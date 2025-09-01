iPhone 17 सीरीज में नहीं मिलेगा सिम स्लॉट, इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे फोन iphone 17 series may come with only esim support in these international markets say report, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone 17 series may come with only esim support in these international markets say report

iPhone 17 सीरीज में नहीं मिलेगा सिम स्लॉट, इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे फोन

iPhone 17 सीरीज 9 सितंबर को होने वाले Awe Dropping event में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहा जा रहा है कि iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आ सकते हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:23 AM
share Share
Follow Us on

Apple की iPhone 17 Series 9 सितंबर को होने वाले "Awe Dropping" इवेंट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉन्च में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है और इसके बारे में तेजी से लीक्स सामने आ रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आ सकते हैं। फिलहाल, अमेरिका में सभी आईफोन वेरिएंट eSIM सपोर्ट करते हैं, यहां iPhone 14 और उसके बाद के मॉडल में फिजिकल सिम-ट्रे नहीं है।

iPhone 17 सीरीज में नहीं मिलेगा सिम स्लॉट, इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे फोन

इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आए सकते हैं iPhone 17 मॉडल

मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से, मैकरूमर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐप्पल ने रिटेल कर्मचारियों के लिए ई-सिम सपोर्ट वाले आईफोन मॉडल से संबंधित एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता यूरोपीय संघ (ईयू) में ऐप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स के लिए अनिवार्य की गई है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐप्पल के रिटेल कर्मचारियों को ऐप्पल इवेंट से चार दिन पहले, शुक्रवार (5 सितंबर) तक अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। यह ट्रेनिंग ऐप्पल के SEED ऐप के जरिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:TV, स्मार्टफोन, फ्रिज सब मिलेगा; Amazon, Flipkart पर शुरू होने वाली है बड़ी सेल

अब ज्यादा बाजारों में सिम-लेस हो जाएगा आईफोन

यह कदम संभवतः iPhone 17 सीरीज के ज्यादा बाजारों में सिम-लेस होने का संकेत है। ऐप्पल ने सबसे पहले 2022 में iPhone 14 लाइनअप के साथ फिजिकल सिम ट्रे को हटाया था। हालांकि बाद के iPhone मॉडल्स ने भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया है, लेकिन इसे केवल अमेरिका के स्मार्टफोन तक ही सीमित रखा गया है। इस बीच, ऐप्पल अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ई-सिम सपोर्ट के साथ फिजिकल सिम स्लॉट की पेशकश जारी रखे हुए है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ई-सिम को आमतौर पर फिजिकल सिम कार्ड का ज्यादा सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यह तुरंत डिएक्टिवेट भी हो जाता है। हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं। ई-सिम का सपोर्ट अभी भी प्रीमियम डिवाइस तक ही सीमित है, और अगर आप अक्सर फोन बदलते रहते हैं, तो यह प्रक्रिया फिजिकल सिम को एक फोन से दूसरे फोन मेमं लगाने जितनी आसान नहीं है।

गौरतलब है कि Apple SEED ऐप का इस्तेमाल दुनियाभर में ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसलिए, संभावना है कि कंपनी का केवल iPhone eSIM बनाने का फैसला यूरोपीय संघ से आगे भी लागू हो सकता है। ताजा जानकारी पिछले साल की उन रिपोर्ट्स की पुष्टि करती है जिनमें 2025 में अगली पीढ़ी के iPhone मॉडल से फिजिकल सिम स्लॉट हिंट दिया गया था। लेकिन क्या यह कदम वाकई सफल होगा, यह तो 9 सितंबर को Apple के "Awe Dropping" इवेंट में हमें जल्द ही पता चल जाएगा।

Gadgets Hindi News Apple IPhone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.