iPhone 17 सीरीज में नहीं मिलेगा सिम स्लॉट, इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आएंगे फोन

Apple की iPhone 17 Series 9 सितंबर को होने वाले "Awe Dropping" इवेंट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉन्च में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है और इसके बारे में तेजी से लीक्स सामने आ रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आ सकते हैं। फिलहाल, अमेरिका में सभी आईफोन वेरिएंट eSIM सपोर्ट करते हैं, यहां iPhone 14 और उसके बाद के मॉडल में फिजिकल सिम-ट्रे नहीं है।

इन देशों में केवल eSIM सपोर्ट के साथ आए सकते हैं iPhone 17 मॉडल मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से, मैकरूमर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐप्पल ने रिटेल कर्मचारियों के लिए ई-सिम सपोर्ट वाले आईफोन मॉडल से संबंधित एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता यूरोपीय संघ (ईयू) में ऐप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स के लिए अनिवार्य की गई है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐप्पल के रिटेल कर्मचारियों को ऐप्पल इवेंट से चार दिन पहले, शुक्रवार (5 सितंबर) तक अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। यह ट्रेनिंग ऐप्पल के SEED ऐप के जरिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।

अब ज्यादा बाजारों में सिम-लेस हो जाएगा आईफोन यह कदम संभवतः iPhone 17 सीरीज के ज्यादा बाजारों में सिम-लेस होने का संकेत है। ऐप्पल ने सबसे पहले 2022 में iPhone 14 लाइनअप के साथ फिजिकल सिम ट्रे को हटाया था। हालांकि बाद के iPhone मॉडल्स ने भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया है, लेकिन इसे केवल अमेरिका के स्मार्टफोन तक ही सीमित रखा गया है। इस बीच, ऐप्पल अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ई-सिम सपोर्ट के साथ फिजिकल सिम स्लॉट की पेशकश जारी रखे हुए है।

ई-सिम को आमतौर पर फिजिकल सिम कार्ड का ज्यादा सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यह तुरंत डिएक्टिवेट भी हो जाता है। हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं। ई-सिम का सपोर्ट अभी भी प्रीमियम डिवाइस तक ही सीमित है, और अगर आप अक्सर फोन बदलते रहते हैं, तो यह प्रक्रिया फिजिकल सिम को एक फोन से दूसरे फोन मेमं लगाने जितनी आसान नहीं है।