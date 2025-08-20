Apple फैन्स खुश हो जाओ! iPhone 17 सीरीज आ रही है 9 सितंबर को, जानें सेल और प्री-ऑर्डर की डिटेल्स

Apple के iPhone 17 सीरीज का लॉन्च का पूरा शेड्यूल लीक हो गया है। iPhone 17 सीरीज का फोन 9 सितंबर को लॉन्च होगा और 19 सितंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। जानें फीचर्स:

Apple की नई iPhone सीरीज बड़ी धूमधाम से हर साल सितंबर में लॉन्च होती है और 2025 भी इससे अलग नहीं है। इस बार iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग की तैयारी जोरों पर है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल का यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को हो सकता है, और मीडिया इनवाइट्स इसके ठीक दो हफ्ते पहले, यानी 26 अगस्त को भेजे जा सकते हैं। इस इवेंट में सिर्फ iPhone 17 नहीं, बल्कि iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max समेत कई मॉडल शामिल होंगे। इतना ही नहीं, iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस इवेंट के दौरान या उसके ठीक बाद लॉन्च होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे और 19 सितंबर से यह डिवाइस मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे।

जानें iPhone 17 के फीचर्स और कीमत iPhone 17 (बेस मॉडल) भारत में सबसे सस्ता मॉडल माना जा रहा इस फोन की अनुमानित कीमत 79,900 रुपये के आस-पास है। इसमें Apple का न्यू A19 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जो पिछले A18 से तेज़ और बैटरी में भी बेहतर है। इसमें 6.3-इंच OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और ‘Always-on display’ की सुविधा मिल सकती है। कैमरा सेक्शन में 48MP वाइड और 12MP अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा, साथ ही 24MP का फ्रंट कैमरा शामिल होगा जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए बेहतर अनुभव देगा। बैटरी और चार्जिंग में यह मॉडल शायद 35W वायर्ड और वजन में हल्का रहेगा।

iPhone 17 Air यह मॉडल ‘Plus’ की जगह आने वाला नया, अल्ट्रा-थिन विकल्प है। इसकी कीमत भारत में 90,000 रुपये से 1,00,000 के रुपये बीच हो सकती है। डिज़ाइन में इसे सिर्फ 5.5mm मोटाई वाला सबसे पतला iPhone माना जा रहा है। डिस्प्ले बड़ा, लगभग 6.6-6.7 इंच OLED 120Hz प्रोमोशन तकनीक का होगा। कैमरे में 48MP रियर कैमरा और 24MP फ्रंट कैमरा शामिल होंगे। प्रोसेसिंग में A19 चिप का उपयोग होगा और केवल eSIM सपोर्ट के साथ आ सकता है।

iPhone 17 Pro प्रो वेरिएंट की कीमत 1,45,000 रुपये के आस-पास रहने की संभावना है। इसमें बेहतर A19 Pro चिप लगेगा, RAM 12GB तक हो सकती है। रियर कैमरा सेटअप में ट्रिपल 48MP (wide-ultrawide-telephoto) और 24MP सेल्फी कैमरा शामिल हो सकते हैं संभवतः 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। डिस्प्ले में प्रोमोशन 120Hz OLED, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, Wi-Fi 7 जैसी खूबियां हो सकती हैं।