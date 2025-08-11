सितंबर में आ सकते हैं ऐपल के चार नए iPhone, टॉप वेरिएंट में 48MP के तीन कैमरे मिलने की उम्मीद iphone 17 series expected to launch on 9th or 10th september according to mark gurman report, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़iphone 17 series expected to launch on 9th or 10th september according to mark gurman report

सितंबर में आ सकते हैं ऐपल के चार नए iPhone, टॉप वेरिएंट में 48MP के तीन कैमरे मिलने की उम्मीद

आईफोन 17 सीरीज का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐपल के नए आईफोन 17 9 या 10 सितंबर को मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। लीक के अनुसार आईफोन 17 प्रो मैक्स में कंपनी 48MP के तीन कैमरे दे सकती है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:41 AM
share Share
Follow Us on

Apple iPhone 17 Series का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमैन ने कहा है कि ऐपल के नए फोन 9 या 10 सितंबर को लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी अपनी नई सीरीज में चार मॉडल - iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया स्लिम मॉडल iPhone 17 Air ऑफर कर सकती है। नए आईफोन्स के अलावा इस इवेंट में ऐपल वॉच सीरीज 11, ऐपल वॉच SE 3 और ऐपल वॉच अल्ट्रा 3 की भी एंट्री हो सकती है।

सितंबर में आ सकते हैं ऐपल के चार नए iPhone, टॉप वेरिएंट में 48MP के तीन कैमरे मिलने की उम्मीद

इन फीचर के साथ आ सकते हैं ऐपल के नए फोन

रिपोर्ट्स के अनुसार ऐपल आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में क्रमश: 6.3 इंच और 6.9 इंच का डिस्प्ले दे सकता है। सीरीज के बेस वेरिएंट का डिस्प्ले साइज भी 6.3 इंच का हो सकता है। ऐपल आईफोन एयर की बात करें, तो इसमें आपको 6.3 इंच और 6.9 इंच के बीच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईफोन 17 एयर प्रीमियम डिवाइस होगा और इसकी कीमत प्रो मैक्स से भी ज्यादा होगी। हालांकि, अब नई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह एक मिड-रेंज मॉडल होगा और इसकी कीमत आईफोन 17 के प्रो मॉडल्स से कम और आईफोन 17 से ज्यादा होगी।

कंपनी इन नए आईफोन्स में 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ProMotion डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देने वाली है। इसके लिए कंपनी इन फोन में LTPO OLED पैनल का इस्तेमाल करेगी। LTPO डिस्प्ले से डिवाइसेज में ऑल्वेज-ऑन फीचर भी मिलेगा। अभी यह कन्फर्म नहीं हो पाया है कि यह फीचर सभी मॉडल में आएगा या सिर्फ प्रो वेरिएंट्स के लिए ही रहेगा। प्रो वर्जन में कंपनी टाइटेनियम फ्रेम को ऐल्युमिनियम से रिप्लेस करने वाली है, लेकिन इसमें मैगसेफ चार्जिंग के लिए ग्लास मौजूद रहेगा।

ये भी पढ़ें:एचटीसी लाया 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला नया फोन, कीमत ₹10 हजार से कम

नए आईफोन्स में आपको मौजूदा स्क्वेयर डिजाइन के साथ हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। आईफोन 17 एयर भी इसी डिजाइन के साथ आ सकता है। नए आईफोन्स 12जीबी रैम से लैस होंगे। इनमें प्रोसेसर के तौर पर कंपनी A19 प्रो चिपसेट दे सकती है। साथ ही इनमें आपको ऐपल इंटेलिजेंस एआई फीचर भी देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफी के लिए 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग ने दिया यूजर्स को तगड़ा गिफ्ट, 4 हजार रुपये सस्ता हुआ 5G स्मार्टफोन

रियर कैमरा की बात करें, तो आईफोन 17 प्रो मैक्स 48 मेगापिक्सल के तीन रियर लेंस के साथ आ सकता है। वहीं, आईफोन 17 एयर में कंपनी 48 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा दे सकती है। बेस वेरिएंट ड्यूल लेंस सेटअप के साथ लॉन्च हो सकता है। भारत में आईफोन 17 प्रो की कीमत 1,45,990 रुपये और आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत करीब 1,64,990 रुपये हो सकती है।

Loading Suggestions...

(Photo: phone arena)

Apple Iphone Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।