका मिलेगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:01 PM
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple की ओर से बीते दिनों iPhone 17 सीरीज लॉन्च की गई है और इसकी सेल 19 सितंबर से शुरू होने जा रही है। वैसे तो यूजर्स को लेटेस्ट iPhone मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट नहीं मिलता लेकिन iPhone 17 सीरीज के मॉडल्स पर पहली ही सेल में तगड़ी छूट मिल रही है। खास बात यह है कि सेल में एक या दो नहीं बल्कि ढेरों ऑफर्स एकसाथ मिल रहे हैं। आइए आपको इन ऑफर्स की जानकारी विस्तार से देते हैं।

Apple की ओर से दिए जा रहे हैं ये ऑफर्स

- ऐपल की ओर से लीडिंग बैंक्स की ओर से छह महीने तक के लिए नो-कॉस्ट EMI का विकल्प दिया जा रहा है।

- ग्राहकों को American Express, Axis Bank औप ICICI Bank कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 10 हजार रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale शुरू होने से पहले करो ये तीन काम, मिलेंगे सारे ऑफर्स; फुल बेनिफिट्स

- आप 'ऐपल ट्रेड इन' का फायदा ले सकते हैं और पुराना एलिजिबल स्मार्टफोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 64,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इसका फायदा इन-स्टोर और ऑनलाइन स्टोर दोनों पर मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर का फायदा EMI प्लान के साथ भी मिल सकता है।

अन्य रीटेलर्स की ओर से मिल रहे हैं ये ऑफर्स

- ऐपल डिस्ट्रिब्यूटर Ingram Micro की ओर से छह महीने के नो-कॉस्ट EMI पर iPhone 17 पर 6000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा दोनों प्रो मॉडल्स और iPhone Air के लिए छह महीने के नो-कॉस्ट EMI पर 4000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है।

- फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 7000 रुपये का एक्सट्रा कैशबैक मिल सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI कार्ड और बजाज फाइनांस के साथ 24 महीने तक के लिए नो-कॉस्ट EMI ऑफर किया जा रहा है।

- ICICI बैंक कार्ड होल्डर्स को 24 महीने में डिवाइस की कीमत का 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा और वे बाकी रकम का भुगतान आखिर में कर सकते हैं या फिर उन्हें अश्योर्ड बायबैक गारंटी मिल रही है।

ये भी पढ़ें:पुराने iPhone मॉडल्स पर हजारों का डिस्काउंट, पर अभी खरीदने की गलती मत करना

- Croma की ओर से iPhone 17 पर 6000 रुपये का डिस्काउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर दिया जा रहा है।

- ऐसे ही Vijay Sales भी iPhone 17 (256GB) पर 6000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। वहीं, iPhone Air, iPhone 17 Pro और हाई-स्टोरेज वेरियंट्स पर 4000 रुपये की छूट दी जा रही है।

- Reliance Digital भी कैशबैक ऑफर्स, बैंक डील्स और ऑनलाइन-ऑफलाइन स्टोर्स में डील्स मैच कर रहा है।

- बाकी स्टोर्स में भी चुनिंदा बैंक ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है और पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को एक्सट्रा छूट मिल रही है।

